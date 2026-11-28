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MotoGP Valencia GP
2026 MotoGP Valensiya GP sprint: Bezzecchi rahat farkla lider, Marquez’in motoru alev aldı!
Valensiya GP hafta sonunun sprint mücadelesinde damalı bayrağı ilk sırada geçen isim Marc Marquez oldu.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 28 Kas 2026 14:52
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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Formasyon turlarının ardından sürücüler gridde sıralandı ve start sinyali verildi fakat yarış başlamadı çünkü MotoGP tarihinde benzerine çok az rastlanabilecek bir olay yaşandı ve 2026 dünya şampiyonu Marc Marquez’in motosikleti, henüz sabit pozisyondayken alev aldı.
Olayın üzerine yetkilileri yanına çağıran Marquez, motosikletini hareket ettirmeye çalıştı fakat kısa sürede alevler arttığı için motosikletini yere devirdi. Marquez, motosikletten indikten sonra sağ bacağında bir acı yaşadığı da gözlemlendi.
Marquez’in garaja dönmesiyle yarışın startı da 20 dakika ertelendi. Ayrıca sprint yarışının 12 tur üzerinden yapılacağı bildirildi. Yaşanan olayın ardından prosedür gereği Marquez’e 2 uzun tur cezası verildi.
Jorge Martin, Aprilia
Fotoğraf: Icon Sportswire via Getty Images
Geçen sürenin ardından sürücüler bir kez daha gridde dizildi ve ışıkların sönmesiyle 12 turluk Valensiya sprint mücadelesi başladı.
Bezzecchi, ilk virajda pole avantajını korurken yedek motosikletiyle yarışan Marc Marquez, 3. sıraya tutundu. Jorge Martin ise ilk turda Marquez’in baskısıyla karşılaştı fakat savunma yapmayı başardı.
İkinci turda Raul Fernandez, 2. virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı.
Üçüncü turda Marquez, Jorge Martin’i geride bıraktı fakat viraj içinde fren hatası yaptığı için Martin kısa sürede pozisyonunu geri aldı.
Altıncı turda Marquez, iki uzun tur cezasından birini çekti ve 8.’liğe geriledi. Bir sonraki turda ikinci cezasını da yerine getiren Marquez, 14 sıraya yerleşti.
10. turda Bezzecchi, üst üste tamamladığı en hızlı turlarla Jorge Martin ile arasındaki farkı koruyarak istikrarlı bir sürüş sergiledi. Aynı turda Fermin Aldeguer, yüksek süratli 8. virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek çakıl havuzuna savruldu. Olayın ardından kısa süreli sarı bayrak gösterildi.
Damalı bayrağın dalgalanmasıyla Marco Bezzecchi, sezonun son sprint mücadelesini zirvede tamamlayan isim oldu. Jorge Martin ikinci sırada finiş görürken Enea Bastianini, podyumun son basamağına tutunmayı başardı.
SPRINT
Tüm istatistikler
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan 1
M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
72 Aprilia 12
18'01.139
12 2
J. Martin Aprilia Racing Team
89 Aprilia 12
+2.924
18'04.063
2.924 9 3
E. Bastianini Tech 3
23 KTM 12
+3.759
18'04.898
0.835 7 4
A. Ogura Trackhouse Racing Team
79 Aprilia 12
+3.946
18'05.085
0.187 6 5
F. Di Giannantonio Team VR46
49 Ducati 12
+5.062
18'06.201
1.116 5 6
A. Marquez Gresini Racing
73 Ducati 12
+5.375
18'06.514
0.313 4 7
P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
37 KTM 12
+8.030
18'09.169
2.655 3 8
B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
33 KTM 12
+9.404
18'10.543
1.374 2 9
P. Espargaro Tech 3
44 KTM 12
+10.664
18'11.803
1.260 1 10
J. Mir Repsol Honda Team
36 Honda 12
+11.365
18'12.504
0.701 11
F. Quartararo Yamaha Factory Racing
20 Yamaha 12
+11.959
18'13.098
0.594 12
D. Moreira Team LCR
11 Honda 12
+12.534
18'13.673
0.575 13
M. Marquez Ducati Team
93 Ducati 12
+12.697
18'13.836
0.163 14
L. Marini Repsol Honda Team
10 Honda 12
+13.081
18'14.220
0.384 15
J. Zarco Team LCR
5 Honda 12
+13.210
18'14.349
0.129 16
J. Miller Pramac Racing
43 Yamaha 12
+15.026
18'16.165
1.816 17
A. Rins Yamaha Factory Racing
42 Yamaha 12
+15.158
18'16.297
0.132 18
I. Lecuona Ducati Team
27 Ducati 12
+15.401
18'16.540
0.243 19
F. Morbidelli Team VR46
21 Ducati 12
+18.456
18'19.595
3.055 20
A. Fernandez Pramac Racing
47 Yamaha 12
+22.645
18'23.784
4.189 21
R. Fernandez Trackhouse Racing Team
25 Aprilia 12
+22.753
18'23.892
0.108 dnf
F. Aldeguer Gresini Racing
54 Ducati 9
+3 Tur
14'19.286
3 Tur Kaza Tüm sonuçları görüntüle
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