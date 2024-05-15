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MotoGP Fransa GP

Acosta, ilk kez büyük bir şey başarma fırsatını kaybettiğini düşünüyor

Pedro Acosta, Fransa Grand Prix'sinde geçirdiği kazanın MotoGP'de ilk kez “büyük bir şey” başarma şansını elinden aldığını düşünüyor.

Burhan Güneydaş
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Fotoğraf: GasGas Factory Racing

Acosta bir kez daha Le Mans'da KTM takımının en iyi sürücüsüydü ve hızlı bir kalkışla gridde yedinci sıradayken açılış turlarında beşinci sıraya yükseldi.

 

Ancak 19 yaşındaki yarışçı, Aleix Espargaro ve Fabio di Giannantonio ikilisini yakalamaya çalışırken GasGas markalı RC16'sının önünü 8. virajda kaybedince yarış dışı kaldı.

 

Bu olay, yılın ilk dört yarışında yıldızlaşan performansıyla beklentileri aşan çaylak sürücünün birçok kişi tarafından 2024 yılında yaptığı ilk büyük hata olarak nitelendirildi.

 

Acosta'nın yarış dışı kalışı, KTM için büyük bir darbe oldu. Bu yarışta fabrika sürücüsü Jack Miller da yaptığı kaza sonucu yarış dışı kalırken, takım arkadaşı Brad Binder ise gridin arka sırasından başlayıp ancak sekizinci olabildi.

 

KTM 2024'teki en kötü puanını alırken, Acosta ise RC16'nın geçen hafta sonu hiç olmadığı kadar hızlı olduğunu söylüyor.

 

Acosta, "Güzel bir gündü. Bu sezon boyunca ilk kez motosiklet gerçekten büyük bir şey için mücadele edecek kadar rekabetçiydi. Potansiyel oldukça yüksekti."

 

"FP1'de hızlıydık, antrenmanlarda hızlıydık, sıralama turlarında hızlıydık, FP3'te de hızlıydık. Sprint yarışında da puan almayı başardık."

Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing

Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing

Photo by: Marc Fleury

"Benim için, tekrar söylüyorum, bu sezon boyunca sahip olduğumuz en rekabetçi KTM motosikletiydi."

 

"Böyle bir hata yapmak can sıkıcı, ama ne olursa olsun hedefimize ilerliyoruz." dedi.

 

Acosta, iki motosikleti de ardarda geçip üçüncülüğü alabileceğini hissetti ve 8.viraja Giannantonio'nun Ducati'sinin sağından içeri girdi.

 

Ancak İtalyan sürücüyü geçmeyi başarsa da, apekse yakın bir noktada motosikletten düşerek çakıllara kaydı ve yarıştan çekildi.

 

Acosta, virajda fren yaparken üçüncü sırada yer alan Espargaro'ya çarpmamak için uğraşırken ön freninin kilitlendiğini açıkladı.

 

Acosta, "Diggia ve Alexia 7.virajda önümde mücade ediyorlardı. 8. viraja girerken oldukça erken fren yaptılar."

 

"Ve yavaş olduklarını fark ettiklerinde freni bırakmaya başladılar. Tam o sırada ben de çok hızlı geliyordum."

 

"Sonuç olarak, Aleix'e çarpıp yarışını mahvetmek istemedim, motosikleti durdurmaya çalıştım. Sonra ise ön frenleri kilitledim." dedi.

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