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MotoGP İtalya GP

Acosta, 2025 için fabrika KTM MotoGP koltuğunu garantiledi

Tech3 GasGas sürücüsü Pedro Acosta, çok yıllık yeni bir anlaşmanın parçası olarak 2025 yılında Jack Miller'ın yerine fabrika KTM MotoGP takımına geçecek.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

20 yaşındaki genç sürücü, daha şimdiden iki yarış podyumu elde ettiği ve Marc Marquez ve Francesco Bagnaia gibi şampiyonlarla mücadele ettiği çaylak sezonunda sadece altı tur attıktan sonra KTM'nin en iyi takımına terfi etti.

Acosta, "KTM ile ilerlemeye devam etmek ve tüm projeyi, şimdiye kadarki hikayeyi ve yarışta nasıl büyüdüğümüzü görmek benim için önemliydi." 

"Bu yüzden, gelecek için devam etmek güzel: Turuncuya bürünmek eve dönmek gibi. Son birkaç yıldır beni zorlamaları ve geliştirmeleri de beni önümüzdeki birkaç yıl için kalmaya iten şey." dedi.

Acosta, ilk günlerinden beri KTM tarafından beslendi ve 2021'de hâlâ Moto3'te yarışırken birinci sınıf bir sürüşü etkili bir şekilde garanti etti.

Son Moto2 şampiyonu olarak bu yıl nihayet beklenen MotoGP hamlesini yaptı ve GasGas markalı Tech3 uydu takımında Augusto Fernandez'e katıldı, ancak bir fabrika RC16'sında ve KTM tarafından tedarik edilen mühendislerle.

Acosta'nın 2025 yılında fabrika KTM takımında yer alması bekleniyordu, ancak Avusturyalı marka sürpriz bir kararla yaz tatilinden önce Acosta'nın transferini duyurdu.

Acosta, şu anda Ducati'den katıldıktan sonra KTM'de ikinci sezonunu geçiren Miller'ın yerini alacak.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM, Miller ve Fernandez'in markanın beklentilerine uygun performans göstermediği konusunda uyarıda bulunmuştu; iki sürücü şu anda sıralamada 15. ve 17. sırada yer alıyor ve Acosta'nın 83 puanına kıyasla aralarında sadece 40 puan topladılar.

Ancak bu duyuru Miller için KTM'de yolun sonu anlamına gelmiyor; Avustralyalı sürücünün GasGas'ın tersi yönde bir hamle için değerlendirildiği düşünülüyor.

KTM Motorsporları Direktörü Pit Beirer şunları söyledi: "Bu haberi duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."

"Pedro pistte hızını ve kişiliğini gösterdiğinde herkes kadar biz de heyecanlanıyoruz ve görünen o ki bu çocuk dünyanın dört bir yanında pek çok yeni hayran kazanıyor."

"Red Bull MotoGP Rookies Cup'taki ilk günlerden itibaren onun özel bir sürücü olduğunu görebiliyorduk. İşleri farklı yapan ve kendi yolunu çizmek için en güçlü zihniyete sahip biri."

"Bu onu MotoGP dünyasında benzersiz kılıyor. Takımlarımız ve motosikletlerimiz aracılığıyla bu yolculuğu onunla birlikte yapmak bize büyük bir enerji ve güç veriyor."

"Ayrıca KTM GP Akademimize ve Pedro ile birlikte Aki Ajo gibi insanların çalışmalarına da değinmek istiyorum. Birkaç yıl daha birlikte olacak olmamız çok güzel."

"MotoGP'de çok büyük bir geleceği var ve kariyerinin bir sonraki bölümünü bizimle geçirmesini dört gözle bekliyoruz."

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