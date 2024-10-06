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MotoGP Japonya GP

Acosta: "Ducati'nin KTM’den daha iyi olduğunu kabul etmeyeceğim"

MotoGP çaylağı Pedro Acosta, Japonya Grand Prix'sinde hızlı ama talihsiz bir hafta sonu geçirmesine rağmen Ducati’nin üstünlüğünü kabul etmeyeceğini söyledi.

Richard Asher
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Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Jorge Martin, Pramac Racing
Kızlar
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Marc Marquez, Gresini Yarış Takımı
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing, Johann Zarco, Team LCR Honda, Augusto Fernandez, Red Bull GASGAS Tech3
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Ducati takım motosikleti detayı
Fabio Di Giannantonio, VR46 Yarış Takımı
Alex Marquez, Gresini Racing
Remy Gardner, Yamaha Fabrika Yarışı
Marc Marquez, Gresini Racing Takımı, Alex Marquez, Gresini Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
MotoGP Motegi: Bagnaia sezonun sekizinci galibiyetini kutluyor, Acosta yine kaza yapıyor
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 kazası
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Joan Mir, Repsol Honda Team, Alex Marquez, Gresini Racing crash
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Marc Marquez, Gresini Yarış Takımı
Hayranlar
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Jorge Martin, Pramac Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Jorge Martin, Pramac Racing, Marc Marquez, Gresini Yarış Takımı podyum finişi
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Marc Marquez, Gresini Yarış Takımı
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MotoGP'nin çaylak yıldızı Pedro Acosta, Japonya Grand Prix’sinde harika bir performans sergileyip, ilk MotoGP pole pozisyonunu almasına rağmen iki yarışta da yerde kaldı.

KTM sürücüsü, Ducati'nin üstün olduğunu kabul etmeyeceğini vurguladı ve Pecco Bagnaia ile mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

Acosta şunları söyledi: "Daha fazla kaza yapmama yol açsa bile Ducati’nin KTM'den daha iyi olduğunu kabul etmeyeceğim. Şu an onların seviyesinde değiliz, ama onlarla savaşabileceğimizi gördük."

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