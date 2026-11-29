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MotoGP Valencia GP

2026 MotoGP Valensiya GP: Fernandez lider, Marquez kariyerini podyumda noktaladı!

2026 MotoGP sezonunun final mücadelesini kazanan isim Raul Fernandez oldu.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 29 Kas 2026 13:49

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Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Seans öncesinde sürücüler gride dizildi ve ekipler son kontrollerini tamamladı. Marc Marquez, MotoGP kariyerine veda ettiği Valensiya mücadelesine özel bir kask tasarımı ve altın rengi motosikletiyle katıldı.

Formasyon turunun ardından sürücüler start gridindeki yerlerini aldı ve 2026 MotoGP sezonunda ışıkların son kez sönmesiyle 24 turluk Valensiya GP heyecanı başladı.

Marco Bezzecchi, ilk viraja lider girmeye hazırlanıyordu fakat Marc Marquez, sürpriz bir manevrayla Raul Fernandez ve Bezzecchi’yi geçerek yarış liderliğine yükseldi. Pedro Acosta’da Jorge Martin’i geçerek 4. sıraya yükseldi.

Marc Marquez son yarışında

İkinci turun son virajında Fernandez, Marquez’i geride bırakarak yarış liderliğine yükseldi. Üçüncü turun ilk virajında Marquez pozisyonu geri almaya çalıştı fakat Fernandez etkili savunmasıyla ilk sıraya tutundu ve tempo yakalayarak arayı açtı.

Ogura, Aldeguer’i geçerek bir sıra yükseldi fakat geçiş sırasında temasa neden olduğu için pozisyonu geri vermek zorunda kaldı.

5. turda Fernandez, Marquez ile arasındaki farkı 1 saniyeye kadar çıkardı. Iker Lecuona, viraj çıkışında tutuşu kaybederek çakıl havuzuna sürüklendi ve yarışa veda etti.

6. turda Bezzecchi, Marquez’i geçerek 2. sıraya yükseldi fakat Marquez, sonraki virajda pozisyonunu geri aldı. Bezzecchi ile bu mücadelenin ardından Fernandez ile arasındaki fark 1.5 saniyeye yükseldi.

9. turda Marc Marzuez, viraj içinde hızlanırken bir anlık sarsıldı fakat diziyle dengesini sağlayarak şık bir kurtarışa imza attı. Lider Fernandez ile arasındaki fark 2.5 saniyeye kadar açıldı.

İlerleyen turlarda ön sıralarda pozisyonunu geliştiren bir isim olmadı. Fernandez ve Marquez arasındaki fark, 2.5 saniye civarında kalmaya devam etti. 17. turda Quartararo, kısa süreli bir denge kaybı yaşadı fakat motosikletini pistte tutmayı başardı.

Marc Marquez, Ducati

22. turda Marc Marquez Raul Fernandez ile arasındaki farkı 2 saniyeye kadar indirdi fakat Fernandez hatasız sürüşüne devam etti.

Yarışın sonlanmasına 5 tur kala Pedro Acosta, Bezzecchi’yi geride bırakarak 3. sıraya yükseldi. Marquez ile Fernandez arasındaki farksa 1.3 saniyeye kadar indi.

Yarışın son turu, aynı zamanda Marc Marquez'in de son turu oldu ve Ducati garajında duygusal anlar yaşandı. 8 kez MotoGP şampiyonunun kardeşi Alex Marquez'in de yarışı izlerken ağladığı kameralara yansıdı.

Damalı bayrağın dalgalanmasıyla 2026 sezonunun son yarışını kazanan isim Raul Fernandez oldu. Marc Marquez, MotoGP kariyerinin son yarışını ikinci sırada noktalarken Bezzecchi, podyumun son basamağını tamamladı.

Zafer turundan önce tüm sürücüler Marc Marquez'in etrafında toplanarak efsanevi yeteneği son kez tebrik ettiler.

YARIŞ

Tüm istatistikler

Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan 1

R. Fernandez Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 27

40'46.900

25 2

M. Marquez Ducati Team

93 Ducati 27

+2.200

40'49.100

2.200 20 3

P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing

37 KTM 27

+2.418

40'49.318

0.218 16 4

M. Bezzecchi Aprilia Racing Team

72 Aprilia 27

+3.660

40'50.560

1.242 13 5

J. Martin Aprilia Racing Team

89 Aprilia 27

+7.555

40'54.455

3.895 11 6

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 27

+10.309

40'57.209

2.754 10 7

F. Aldeguer Gresini Racing

54 Ducati 27

+11.687

40'58.587

1.378 9 8

E. Bastianini Tech 3

23 KTM 27

+16.274

41'03.174

4.587 8 9

F. Di Giannantonio Team VR46

49 Ducati 27

+18.593

41'05.493

2.319 7 10

J. Mir Repsol Honda Team

36 Honda 27

+20.308

41'07.208

1.715 6 11

P. Espargaro Tech 3

44 KTM 27

+23.544

41'10.444

3.236 5 12

D. Moreira Team LCR

11 Honda 27

+24.271

41'11.171

0.727 4 13

J. Zarco Team LCR

5 Honda 27

+24.687

41'11.587

0.416 3 14

F. Quartararo Yamaha Factory Racing

20 Yamaha 27

+24.776

41'11.676

0.089 2 15

L. Marini Repsol Honda Team

10 Honda 27

+28.310

41'15.210

3.534 1 16

F. Morbidelli Team VR46

21 Ducati 27

+33.048

41'19.948

4.738 17

B. Binder Red Bull KTM Factory Racing

33 KTM 27

+36.166

41'23.066

3.118 18

A. Rins Yamaha Factory Racing

42 Yamaha 27

+42.980

41'29.880

6.814 19

A. Fernandez Pramac Racing

47 Yamaha 27

+43.320

41'30.220

0.340 20

J. Miller Pramac Racing

43 Yamaha 27

+58.364

41'45.264

15.044 dnf

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati 5

+22 Tur

8'30.404

22 Tur Yarış dışı Tüm sonuçları görüntüle

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- Motorsport.com Ekibi

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