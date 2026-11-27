MotoGP Valencia GP
2026 MotoGP Valensiya GP ana antrenman: Marc Marquez zirvede, Bezzecchi takipte
2026 MotoGP Valensiya Grand Prix'si ana antrenman seansını zirvede tamamlayan sürücü Marc Marquez oldu.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 27 Kas 2026 15:02
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Marc Marquez, Ducati Team
Fotoğraf: Miguel Lemos / Soccrates / Getty Images
MotoGP'de cuma gününün son seansı öncesinde hava sıcaklığı ciddi oranda yükselerek 16°C'ye, pist sıcaklığı ise 20°C'ye ulaştı.
Yeşil bayrakların sallanmasının ardından seansın ilk dakikalarında en hızlı tur zamanı 1:29.683 ile Johann Zarco'dan geldi.
Seansın bitimine 40 dakika varken Marc Marquez, yeni bir yumuşak arka lastiğe geçti ve lastik değişiminin ardından Zarco'nun yaklaşık yarım saniye önünde ilk sıraya yükseldi. Hemen ardından Fabio Di Giannantonio ikinciliğe yükseldi.
Alex Marquez, altıncı virajda kaza yaparak garaja döndü. Birkaç dakika sonra da Pedro Acosta da kaza yaptıktan sonra pitin yolunu tuttu.
Seansın ilk yarısı geride kalmışken Marco Bezzecchi 1:28.890 ile zaman tablosunun zirvesine yükseldi.
Enea Bastianini de 11. virajda kaza yaparken, kazadan sonra yeniden piste çıkan Pedro Acosta ikinciliğe yükseldi.
Bitime 10 dakika kala Raul Fernandez 1:28.791 ile liderliğe yükselirken, Fabio Di Giannantonio motosiklet arızasının ardından garaja dönmek zorunda kaldı.
1 saatlik seansın ardından damalı bayrak sallandığında ilk sıradaki isim 1:28.483'lük turuyla Marc Marquez oldu. Marquez'i ikinci sıradaki Marco Bezzecchi takip etti.
Ai Ogura 0.291 geride üçüncü olurken, Raul Fernandez ise dördüncü sıraya yerleşti.
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- Motorsport.com Ekibi
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