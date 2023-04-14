MotoGP Amerika 1. antrenman: Marini son anda zirvede, Quartararo ikinci!
VR46 Ducati sürücüsü Luca Marini son turunda liderliği almayı başardı, onu Yamaha ile hafta sonuna güçlü başlayan Fabio Quartararo takip etti.
Bulutlu geçen, ancak yağmurun gelmediği seansın ilk 15 dakikası Gresini Ducati sürücüsü Alex Marquez'in hakimiyetinde geçti; geçen yarış uzun bir aranın ardından podyuma dönen Marquez, henüz yedinci dakikada 2.05.244s'lik derecesiyle zirveye yerleşti.
13. dakikada derecesini geliştiren Marquez, 2.04.222 ile derecesini geliştirdi. Bu derece, yeni orta hamurla turlayan Quartararo'nun liderliğe yükselmesine kadar zirvede kalacaktı.
İlk olarak 2.04.201 yapan Quartararo, sonrasında 2.04.125 yaptı ve zirvedeki yerini pekiştirdi, ancak kısa süre sonra herkes yumuşak hamura geçiş yaptı ve dereceler gelişmeye başladı.
Yumuşak hamurla ilk hızlı tur Maverick Vinales'ten geldi: Aprilia sürücüsü 2.03.897'lik derecesyiel zirveyi devraldı.
Son üç dakika atağa geçen Marini, 2.03.803 ile Vinales'i geçmeyi başardı, ancak bu kez Quartararo 2.03.691 ile cevap vererek yeniden liderliğe yükseldi.
Quartararo son turunda 2.03.400 yaparak derecesini epey geliştirdi, ancak Marini çok daha hızlı bir tur atmış ve 2.03.250 yaparak damalı bayrağı ilk sırada görmüştü!
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Üçüncü sıra Johann Zarco'ya giderken, Marquez dördüncü, seansın ortasında 12. Viraj çıkışında düştükten sonra toparlanan KTM sürücüsü Jack Miller beşinciydi.
Bu hafta sonu hastalıkla mücadele eden Jorge Martin, son şampiyon Francesco Bagnaia'nın ardından altıncı olurken, Vinales sekizinciliğe kadar geriledi.
İlk onu Takaaki Nakagami ve Brad Binder tamamladı. Geri dönen Joan Mir 11. sırada kalırken, yine geri dönen Miguel Oliveira ise 15. sıradaydı.
Yedek pilotlarsa son üç sıradaydı: Marc Marquez'in yerini alan Stefan Bradl 20, Enea Bastianini'nin yerini alan Michele Pirro 21, Pol Espargaro'nun yerini alan ve 5 sene sonra MotoGP'ye dönmeyi başaran Jonas Folger ise son sırada yer aldı.
ABD MotoGP 1. Antrenman sonuç tablosu
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|
Luca Marini
|Ducati
|14
|2'03.250
|2
|
Fabio Quartararo
|Yamaha
|15
|2'03.400
|0.150
|3
|
Johann Zarco
|Ducati
|16
|2'03.528
|0.278
|4
|
Alex Marquez
|Ducati
|16
|2'03.551
|0.301
|5
|
Jack Miller
|KTM
|14
|2'03.676
|0.426
|6
|
Jorge Martin
|Ducati
|15
|2'03.708
|0.458
|7
|
Francesco Bagnaia
|Ducati
|14
|2'03.792
|0.542
|8
|
Maverick Viñales
|Aprilia
|16
|2'03.897
|0.647
|9
|
Takaaki Nakagami
|Honda
|16
|2'04.139
|0.889
|10
|
Brad Binder
|KTM
|17
|2'04.204
|0.954
|11
|
Joan Mir
|Honda
|14
|2'04.312
|1.062
|12
|
Franco Morbidelli
|Yamaha
|16
|2'04.342
|1.092
|13
|
Marco Bezzecchi
|Ducati
|15
|2'04.364
|1.114
|14
|
Alex Rins
|Honda
|16
|2'04.452
|1.202
|15
|
Miguel Oliveira
|Aprilia
|13
|2'04.661
|1.411
|16
|
Raul Fernandez
|Aprilia
|15
|2'04.904
|1.654
|17
|
Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|16
|2'04.906
|1.656
|18
|
Aleix Espargaro
|Aprilia
|14
|2'05.054
|1.804
|19
|
Augusto Fernandez
|KTM
|17
|2'05.732
|2.482
|20
|
Stefan Bradl
|Honda
|15
|2'05.771
|2.521
|21
|
Michele Pirro
|Ducati
|13
|2'05.772
|2.522
|22
|
Jonas Folger
|KTM
|12
|2'08.176
|4.926
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