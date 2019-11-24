Abraham MotoGP’den ayrıldı, Zarco’ya Avintia yolu açıldı

Karel Abraham’ın MotoGP’den ayrıldığının açıklanmasıyla beraber Johann Zarco için Reale Avintia takımında bir yer açılmış oldu.

Abraham’ın 2020 için de kontratı vardı ancak Valencia testlerinde takım, Dorna, Fransa GP organizatörleri ve Ducati, Zarco için yer açmaya çalışıyordu.

Zarco, ilk başta Avintia’yı iyi bir takım olarak görmediğini açıklamıştı. Ancak Zarco ile Ducati arasında yapılan görüşmelerde, Avintia’ya daha fazla destek verileceği Fransız sürücüye iletilmişti.

Abraham ise Valencia’daki sezon sonu testlerinde yer alsa da, Brno pistinin patronu ve Abraham’ın babası Karel Abraham Sr., oğlunun gelecek sene MotoGP’de yer almayacağını açıkladı.

2005’te 125cc’de yarışmaya başlayan Abraham, 2007’de 250cc’ye geçmişti. Çek sürücü GP padoğundaki tek galibiyetini 2010 Valencia Moto2 yarışında elde etmişti.

29 yaşındaki sürücü kariyeri boyunca Ducati, Aprilia (ART) ve Honda motosikletlerini sürdü. Sekiz yıllık MotoGP macerasında ise babasının Cardion AB, Aspar ve Avintia takımlarında yer aldı.

Abraham’ın MotoGP’deki en iyi sonucu yedincilik oldu ve 2016’da da Milwaukee BMW ile Dünya Superbike’ta yarıştı.

Henüz Zarco’nun takıma gelişi resmi olarak açıklanmadı, ancak bunun kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.