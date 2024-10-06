Acosta: "Ducati'nin KTM’den daha iyi olduğunu kabul etmeyeceğim"

MotoGP'nin çaylak yıldızı Pedro Acosta, Japonya Grand Prix’sinde harika bir performans sergileyip, ilk MotoGP pole pozisyonunu almasına rağmen iki yarışta da yerde kaldı.



KTM sürücüsü, Ducati'nin üstün olduğunu kabul etmeyeceğini vurguladı ve Pecco Bagnaia ile mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.



Acosta şunları söyledi: "Daha fazla kaza yapmama yol açsa bile Ducati’nin KTM'den daha iyi olduğunu kabul etmeyeceğim. Şu an onların seviyesinde değiliz, ama onlarla savaşabileceğimizi gördük."