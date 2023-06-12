Acosta, MotoGP'ye geçiş için KTM dışı seçenekleri değerlendiriyor
Motosiklet dünyasının yeni yeteneği Pedro Acosta, gelecek sezon MotoGP'de yer alabilmek için tüm seçenekleri değerlendiriyor.
Birçok otorite tarafından önümüzdeki on yıla damga vurması beklenen Acosta, bu hafta sonu Mugello'da dominant bir hafta sonu geçirdi ve pole pozisyonundan başladığı yarışı rahatça kazanmayı başardı.
An itibariyle şampiyonada lider Tony Arbolino'nun 20 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Acosta'nın işi kolay değil, ancak kendisi bir gözünü çoktan MotoGP'ye çevirmiş vaziyette.
En büyük sorun, Acosta'nın KTM bünyesinde yer alması ve dört KTM koltuğunun da şu an için dolmuş olması: fabrika takımında Jack Miller ile Brad Binder, uydu takımı GasGas Tech3'te ise Pol Espargaro ve Augusto Fernandez.
Genç sürücü ise her şeye rağmen gelecek sezon MotoGP'de yer almak için kararlı, hatta diğer takımlardan gelen teklifleri de değerlendirmekte.
Acosta, "Evet, [MotoGP'ye geçmek için] bir numaraı tercihim elbette KTM."
"Şu anda verecekleri kararı bekliyorum, ancak bir yandan da diğer tüm seçenekleri gözden geçirmekteyim."
"Moto2'de kalmak benim için pek de iyi bir seçenek değil, dolayısıyla her seçeneğe açığım." dedi.
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