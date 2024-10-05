Acosta: "Motegi'de galibiyete mâl olan aptalca bir hata yaptım"
Pedro Acosta, Motegi MotoGP sprint yarışını lider götürürken kaza yapmasının 'aptalca bir hata' olduğunu kabul etse de bu deneyimden olumlu sonuçlar çıkarmaya niyetli.
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Fotoğraf: GasGas Factory Racing
Cumartesi sabahı ilk kez pole pozisyonunu alan 20 yaşındaki İspanyol çaylak, startta liderliği kaybetmişti.
Sonrasında tekrar liderliğe çıkmayı başarsa da yarışın bitimine üç tur kala, motosikletin ön tarafını kaybederek zafer şansına veda etti.
Acosta, "Benim açımdan aptalca bir hataydı."
"Bu acı verici bir şey ama olumlu yanları da var. Olumsuzlukların yanı sıra bu olumlu yanları da görmelisiniz."
"Ben mazeret üretmem; çözüm ararım. Bugün kaza yaptık ama rekabetçiydik. Bugün hızlı olmamı olumlu bir şey olarak değerlendirmeliyiz." dedi.
Kazadan hemen önce Bagnaia ile arasında gözle görülür bir fark olmasına rağmen, Acosta sağ virajda zorlamaya çalışmadığını söyledi.
"Farklı bir şey yapmaya çalışmıyordum. Sadece kendimi rahat hissettiğim alanlarda zorlamaya çalışıyordum: Yani 1,2 ve 4. virajlarda."
"Ancak kazadan önce bile 5. virajda kayıyordum. Orada zaman kaybediyordum ama tam anlamıyla kontrolden çıkmamıştım."
Bu kaza Acosta'nın ilk kazası olmasa da, bu kaza gerçekleştiğinde galibiyete her zamankinden daha yakındı.
"Daha önce kazanabileceğimi söylemiştim."
"Ama sonra Le Mans'ta ve Barselona'da olduğu gibi kaza yaptım. Ama şimdiye kadar hiç liderlikten düşmemiştim."
"Ne zaman pole pozisyonunda başlasam kaza yapıyorum."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Espargaro: "Acosta, MotoGP'de her zaman en iyi sürücünün kazanmadığını anlamalı"
Acosta: ''Bu seneki performansımdan pek memnun değilim''
Acosta, 2025 için fabrika KTM MotoGP koltuğunu garantiledi
Tech3, 2025'te Vinales ve Bastianini ile "iki tane bir numaraya sahip olacak"
Vinales 2025 için Bastianini ile birlikte Tech3 KTM'e geçecek
Acosta: "Önceliğim şampiyonluk mücadelesi vermek değil"
Son Haberler
Williams: "Stroll'le geçmişte çalışmış olmak beni çıldırtıyor"
Sainz: "Ferrari'den ayrılmadan önce burada son kez kazanmak istiyorum"
Quartararo: "Japonya GP'sindeki yakıt sorunu 'kabul edilemez'"
McLaren, yeni süper otomobili W1'i dünyaya tanıttı!
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar