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MotoGP Amerika 1. antrenman: Marini son anda zirvede, Quartararo ikinci!

VR46 Ducati sürücüsü Luca Marini son turunda liderliği almayı başardı, onu Yamaha ile hafta sonuna güçlü başlayan Fabio Quartararo takip etti.

Lewis Duncan
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MotoGP Amerika 1. antrenman: Marini son anda zirvede, Quartararo ikinci!
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Bulutlu geçen, ancak yağmurun gelmediği seansın ilk 15 dakikası Gresini Ducati sürücüsü Alex Marquez'in hakimiyetinde geçti; geçen yarış uzun bir aranın ardından podyuma dönen Marquez, henüz yedinci dakikada 2.05.244s'lik derecesiyle zirveye yerleşti.

13. dakikada derecesini geliştiren Marquez, 2.04.222 ile derecesini geliştirdi. Bu derece, yeni orta hamurla turlayan Quartararo'nun liderliğe yükselmesine kadar zirvede kalacaktı. 

İlk olarak 2.04.201 yapan Quartararo, sonrasında 2.04.125 yaptı ve zirvedeki yerini pekiştirdi, ancak kısa süre sonra herkes yumuşak hamura geçiş yaptı ve dereceler gelişmeye başladı.

Yumuşak hamurla ilk hızlı tur Maverick Vinales'ten geldi: Aprilia sürücüsü 2.03.897'lik derecesyiel zirveyi devraldı.

Son üç dakika atağa geçen Marini, 2.03.803 ile Vinales'i geçmeyi başardı, ancak bu kez Quartararo 2.03.691 ile cevap vererek yeniden liderliğe yükseldi.

Quartararo son turunda 2.03.400 yaparak derecesini epey geliştirdi, ancak Marini çok daha hızlı bir tur atmış ve 2.03.250 yaparak damalı bayrağı ilk sırada görmüştü!

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Üçüncü sıra Johann Zarco'ya giderken, Marquez dördüncü, seansın ortasında 12. Viraj çıkışında düştükten sonra toparlanan KTM sürücüsü Jack Miller beşinciydi. 

Bu hafta sonu hastalıkla mücadele eden Jorge Martin, son şampiyon Francesco Bagnaia'nın ardından altıncı olurken, Vinales sekizinciliğe kadar geriledi.

İlk onu Takaaki Nakagami ve Brad Binder tamamladı. Geri dönen Joan Mir 11. sırada kalırken, yine geri dönen Miguel Oliveira ise 15. sıradaydı.

Yedek pilotlarsa son üç sıradaydı: Marc Marquez'in yerini alan Stefan Bradl 20, Enea Bastianini'nin yerini alan Michele Pirro 21, Pol Espargaro'nun yerini alan ve 5 sene sonra MotoGP'ye dönmeyi başaran Jonas Folger ise son sırada yer aldı.

 

ABD MotoGP 1. Antrenman sonuç tablosu

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Luca Marini
Ducati 14 2'03.250
2 France Fabio Quartararo
Yamaha 15 2'03.400 0.150
3 France Johann Zarco
Ducati 16 2'03.528 0.278
4 Spain Alex Marquez
Ducati 16 2'03.551 0.301
5 Australia Jack Miller
KTM 14 2'03.676 0.426
6 Spain Jorge Martin
Ducati 15 2'03.708 0.458
7 Italy Francesco Bagnaia
Ducati 14 2'03.792 0.542
8 Spain Maverick Viñales
Aprilia 16 2'03.897 0.647
9 Japan Takaaki Nakagami
Honda 16 2'04.139 0.889
10 South Africa Brad Binder
KTM 17 2'04.204 0.954
11 Spain Joan Mir
Honda 14 2'04.312 1.062
12 Italy Franco Morbidelli
Yamaha 16 2'04.342 1.092
13 Italy Marco Bezzecchi
Ducati 15 2'04.364 1.114
14 Spain Alex Rins
Honda 16 2'04.452 1.202
15 Portugal Miguel Oliveira
Aprilia 13 2'04.661 1.411
16 Spain Raul Fernandez
Aprilia 15 2'04.904 1.654
17 Italy Fabio Di Giannantonio
Ducati 16 2'04.906 1.656
18 Spain Aleix Espargaro
Aprilia 14 2'05.054 1.804
19 Spain Augusto Fernandez
KTM 17 2'05.732 2.482
20 Germany Stefan Bradl
Honda 15 2'05.771 2.521
21 Italy Michele Pirro
Ducati 13 2'05.772 2.522
22 Germany Jonas Folger
KTM 12 2'08.176 4.926
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