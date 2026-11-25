MotoGP Portekiz GP
2026 MotoGP Valensiya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 MotoGP sezonu, 27-29 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Valensiya Grand Prix'siyle sona erecek.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 25 Kas 2026 16:56
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Marco Bezzecchi, Aprilia
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Marc Márquez, Portekiz GP'sinde aldığı sekizincilikle sezonun bitimine bir yarış kala kariyerindeki onuncu dünya şampiyonluğunu ilan etti. Böylece sezonun son ayağında gözler, ikincilik mücadelesine çevrildi.
Portekiz'de hem sprint hem de ana yarışı kazanan Marco Bezzecchi, takım arkadaşı Jorge Martín ile arasındaki farkı iki puana indirdi. Martín 396 puanla ikinci sırada yer alırken Bezzecchi 394 puanla hemen arkasında bulunuyor. İki Aprilia pilotu arasındaki sıralama, Valensiya'daki sezon finalinde belli olacak.
MotoGP Valensiya GP hafta sonu programı
27 Kasım Cuma
- 1.antrenman seansı: 12:45
- Ana antrenman seansı: 17:00
28 Kasım Cumartesi
- 2. antrenman seansı: 12:10
- Sıralama turları: 12:50
- Sprint yarışı: 17:00
29 Kasım Pazar
- Yarış: 16:00
Bütün seansları S Sport Plus'tan canlı takip edebilirsiniz.
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- Motorsport.com Ekibi
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