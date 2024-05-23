3 kez Grand Prix galibi Aleix Espargaro emekli oluyor

34 yaşındaki İspanyol sürücü, Barselona'daki Katalan Grand Prix'si öncesinde perşembe günü emekliliğini açıkladı. Espargaro geçen sene Katalan GP'sinde hem cumartesi hem de pazar yarışlarını kazanmıştı.

Espargaro'nun Aprilia ile olan sözleşmesi bu yılın sonunda sona erecek ve İspanyol sürücü iki yıl önce bu sözleşmeyi imzalarken son sözleşmesi olduğunu beklediğini ifade etmişti.

Amerika GP'sinde medyaya 2025 yılında ne yapmak istediğine hâlâ karar vermediğini söylemesine rağmen, yarış kariyerine son vermeyi seçti.

Espargaro MotoGP'deki ilk yarışına 2009 yılında Indianapolis GP'de Pramac Ducati'nin yedek sürücüsü olarak çıktı ve ilk yarışında 13. oldu.

O yıl, 2010 için Pramac ile tam zamanlı sözleşme imzalamadan önce, hepsinde puan kazandığı toplam dört yarışa çıktı.

Sakatlıklarla dolu bir sezonda en iyi derecesi sekizincilik olan Espargaro, 2011'de Moto2'ye döndü. Moto2 sıralamasında 12.olan Espargaro, Barselona'da ilk Grand Prix podyumunu elde etti.

Aleix Espargaro, Aspar Team ART Photo by: Aspar Team

MotoGP'ye 2012 yılında Aspar takımıyla , CRT makinesiyle geri döndü ve iki tur hariç tüm turlarda puan alarak şampiyonayı en iyi CRT sürücüsü olarak bitirdi.

2013'te de aynısını yaptıktan sonra, açık sınıf Yamaha makinesiyle Forward Racing takımına geçti - burada Assen'de şanslı bir ilk pole pozisyonu aldı ve ardından Aragon'da Ducati'li Cal Crutchlow'u geçerek yarışı ikinci sırada tamamladı.

Espargaro, şu anki Aprilia takım arkadaşı Maverick Vinales ile birlikte, yeni başlayan Suzuki projesine katılmak üzere 2015 yılı için bir fabrika anlaşması imzaladı.

2020'de Joan Mir ile şampiyonluk kazanmasını sağlayacak olan GSX-RR'nin geliştirmelerinde önemli rol oynayan Espargaro, bu motosiklet ile sürekli olarak ilk sekize girebilen bir konumdaydı ancak Vinales kadar yarış kazanma başarısı gösteremedi.

2017'de Aprilia'nın fabrika projesine geçti ve Espargaro ilk üç sezonunda çok az kişinin MotoGP'ye uygun olduğunu düşündüğü bir motosikletten en iyi şekilde yararlandı.

Oldukça zor geçen 2019 yılının ardından emekli olmayı düşündü, ancak 2020'ye kadar Aprilia ile devam etmeyi seçti.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: Dorna

2021 yılında İngiltere GP'sinde üçüncü olarak Aprilia'nın ilk MotoGP podyumunu elde etti. 2022 yılında ise Arjantin'de takımının ve kendisinin ilk zaferini elde etti.

2022 sezonunun sonlarına kadar şampiyonluk mücadelesi veren Espargaro, 2023'te Aprilia için tutarsız bir sezonda şampiyonluk mücadelesi olmamasına rağmen yine de iki Grand Prix zaferi elde etti.

Espargaro grand prix yarışlarında geçirdiği süre boyunca, şampiyonada güvenlik konusunda açık sözlülüğüyle gerekli değişiklikler için baskı yapmıştır.