Acosta: "Michelin'in motosikletlerdeki titreşim sorunlarını ele alması gerek"
Pedro Acosta, MotoGP İspanya Grand Prix'sinde sorundan tekrar etkilenmesinin ardından Michelin'in devreye girmesi ve lastik titreşimlerini ele alması gerektiğini düşünüyor.
Fotoğraf: Rob Gray / Polarity Photo
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Fotoğraf tarafından: Rob Gray / Polarity Photo
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Fotoğraf tarafından: Rob Gray / Polarity Photo
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