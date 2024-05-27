Acosta: "Motosiklet sorunu nedeniyle podyumum çöp oldu"
Pedro Acosta'nın 2024 MotoGP Katalan Grand Prix'sinde ikincilikten düşmesinin nedeni motosikletle ilgili bir sorundu ve çaylak sürücü podyumunun çöp olmasına oldukça sinirlendi.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Barselona hafta sonunda 20 yaşına giren Tech3 GasGas sürücüsü cumartesi günü sezonun ikinci sprint podyumunu elde etti.
Acosta ana yarıştaki 11. turda 10. virajda kaza yaptığında Pramac'tan Jorge Martin'in arkasında ikinci sırada yer alıyordu. İspanyol sürücü yarışı 13. sırada tamamlamış oldu.
Hayal kırıklığına uğrayan Acosta kazası hakkında şunları söyledi: "Motosikletin ön kısmında çok net olmayan bir sorun yaşadık. Nedenini söylemek zor."
Ön lastik basınçlarıyla ilgili olmadığını da sözlerine ekledi.
Beşinci sıradan başlayan Acosta, "Sonuçta Le Mans ve buranın [Barselona] sürekli zirvede olduğum iki hafta sonu olduğunu görmemiz gerekiyor."
"Tek başıma hızlıydım, Q2'ye tek başıma geçebildim. Kazaları saymazsak, şu ana kadar sezonun en iyi hafta sonuydu."
"Motosiklet podyuma çıkmak içindi. Bunun için oldukça kızgınım çünkü bir podyumu çöpe atmayı gerçekten sevmiyorum. Ama motosiklet yine rekabetçiydi." dedi.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Acosta yumuşak arka lastikle kumar oynayan sadece dört sürücüden biriydi, diğerleri orta lastiği tercih etti.
Marc Marquez bu stratejiyi kullanarak gridde 14. sıradan 3. sıraya yükseldi. Acosta bu lastikle yarışı kazanabileceğini ve yol tutuşu azalsa bile en az üçüncülük elde edebileceğini düşünüyordu.
Lastik seçiminden memnun olup olmadığı sorulduğunda Acosta, "Evet."
"Lastik... Bilmiyorum, belki Marquez ön grubun arkasında olduğu için lastiği biraz fazla ısıttı."
"Nerede olduğunu gerçekten bilmiyorum ama öndekileri geçmek için [sprintte olduğundan] daha fazla zaman kaybetti."
"Ama benim için kazanmam gereken lastik buydu. Pecco [Bagnaia] ve Martin'i geçeceğimi söylemeyeceğim."
"Ancak sahip olduğum tempo ve Pecco ve Marc ile aramdaki farkla yarım saniye daha hızlıydık. Yani en kötü ihtimalle üçüncü olabilirdik." şeklinde konuştu.
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