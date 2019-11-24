MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Tayland GP
04 Eki
-
06 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Japonya GP
18 Eki
-
20 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avustralya GP
25 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
MotoGP / Son dakika

Abraham MotoGP’den ayrıldı, Zarco’ya Avintia yolu açıldı

paylaşım
yorumlar
Abraham MotoGP’den ayrıldı, Zarco’ya Avintia yolu açıldı
Ekleyen:
, Editör
24 Kas 2019 12:59

Brno pisti, Karel Abraham’ın MotoGP’den ayrıldığını açıkladı. Böylece Johann Zarco için Avintia Ducati kapıları açıldı.

Karel Abraham’ın MotoGP’den ayrıldığının açıklanmasıyla beraber Johann Zarco için Reale Avintia takımında bir yer açılmış oldu.

Abraham’ın 2020 için de kontratı vardı ancak Valencia testlerinde takım, Dorna, Fransa GP organizatörleri ve Ducati, Zarco için yer açmaya çalışıyordu.

Zarco, ilk başta Avintia’yı iyi bir takım olarak görmediğini açıklamıştı. Ancak Zarco ile Ducati arasında yapılan görüşmelerde, Avintia’ya daha fazla destek verileceği Fransız sürücüye iletilmişti.

Abraham ise Valencia’daki sezon sonu testlerinde yer alsa da, Brno pistinin patronu ve Abraham’ın babası Karel Abraham Sr., oğlunun gelecek sene MotoGP’de yer almayacağını açıkladı.

2005’te 125cc’de yarışmaya başlayan Abraham, 2007’de 250cc’ye geçmişti. Çek sürücü GP padoğundaki tek galibiyetini 2010 Valencia Moto2 yarışında elde etmişti.

29 yaşındaki sürücü kariyeri boyunca Ducati, Aprilia (ART) ve Honda motosikletlerini sürdü. Sekiz yıllık MotoGP macerasında ise babasının Cardion AB, Aspar ve Avintia takımlarında yer aldı.

Abraham’ın MotoGP’deki en iyi sonucu yedincilik oldu ve 2016’da da Milwaukee BMW ile Dünya Superbike’ta yarıştı.

Henüz Zarco’nun takıma gelişi resmi olarak açıklanmadı, ancak bunun kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonraki haber
Marquez: “Honda’ya beklediğimden daha iyi uyum sağladım”

Önceki haber

Marquez: “Honda’ya beklediğimden daha iyi uyum sağladım”

Sonraki haber

Galeri: MotoGP Valencia testlerinden kareler

Galeri: MotoGP Valencia testlerinden kareler
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Editör Cem Özel

Yarış merkezi

Valencia GP

Valencia GP

15 Kas - 17 Kas
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
10:55
09:55
FP2
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
15:10
14:10
FP3
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
10:55
09:55
FP4
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
14:30
13:30
Q1
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
15:10
14:10
Q2
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
15:35
14:35
WU
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
10:20
09:20
Yarış
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
15:00
14:00
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Villeneuve: "Hulkenberg'in kariyeri bitti"

2s
2
Formula 1

Brawn: "Schumacher harika bir takım oyuncusuydu"

3
Formula 1

Vandoorne: “McLaren, Alonso’ya istediği her şeyi verdi”

4
Formula 1

Hamilton: "En büyük pilot olmaya çalışıyorum"

5
Formula 1

Galeri: F1 takım arkadaşı kazaları

2s

Son Videolar

MotoGP Start Gridi: Valencia GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Valencia GP

MotoGP Gridi: Malezya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Gridi: Malezya GP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış 00:43
MotoGP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez 01:00
MotoGP

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez

Son Haberler

Galeri: MotoGP Valencia testlerinden kareler
MGP

Galeri: MotoGP Valencia testlerinden kareler

Abraham MotoGP’den ayrıldı, Zarco’ya Avintia yolu açıldı
MGP

Abraham MotoGP’den ayrıldı, Zarco’ya Avintia yolu açıldı

Marquez: “Honda’ya beklediğimden daha iyi uyum sağladım”
MGP

Marquez: “Honda’ya beklediğimden daha iyi uyum sağladım”

Mir: "Suzuki'nin her yerde kazanabilmesi için tek bir şeye daha ihtiyacı var"
MGP

Mir: "Suzuki'nin her yerde kazanabilmesi için tek bir şeye daha ihtiyacı var"

Binder, Pedrosa’dan yardım almış
MGP

Binder, Pedrosa’dan yardım almış

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.