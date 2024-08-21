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MotoGP Avusturya GP

Acosta: "Spielberg'den 'sorunlarımızdan nasıl kurtulacağımızı' düşünerek ayrılıyorum"

Pedro Acosta, beklenmedik sorunların kendisini 13. sırada bırakmasının ardından KTM'nin Spielberg'den yaşadıkları sorunlardan nasıl kurtulacaklarını düşünerek ayrıldığını söyledi.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing

RC16'nın formu bir süredir düşüşte olsa da, güçlü pist kaydı nedeniyle motosikletin Red Bull Ring'de iyi olacağına dair bir umut ışığı vardı.

Ancak, Q2'ye giremeyen Tech3 GasGas sürücüsü Acosta, Avusturya Grand Prix'sinde çok az ilerleme kaydedebildi ve kısa MotoGP kariyerinin en kötü sonucunu elde etti. 

Acosta, Avusturyalı üreticinin o anki durumu hakkında sert konuşmak istemediğini, ancak Spielberg'deki hız eksikliğinin arkasındaki cevapları bulmayı umduğunu açıkça belirtti.

"Heyecanla geldik ve ancak bu durumdan nasıl kurtulacağımızı düşünerek ayrılıyorum."

"Bir şey söylemek gerçekten zor. Beklemediğim pek çok sorunla karşılaştım."

"Bu sorunların nereden geldiğini hâlâ anlamıyorum ama soğukkanlı olmak zorundayım."

"Bu hafta test ekibiyle birlikte Misano'da olacağım. Neyi test ettiklerini göreceğim ve sakin bir şekilde analiz edeceğiz."

Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing

Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Fabrika Yarışı

Fotoğraf: GasGas Factory Racing

KTM, Yamaha ve Honda ile birlikte, özel bir test için pazartesiden çarşambaya kadar Misano'da olacak.

Pol Espargaro'nun Spielberg hafta sonunda joker sürücü olarak RC16 üzerinde bir dizi parçayı denemesinin ardından, üreticinin test motosikletini deneme sırası Dani Pedrosa'da olacak.

Acosta, testin Avusturya'da karşılaştığı sorunlara bazı cevaplar sunacağını umuyor.

Düzenlemeler nedeniyle Misano'da MotoGP motosikletini test etmesine izin verilmeyen İspanyol sürücü, "Üç ilginç gün olacak, bakalım sorunun ne olduğunu ve bundan nasıl kaçınacağımızı anlayabilecek miyiz?" 

"Her şeyden önce ne olduğunu ve neden olduğunu anlamamız gerekiyor."

"Bugün tüm yılın en iyi pist koçu vardı, o da Dani Pedrosa. Onun söylediği şeylerin birçoğu benim durumumda oldukça işe yaradı."

"Misano testinde sadece Dani olacağından, ne yöne gittiklerine biraz daha fazla bakabileceğimi ve diğer şeyleri, özellikle de bu hafta sonu burada başıma gelenleri anlayabileceğimi düşünüyorum."

Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing

Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Fabrika Yarışı

Fotoğraf: GasGas Factory Racing

Brad Binder'in fabrika çıkışlı KTM ile beşinci sırayı alması Red Bull'un sahibi olduğu pistte Avusturyalı üretici için tek olumlu sonuçtu, ancak yarışı kazanan Francesco Bagnaia ile arasında 18.6 saniye gibi şaşırtıcı bir fark vardı.

Acosta'dan KTM'in MotoGP'deki mevcut mücadelesinde motosikletin rolünü paylaştırması istendi.

"Motosikletin kötü olduğunu söyleyecek kadar cesaretim yok. Sadece bir araya getirmemiz gereken küçük şeyleri kaçırıyoruz."

"Genel olarak zorlanıyoruz, beşinci olan Brad Binder bile 18 saniye gerideydi. Beşinci ile on üçüncü arasında 12 saniye var ve bunu anlıyorum. Ancak birinci ile beşinci arasındaki 18 saniye çok büyük bir fark."

"Neler olduğunu iyi anlamamız gerekiyor. Q2'ye kalamadığım için kendimi suçluyorum."

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