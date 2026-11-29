Yarış raporu
MotoGP Valencia GP
2026 MotoGP Valensiya GP: Fernandez lider, Marquez kariyerini podyumda noktaladı!
2026 MotoGP sezonunun final mücadelesini kazanan isim Raul Fernandez oldu.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 29 Kas 2026 13:49
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Marc Marquez, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Seans öncesinde sürücüler gride dizildi ve ekipler son kontrollerini tamamladı. Marc Marquez, MotoGP kariyerine veda ettiği Valensiya mücadelesine özel bir kask tasarımı ve altın rengi motosikletiyle katıldı.
Formasyon turunun ardından sürücüler start gridindeki yerlerini aldı ve 2026 MotoGP sezonunda ışıkların son kez sönmesiyle 24 turluk Valensiya GP heyecanı başladı.
Marco Bezzecchi, ilk viraja lider girmeye hazırlanıyordu fakat Marc Marquez, sürpriz bir manevrayla Raul Fernandez ve Bezzecchi’yi geçerek yarış liderliğine yükseldi. Pedro Acosta’da Jorge Martin’i geçerek 4. sıraya yükseldi.
Marc Marquez son yarışında
İkinci turun son virajında Fernandez, Marquez’i geride bırakarak yarış liderliğine yükseldi. Üçüncü turun ilk virajında Marquez pozisyonu geri almaya çalıştı fakat Fernandez etkili savunmasıyla ilk sıraya tutundu ve tempo yakalayarak arayı açtı.
Ogura, Aldeguer’i geçerek bir sıra yükseldi fakat geçiş sırasında temasa neden olduğu için pozisyonu geri vermek zorunda kaldı.
5. turda Fernandez, Marquez ile arasındaki farkı 1 saniyeye kadar çıkardı. Iker Lecuona, viraj çıkışında tutuşu kaybederek çakıl havuzuna sürüklendi ve yarışa veda etti.
6. turda Bezzecchi, Marquez’i geçerek 2. sıraya yükseldi fakat Marquez, sonraki virajda pozisyonunu geri aldı. Bezzecchi ile bu mücadelenin ardından Fernandez ile arasındaki fark 1.5 saniyeye yükseldi.
9. turda Marc Marzuez, viraj içinde hızlanırken bir anlık sarsıldı fakat diziyle dengesini sağlayarak şık bir kurtarışa imza attı. Lider Fernandez ile arasındaki fark 2.5 saniyeye kadar açıldı.
İlerleyen turlarda ön sıralarda pozisyonunu geliştiren bir isim olmadı. Fernandez ve Marquez arasındaki fark, 2.5 saniye civarında kalmaya devam etti. 17. turda Quartararo, kısa süreli bir denge kaybı yaşadı fakat motosikletini pistte tutmayı başardı.
Marc Marquez, Ducati
22. turda Marc Marquez Raul Fernandez ile arasındaki farkı 2 saniyeye kadar indirdi fakat Fernandez hatasız sürüşüne devam etti.
Yarışın sonlanmasına 5 tur kala Pedro Acosta, Bezzecchi’yi geride bırakarak 3. sıraya yükseldi. Marquez ile Fernandez arasındaki farksa 1.3 saniyeye kadar indi.
Yarışın son turu, aynı zamanda Marc Marquez'in de son turu oldu ve Ducati garajında duygusal anlar yaşandı. 8 kez MotoGP şampiyonunun kardeşi Alex Marquez'in de yarışı izlerken ağladığı kameralara yansıdı.
Damalı bayrağın dalgalanmasıyla 2026 sezonunun son yarışını kazanan isim Raul Fernandez oldu. Marc Marquez, MotoGP kariyerinin son yarışını ikinci sırada noktalarken Bezzecchi, podyumun son basamağını tamamladı.
Zafer turundan önce tüm sürücüler Marc Marquez'in etrafında toplanarak efsanevi yeteneği son kez tebrik ettiler.
YARIŞ
Tüm istatistikler
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan 1
R. Fernandez Trackhouse Racing Team
25 Aprilia 27
40'46.900
25 2
M. Marquez Ducati Team
93 Ducati 27
+2.200
40'49.100
2.200 20 3
P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
37 KTM 27
+2.418
40'49.318
0.218 16 4
M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
72 Aprilia 27
+3.660
40'50.560
1.242 13 5
J. Martin Aprilia Racing Team
89 Aprilia 27
+7.555
40'54.455
3.895 11 6
A. Ogura Trackhouse Racing Team
79 Aprilia 27
+10.309
40'57.209
2.754 10 7
F. Aldeguer Gresini Racing
54 Ducati 27
+11.687
40'58.587
1.378 9 8
E. Bastianini Tech 3
23 KTM 27
+16.274
41'03.174
4.587 8 9
F. Di Giannantonio Team VR46
49 Ducati 27
+18.593
41'05.493
2.319 7 10
J. Mir Repsol Honda Team
36 Honda 27
+20.308
41'07.208
1.715 6 11
P. Espargaro Tech 3
44 KTM 27
+23.544
41'10.444
3.236 5 12
D. Moreira Team LCR
11 Honda 27
+24.271
41'11.171
0.727 4 13
J. Zarco Team LCR
5 Honda 27
+24.687
41'11.587
0.416 3 14
F. Quartararo Yamaha Factory Racing
20 Yamaha 27
+24.776
41'11.676
0.089 2 15
L. Marini Repsol Honda Team
10 Honda 27
+28.310
41'15.210
3.534 1 16
F. Morbidelli Team VR46
21 Ducati 27
+33.048
41'19.948
4.738 17
B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
33 KTM 27
+36.166
41'23.066
3.118 18
A. Rins Yamaha Factory Racing
42 Yamaha 27
+42.980
41'29.880
6.814 19
A. Fernandez Pramac Racing
47 Yamaha 27
+43.320
41'30.220
0.340 20
J. Miller Pramac Racing
43 Yamaha 27
+58.364
41'45.264
15.044 dnf
I. Lecuona Ducati Team
27 Ducati 5
+22 Tur
8'30.404
22 Tur Yarış dışı Tüm sonuçları görüntüle
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