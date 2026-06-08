Acosta: "Marquez ile liderlik mücadelesinden çok keyif aldım"

Yarışın ilk turunda Aprilia sürücülerinin karıştığı kazanın ardından liderlik mücadelesi Marc Márquez ve Pedro Acosta arasında gerçekleşti.

Yumuşak Michelin lastiğini tercih eden Acosta, yarışın başlarında daha güçlü görünen taraftı. 2. turda Márquez'i geçerek liderliği aldı ve 1 saniyenin üzerinde bir fark açtı.

Ancak orta hamur lastikle yarışan Ducati sürücüsü Marquez, yarışın ortalarına doğru farkı kapatmayı başardı ve 9-10. virajlardaki şikan bölümünde agresif bir atakla liderliği devraldı.

Acosta, hemen karşılık vererek 12. viraja kadar pozisyonu geri aldı. İki sürücü final viraj çıkışında temas bile yaşadı.

Fakat bir sonraki turda aynı şikanda tekrar atak yapan Marquez’i bu kez Acosta durduramadı ve ikinci sıraya gerileyerek damalı bayrağı ikinci sırada geçti.

Acosta, "Dürüst olmak gerekirse, Marquez'in zayıf olduğu yerlerin sağ virajlar olduğunu konuşabiliriz ama 8. virajda inanılmaz hızlıydı."

"Ben asla pes etmem. Beni geçerse onu tekrar geçmeye çalışırım. Ama son hamlede beni engelledi. Zaten o noktada çok geride kalmıştım."

Yine de Marquez ile mücadele etmekten keyif aldığını vurgulayan Acosta, bazı atakların sert ama adil olduğunu söyledi: "Bir şampiyonla mücadele etmek her zaman güzeldir. Onun tecrübesine sahip birini yeniden geçmeye çalışmak hiç kolay değil."

"Mücadeleden çok keyif aldım. Sanırım onunla üçüncü ya da ikinci kez böyle bir mücadele yaşıyorum ve kaybediyorum."

"Ama eğer Marc ile bu tür savaşlara giriyorsam, son yıllarda performansımızın yükseldiğini gösterir."

"Geçen yıl sıralamalarda çok zorlanıyordum, çok fazla düşüyordum. Şimdi daha istikrarlıyım. Galibiyetin yakında geleceğine inanıyorum."