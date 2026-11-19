MotoGP Portekiz GP

Acosta: "Kaybetmek normaldir, normal olmayan kazanmaktır"

Pedro Acosta, MotoGP.com'a verdiği özel röportajda pistteki haliyle pist dışındaki hali arasındaki farkı anlattı ve MotoGP sürücüsü olmanın zihinsel zorluklarına değindi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 19 Kas 2026 18:20

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

İki buçuk sezonluk bekleyişin ardından bu yıl Avusturya Grand Prix'sinde kariyerinin ilk MotoGP zaferine ulaşan ve sezon sonunda KTM ile altı yıllık birlikteliğini noktalayarak Ducati'ye geçmeye hazırlanan Pedro Acosta, yarışçı kimliği ile günlük hayatındaki kişiliği arasındaki keskin farkı anlattı.

MotoGP.com'a konuşan Acosta, pist üstündeki hırsının zaman zaman insanlarla çatışmasına yol açtığını açık yüreklilikle dile getirdi: "Bence insan olarak Pedro, sürücü olarak Pedro'dan çok daha iyi biri. Gerçekten sakin bir adam olduğumu düşünüyorum ama bir sürücü olarak Pedro'nun çok güçlü bir karakteri olduğu da doğru ve bu durum bazen insanların olayları kişisel algılamasına yol açıyor.”

“İşleri kişiselleştirmeyi sevmiyorum ama takım bana 100'ünden daha azını verdiğinde ben de elimde olmadan sıfır veriyorum; işte o zaman bir aptala da dönüşüyorum.”

“Yine de kendinizi benim yerime koyun: Hâlâ gencim ve hâlâ o çocuğun hayali için yarışıyorum. Sonuçta her pazar piste çıkıp dünyaya ne kadar iyi olduğumu göstermeye çalışan kişi benim."

Pedro Acosta, Red Bull KTM

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Kariyerinin ilk yıllarında maddi imkânsızlıklar ve sponsor bulma zorluklarıyla mücadele ettiğini hatırlatan Acosta, MotoGP'ye ulaşabilmek ve zirvede kalabilmek için güçlü bir zihinsel yapıya sahip olmanın şart olduğunu belirtti: "MotoGP sürücüsü olmak için kendinize inanmanız gerekir çünkü buraya gelmeden önce gerçekten zorlu anlardan geçiyorsunuz.”

“Çocukken yarışacak paranız olmadığında ve sponsor bulmak zorunda kaldığınızda başlangıçta başlarda kimse size güvenmeyebiliyor. Bir çocuğun bu anlarla başa çıkması kolay değildir.”

“Kaybetmek normaldir, normal olmayan kazanmaktır; bazen bunu unutuyoruz. İşleri daha iyi hale getirebileceğinizi bildiğiniz halde kontrolünüz dışındaki sebeplerle bu gerçekleşmediğinde diğer her şeyden daha fazla öfkeleniyorsunuz. Çünkü her şeyinizi veriyorsanız, motosikletinizden de her şeyi alıyorsanız elinizde bir neden bir de sonuç vardır.”

“Sorun, ortada bir cevap olmadığında ya da sorunun sizde mi, motosiklette mi yoksa takımda mı olduğunu düşünmeye başladığınızda ortaya çıkıyor. Bu yüzden MotoGP sürücüsü olmak için kendinize gerçekten inanmanız ve güçlü bir zihin yapısına sahip olmanız gerektiğini söylüyorum."

Pedro Acosta, Red Bull KTM

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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