Acosta, ilk kez büyük bir şey başarma fırsatını kaybettiğini düşünüyor

Acosta bir kez daha Le Mans'da KTM takımının en iyi sürücüsüydü ve hızlı bir kalkışla gridde yedinci sıradayken açılış turlarında beşinci sıraya yükseldi.

Ancak 19 yaşındaki yarışçı, Aleix Espargaro ve Fabio di Giannantonio ikilisini yakalamaya çalışırken GasGas markalı RC16'sının önünü 8. virajda kaybedince yarış dışı kaldı.

Bu olay, yılın ilk dört yarışında yıldızlaşan performansıyla beklentileri aşan çaylak sürücünün birçok kişi tarafından 2024 yılında yaptığı ilk büyük hata olarak nitelendirildi.

Acosta'nın yarış dışı kalışı, KTM için büyük bir darbe oldu. Bu yarışta fabrika sürücüsü Jack Miller da yaptığı kaza sonucu yarış dışı kalırken, takım arkadaşı Brad Binder ise gridin arka sırasından başlayıp ancak sekizinci olabildi.

KTM 2024'teki en kötü puanını alırken, Acosta ise RC16'nın geçen hafta sonu hiç olmadığı kadar hızlı olduğunu söylüyor.

Acosta, "Güzel bir gündü. Bu sezon boyunca ilk kez motosiklet gerçekten büyük bir şey için mücadele edecek kadar rekabetçiydi. Potansiyel oldukça yüksekti."

"FP1'de hızlıydık, antrenmanlarda hızlıydık, sıralama turlarında hızlıydık, FP3'te de hızlıydık. Sprint yarışında da puan almayı başardık."