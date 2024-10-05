Acosta: "Motegi'de galibiyete mâl olan aptalca bir hata yaptım"

Cumartesi sabahı ilk kez pole pozisyonunu alan 20 yaşındaki İspanyol çaylak, startta liderliği kaybetmişti.

Sonrasında tekrar liderliğe çıkmayı başarsa da yarışın bitimine üç tur kala, motosikletin ön tarafını kaybederek zafer şansına veda etti.

Acosta, "Benim açımdan aptalca bir hataydı."

"Bu acı verici bir şey ama olumlu yanları da var. Olumsuzlukların yanı sıra bu olumlu yanları da görmelisiniz."

"Ben mazeret üretmem; çözüm ararım. Bugün kaza yaptık ama rekabetçiydik. Bugün hızlı olmamı olumlu bir şey olarak değerlendirmeliyiz." dedi.

Kazadan hemen önce Bagnaia ile arasında gözle görülür bir fark olmasına rağmen, Acosta sağ virajda zorlamaya çalışmadığını söyledi.

"Farklı bir şey yapmaya çalışmıyordum. Sadece kendimi rahat hissettiğim alanlarda zorlamaya çalışıyordum: Yani 1,2 ve 4. virajlarda."

"Ancak kazadan önce bile 5. virajda kayıyordum. Orada zaman kaybediyordum ama tam anlamıyla kontrolden çıkmamıştım."

Bu kaza Acosta'nın ilk kazası olmasa da, bu kaza gerçekleştiğinde galibiyete her zamankinden daha yakındı.

"Daha önce kazanabileceğimi söylemiştim."

"Ama sonra Le Mans'ta ve Barselona'da olduğu gibi kaza yaptım. Ama şimdiye kadar hiç liderlikten düşmemiştim."

"Ne zaman pole pozisyonunda başlasam kaza yapıyorum."