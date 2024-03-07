Acosta, MotoGP'deki ilk yılında Marquez'in galibiyet rekorunu kırmanın "imkansız" olduğuna inanıyor

KTM'nin himayesindeki Acosta, pek çok kişi tarafından son birkaç yıl içinde alt sınıflardan gelen en yetenekli sürücülerden biri olarak görülüyor. Bu da Marquez'in MotoGP kariyerinin başında elde ettiği başarı ile karşılaştırılmasına yol açıyor.

Honda fabrikası sürücüsü Marquez, 2013 yılında premier sınıftaki yalnızca ikinci yarışında zafere ulaşarak 20 yıl 63 günlükken seride zafere ulaşan en genç sürücü olmuştu.

Acosta çaylak sezonuna 19 yaşında başlıyor. Potansiyel olarak Marquez'i geçmek ve vatandaşının en imrenilen rekorlarından birini çalmak için Acosta'nın Sachsenring'deki sezonun yedinci ayağına kadar zamanı olacak.

Ancak Acosta, kariyerinin bu kadar erken bir döneminde yarış kazanmasının mümkün olmadığını ve serinin son 11 yılda geçirdiği değişimler nedeniyle 2024'te MotoGP'de anında başarı elde etmenin imkansız olduğunu düşünüyor.

Marquez'in rekorunu kırmayı bekleyip beklemediği sorulduğunda Acosta, "Sanmıyorum. Bu farklı bir MotoGP dönemi. Motosikletler çok değişti."

"[Testlerde] çok fazla tur attım ama bir yarışın içinde çok fazla motosikletin arkasında antrenman yapmadım."

"Zor olacak. Herkesin beklentileri oldukça yüksek. Ama beklentilerin hiçbir anlamı yok."

"Bunun hakkında konuşabilir ve düşünebilirsiniz ama bu farklı bir MotoGP dönemi, kariyerlerimiz arasında farklı bir an. Bunu düşünmek için uygun bir zaman değil." şeklinde cevap verdi.

Marquez ise Acosta'nın şimdiye kadar Grand Prix'lerde gösterdiği hızı övdü ve MotoGP'deki ilk sezonunda Acosta'nın bazı rekorlarını kırmasının ihtimal dışı olmadığına inandığını söyledi.

Marquez, "Moto3'te, Moto2'de, Sepang'daki ilk testte ve burada Katar'da süper bir yetenek olduğunu gösterdi."

Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Fabrika Yarışı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Çok yetenekli olduğunuzda, bir motosiklete binersiniz ve [hemen] hızlı olursunuz."

"Geçmişte birçok çaylak podyum ve zafer elde etti. Bu da elbette benim rekorumu kırabileceği anlamına geliyor."

"Ve gelecek yıllarda MotoGP'nin bir parçası olacak." dedi.

Acosta, 2021'de Moto3'teki ilk yılının ortasındayken KTM ile sözleşme imzaladı ve bu da MotoGP'nin destek sınıflarında nasıl bir performans sergileyeceği konusunda daha fazla incelemeye yol açtı.

İspanyol sansasyonun etrafındaki heyecan, ilk denemesinde Moto3 şampiyonluğunu kazandığında daha da arttı ve 2022'de Moto2'ye geçerken üzerinde daha fazla baskı oluşmasına neden oldu.

KTM destekli Ajo takımıyla Moto2'de iki yıl geçirdi ve geçen yıl bir yarış kala şampiyonluğu kazandı.

Acosta, 2022'de Moto3'ten ara sınıfa atlamanın şu anda karşılaştığı zorluktan daha zor olduğunu düşünüyor.

Acosta, "Moto3'ten Moto2'ye geçmek büyük bir değişimdi. Ayrıca belki de medya benim için zordu."

"Kategorideki değişiklikten ziyade medyadaki değişiklik daha önemliydi."

"Sahip olduğum pozisyondu. Çok fazla beklenti vardı, herkesin Pedro'nun şampiyonayı kazanacağını beklediği ilk sezondu."

"Bir önceki yıl Moto3'te herkes doğrudan MotoGP'ye geçiş yapacağımı bekliyordu. Belki de medya benim için oldukça zordu."

"Şimdi biraz daha yaşlıyım, artık bu konularda çok daha fazla deneyimim var. Motosikletin değişmesinden ziyade edindiğim tecrübe daha önemliydi." dedi.