MotoGP Portekiz GP

Acosta: "Marc, gerçek bir şampiyonun nasıl olması gerektiğini herkese gösterdi"

Marc Marquez'in gelecek sezon Ducati'deki takım arkadaşı olmaya hazırlanan Pedro Acosta, İspanyol sürücünün bu şampiyonluğu herkesten çok daha fazla hak ettiğini vurguladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 23 Kas 2026 12:20

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Marc Marquez, Ducati Team

Portekiz Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan ederek MotoGP’deki sekizinci, toplamdaysa onuncu dünya şampiyonluğuna ulaşan Marc Marquez'e bir övgü de gelecek sezon Ducati fabrika takımında garajı paylaşacağı Pedro Acosta'dan geldi.

Sezon boyunca Jorge Martin ve Marco Bezzecchi ikilisinin yaptığı kritik hatalarla büyük puanlar kaybeden Aprilia'ya karşı 102 puanlık farkı eriten Marquez'in başarısını değerlendiren Acosta, Portekiz'deki yarışa kaza yaparak veda etmesine rağmen mücadeleyi yakından takip etti.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Yarışın ardından Marc Marquez'in şampiyon olmasını değerlendiren Pedro Acosta, şunları söyledi: "Gelecek yıl kırmızı motosikletle yarışacağım için mutluyum. Marc gerçek bir şampiyonun nasıl olması gerektiğini herkese gösterdi.”

“Sonuçta sezona en iyi şekilde başlamadı, ardından sakatlık nedeniyle ara vermek zorunda kaldı ve bir şekilde geri dönmeyi başardı.”

“Rakipleri üzerinde baskı kurarak yarışlar kazandı, Aprilia ise işleri tamamen yüzüne gözüne bulaştırdı.”

“Márquez'in yaptıkları hakkında bir buçuk yıldır ne söylüyorsam bugün de aynısını düşünüyorum. Sonunda şampiyon olması zaten kaçınılmazdı. Yarışta onu biraz savunmada görmek beni şaşırttı ama bu da çok normal, bu yıl yaşanan onca şeyden gerekenden fazla risk almasına hiç ihtiyaç yoktu.”

“Bu şampiyonluğu herkesten çok o hak etti.”

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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