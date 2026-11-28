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MotoGP Valencia GP

2026 MotoGP Valensiya GP sprint: Bezzecchi rahat farkla lider, Marquez’in motoru alev aldı!

Valensiya GP hafta sonunun sprint mücadelesinde damalı bayrağı ilk sırada geçen isim Marc Marquez oldu.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 28 Kas 2026 14:52

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Formasyon turlarının ardından sürücüler gridde sıralandı ve start sinyali verildi fakat yarış başlamadı çünkü MotoGP tarihinde benzerine çok az rastlanabilecek bir olay yaşandı ve 2026 dünya şampiyonu Marc Marquez’in motosikleti, henüz sabit pozisyondayken alev aldı.

Olayın üzerine yetkilileri yanına çağıran Marquez, motosikletini hareket ettirmeye çalıştı fakat kısa sürede alevler arttığı için motosikletini yere devirdi. Marquez, motosikletten indikten sonra sağ bacağında bir acı yaşadığı da gözlemlendi.

Marquez’in garaja dönmesiyle yarışın startı da 20 dakika ertelendi. Ayrıca sprint yarışının 12 tur üzerinden yapılacağı bildirildi. Yaşanan olayın ardından prosedür gereği Marquez’e 2 uzun tur cezası verildi.

Jorge Martin, Aprilia

Fotoğraf: Icon Sportswire via Getty Images

Geçen sürenin ardından sürücüler bir kez daha gridde dizildi ve ışıkların sönmesiyle 12 turluk Valensiya sprint mücadelesi başladı.

Bezzecchi, ilk virajda pole avantajını korurken yedek motosikletiyle yarışan Marc Marquez, 3. sıraya tutundu. Jorge Martin ise ilk turda Marquez’in baskısıyla karşılaştı fakat savunma yapmayı başardı.

İkinci turda Raul Fernandez, 2. virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Üçüncü turda Marquez, Jorge Martin’i geride bıraktı fakat viraj içinde fren hatası yaptığı için Martin kısa sürede pozisyonunu geri aldı.

Altıncı turda Marquez, iki uzun tur cezasından birini çekti ve 8.’liğe geriledi. Bir sonraki turda ikinci cezasını da yerine getiren Marquez, 14 sıraya yerleşti.

10. turda Bezzecchi, üst üste tamamladığı en hızlı turlarla Jorge Martin ile arasındaki farkı koruyarak istikrarlı bir sürüş sergiledi. Aynı turda Fermin Aldeguer, yüksek süratli 8. virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek çakıl havuzuna savruldu. Olayın ardından kısa süreli sarı bayrak gösterildi.

Damalı bayrağın dalgalanmasıyla Marco Bezzecchi, sezonun son sprint mücadelesini zirvede tamamlayan isim oldu. Jorge Martin ikinci sırada finiş görürken Enea Bastianini, podyumun son basamağına tutunmayı başardı.

SPRINT

Tüm istatistikler

Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan 1

M. Bezzecchi Aprilia Racing Team

72 Aprilia 12

18'01.139

12 2

J. Martin Aprilia Racing Team

89 Aprilia 12

+2.924

18'04.063

2.924 9 3

E. Bastianini Tech 3

23 KTM 12

+3.759

18'04.898

0.835 7 4

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 12

+3.946

18'05.085

0.187 6 5

F. Di Giannantonio Team VR46

49 Ducati 12

+5.062

18'06.201

1.116 5 6

A. Marquez Gresini Racing

73 Ducati 12

+5.375

18'06.514

0.313 4 7

P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing

37 KTM 12

+8.030

18'09.169

2.655 3 8

B. Binder Red Bull KTM Factory Racing

33 KTM 12

+9.404

18'10.543

1.374 2 9

P. Espargaro Tech 3

44 KTM 12

+10.664

18'11.803

1.260 1 10

J. Mir Repsol Honda Team

36 Honda 12

+11.365

18'12.504

0.701 11

F. Quartararo Yamaha Factory Racing

20 Yamaha 12

+11.959

18'13.098

0.594 12

D. Moreira Team LCR

11 Honda 12

+12.534

18'13.673

0.575 13

M. Marquez Ducati Team

93 Ducati 12

+12.697

18'13.836

0.163 14

L. Marini Repsol Honda Team

10 Honda 12

+13.081

18'14.220

0.384 15

J. Zarco Team LCR

5 Honda 12

+13.210

18'14.349

0.129 16

J. Miller Pramac Racing

43 Yamaha 12

+15.026

18'16.165

1.816 17

A. Rins Yamaha Factory Racing

42 Yamaha 12

+15.158

18'16.297

0.132 18

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati 12

+15.401

18'16.540

0.243 19

F. Morbidelli Team VR46

21 Ducati 12

+18.456

18'19.595

3.055 20

A. Fernandez Pramac Racing

47 Yamaha 12

+22.645

18'23.784

4.189 21

R. Fernandez Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 12

+22.753

18'23.892

0.108 dnf

F. Aldeguer Gresini Racing

54 Ducati 9

+3 Tur

14'19.286

3 Tur Kaza Tüm sonuçları görüntüle

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