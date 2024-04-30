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MotoGP İspanya GP

Acosta: "Michelin'in motosikletlerdeki titreşim sorunlarını ele alması gerek"

Pedro Acosta, MotoGP İspanya Grand Prix'sinde sorundan tekrar etkilenmesinin ardından Michelin'in devreye girmesi ve lastik titreşimlerini ele alması gerektiğini düşünüyor.

Rachit Thukral Oriol Puigdemont
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Fotoğraf: Rob Gray / Polarity Photo

Arka lastik titreşimi bu yıl MotoGP'de tekrar eden bir sorun haline geldi.
Tech3 GasGas'ın çaylağı Acosta, Jerez'de arka lastiğindeki titreşimlerden muzdarip olan sürücülerden biriydi ve yarışı 10. sırada bitirerek premier sınıfta şimdiye kadarki en kötü sonucunu aldı.
19 yaşındaki sürücü, MotoGP'nin resmi lastik tedarikçisinin sorunu çözmesinin ve lastiği daha stabil hale getirmesinin zamanının geldiğini, çünkü sorunun doğrudan motosikletle veya fren sistemiyle ilgili olmadığını söyledi.
"Bence bu Michelin'in çözmesi gereken bir durum."
"Diğer markalar da bu konu hakkında konuşuyor, Malezya'da motosiklete atladığım ilk andan beri bunu konuşuyoruz."
"Nereden geldiğini anlamak, sorunu çözmek ya da bu önlemek oldukça zor."
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Fotoğraf tarafından: Rob Gray / Polarity Photo

Austin'deki Amerika GP'sinde benzer bir sorunla karşılaşıp karşılaşmadığı sorulan Acosta şunları söyledi: "Sprint yarışı yarıştan daha yumuşak lastikle yapılır. Ama bugün yumuşak lastikle değil, orta lastikle yarıştım."
"Bunun nereden kaynaklandığını anlamak oldukça zor."
Acosta, Jerez'de takırdama sorunu yaşayan tek KTM sürücüsü değildi; Jack Miller'ın yarışı da aynı sorun nedeniyle tehlikeye girdi.
Avustralyalı sürücü "Benim için sınırlayıcı faktör 4., 7. ve 8. virajlara girişte biraz titreşimdi." 
"Motosikletin yuvarlanmasına veya oldukça hızlı bir şekilde ilerlemesine izin vermek istediğim tüm virajlarda, arkadan titreşmeye başlıyor ve titreşimin yatışmasını beklemeniz gerekiyor." 
"Bazı yönlerden ilerleme kaydettik ama daha fazlasını yapamadık."
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Fotoğraf tarafından: Rob Gray / Polarity Photo

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