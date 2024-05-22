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MotoGP

2027 kurallarına göre MotoGP WSBK'tan hızlı olmaya devam edecek

FIM başkanı Jorge Viegas, motor kapasitesindeki düşüşe rağmen, 2027 yılındaki kural değişimiyle MotoGP'nin WSBK'tan daha hızlı olmaya devam edeceğini ısrarla belirtiyor.

Burhan Güneydaş
Start action

Fotoğraf: Marc Fleury

Bu ayın başlarında MotoGP, 1000cc'lik motorlardan 850cc'lik motorlara geçişin ve aerodinamiğin azaltılmasıyla öne çıkan 2027 teknik düzenlemelerinin yapısını açıkladı.

MotoGP'nin kuralları yenilemesinin amacı pist üstündeki mücadeleyi daha heyecanlı hale getirmek, aynı zamanda motosikletlerin yola daha uygun, sürdürülebilir ve daha uygun maliyetli olmasını sağlamak.

Ancak, daha küçük motor hacimli bir formüle geçiş, MotoGP motosikletlerinin WSBK'ta kullanılan seri üretim esaslı motosikletlerden daha yavaş olabileceği yönünde endişelere yol açtı.

FIM başkanı Viegas, hızların kontrol altında tutulması ve MotoGP'nin en hızlı iki tekerlek yarışı olarak kalması için WSBK'a yeni kurallar getirileceğini belirtti.

Fransa GP'sinde açıklama yapan Viegas, "Açıkçası MotoGP'nin en üstte olmasını istiyoruz. Superbike'ların ise bazı değişikliklerle birlikte stok motosikletler olması gerekiyordu."

"Superbike kurallarını değiştirmek için de 2 yıl önce çalışmalara başladık."

"Bazı şeyler MotoGP ile WSBK arasındaki mesafeyi koruyacak bir şekilde çok yakın zamanda gerçekleşecek."

"Bütün üreticilerle konuşuyoruz. WSBK'da hala MotoGP'den daha fazla üretici var."

"Ayrıca harika çalışmalar yapılıyor ve ortak bir çözüm geliyor."

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP ve WSBK Karşılaştırması

WSBK'ın güncel takviminde MotoGP'ye de ev sahipliği yapan yedi pist bulunuyor.

Aşağıda, bu yedi pistte her iki seri için de pole turları ve en hızlı yarış turları arasında bir karşılaştırma yer almaktadır.

Ancak her iki seride kullanılan lastikler farklı. Michelin'in MotoGP hafta sonu lastikleri her seans için standart iken, WSBK sıralama lastikleri kullanıyor ve sprint yarışı için daha yumuşak bir bileşime sahip.

Pistlere göre karşılaştırmalar:

Phillip Island
MotoGP: Sıralama turu rekoru – 1'27.246s; En hızlı yarış turu– 1'28.108s
WSBK: Sıralama turu rekoru – 1'27.916s; En hızlı yarış turu – 1'28.564s

Barcelona
MotoGP: Sıralama turu rekoru – 1'38.639s; En hızlı yarış turu – 1'39.939s
WSBK: Sıralama turu rekoru – 1'39.489s; En hızlı yarış turu – 1'40.955s

Assen
MotoGP: Sıralama turu rekoru – 1'31.472s; En hızlı yarış turu – 1'32.500s
WSBK: Sıralama turu rekoru – 1'32.934s; En hızlı yarış turu – 1'33.620s

Aragon
MotoGP: Sıralama turu rekoru – 1'46.069s; En hızlı yarış turu – 1'48.089s
WSBK: Sıralama turu rekoru – 1'47.973s; En hızlı yarış turu – 1'49.028s

Algarve
MotoGP: Sıralama turu rekoru – 1'37.226s; En hızlı yarış turu – 1'38.872s
WSBK: Sıralama turu rekoru – 1'39.610s; En hızlı yarış turu – 1'38.826s

Jerez
MotoGP: Sıralama turu rekoru – 1'36.170s; En hızlı yarış turu – 1'37.449s
WSBK: Sıralama turu rekoru – 1'38.247s; En hızlı yarış turu – 1'39.004s

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