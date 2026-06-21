Acosta, Çekya GP sprint yarışındaki kazasının nedenini açıkladı

Sıralama turlarında sekizinci sırayı alan KTM yıldızı Pedro Acosta, açılış turunda iki sıra yükselerek sprint yarışının ilk yarısını Aprilia fabrika pilotları Marco Bezzecchi ve Jorge Martin ile mücadele ederek geçirdi.

2024 şampiyonu Martin'i arkasında tutmak için yeterli bir performans sergileyen 22 yaşındaki pilot, 10 turluk yarışın altıncı turunda 11. virajda yere düştü ve bu sezonki ikinci yarış dışı kalma sonucunu yaşadı.

Sadece 15 sürücünün finiş görebildiği ve beş farklı pilotun daha kaza yaptığı bu zorlu yarışın ardından açıklamalarda bulunan Acosta, yarış dışı kalmasının nedenini ilk beş mücadelesi verirken aynı zamanda teknik bir sorunu çözmeye çalışması olarak açıkladı: "Start cihazıyla ilgili teknik bir sorun yaşadık, tamamen kilitli kalmıştı.”

“Ben de sadece onu standart konumuna getirmeye çalışıyordum. Doğru şekilde odaklanamadığınızda ve tüm sorunları aynı anda çözmeye çalıştığınızda, kaza yapmak çok kolay oluyor.”

“Takımdan özür dilerim; çünkü belki durumu başka bir şekilde idare edebilir ve yarışı yedinci ya da sekizinci bitirebilirdim ama istediğim şey bu değildi. Şimdi ne olduğunu analiz etme ve ardından yola devam etme zamanı."

Acosta, bu sorunun start anında meydana geldiğini ve yarış boyunca da düzelmediğini belirtti. İspanyol pilot, daha cuma günü yaptığı açıklamada start cihazlarının tamamen yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

Yarışın orta bölümünde Martin’in daha hızlı olan Aprilia'sına karşı koymaya çalışan Acosta, rakibinin 4. virajdaki frenlemede kendisini geçmesine izin vermiş, ancak bir sonraki sağ virajda hemen manevra yaparak yerini geri almıştı. Martin'in bu ilk hamlelerini savuşturduktan sonra beşincilik için Bezzecchi'yi kovalayan genç sürücü, 11. viraja girerken kaza yaptı.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Acosta, arka cihazın getirdiği sınırlamaların Aprilia ile olan mücadelesine odaklanmasını zorlaştırdığını şu sözlerle açıkladı: "Cihazla ilgili ilk büyük hatayı, Martin beni geçtiğinde 3. virajda yaptım. Düzlüklerde biraz daha yavaştım ve tek ihtimalim onun çizgiyi biraz kaybetmesini sağlamaya çalışıp ardından geçmekti. Sonrasında Bezzecchi'yi yakalayacktım.”

“Muazzam bir tempomuz olduğunu söyleyemem ama ilk 5 içinde yer alabilirdik.”