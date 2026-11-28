Antrenman raporu
MotoGP Valencia GP
2026 MotoGP Valensiya GP 2. antrenman: Sezonun son seansında Bezzecchi zirvede, Acosta takipte
Valensiya GP’nin 2. antrenman seansında en hızlı tur zamanını kaydederek zirveye yerleşen isim Marco Bezzecchi oldu.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 28 Kas 2026 09:45
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Start sinyalinin verilmesiyle pit yolu açıldı ve sürücülerin piste çıkmasıyla final mücadelesinin yarım saatlik 2. antrenman seansı başladı.
Sürücüler lastiklerini hazırladıktan sonra hızlı turlar gelmeye başladı ve Bezzecchi, 1:30.439 ile erken tempoyu belirledi. Pedro Aosta güçlü temposuyla az farkla ikinciliğe yükseldi.
Bir sonraki denemesinde Bezzecchi, 1:30.340 süresini elde ederek zirvedeki konumunu geliştirdi. Pedro Acosta, Bezzecchi’yi geride bıraktı fakat kısa süre içinde Marc Marquez’den cevap geldi ve ikinci sektörde çok güçlü bir tempo yakalayarak 1:30.068 ile ilk sıraya yükseldi.
Marquez, ilerleyen dakikalarda 1:29.646 turunu kaydederek zamanını geliştirdi. Raul Fernandez ise 1:29:976 ile 2. sıraya yerleşti.
Marc Marquez, Ducati
Fotoğraf: Icon Sportswire via Getty Images
Seansın son 10 dakikasına girildiğinde Bezzecchi, temposunu artırarak 1:29.646 süresini kaydetti ve zirveye yükseldi.
Lecuona, 1:30.537 ile 15. sıraya yükseldi. Fermin Aldeguer 1:29.778 ile Acosta’yı geride bırakarak 2. sıraya yerleşti. Alex Marquez ise turunu geliştiremedi ve 9. sırada yer almaya devam etti.
Jorge Martin, ilk 10 içine girmek için temposunu artırdı, 1:30.449 ile turunu da geliştirdi fakat 14. sırada kaldı.
Seansın son turlarında Bezzecchi, 1:29.596 süresini kaydederek turunu geliştirdi zirvedeki konumunu bir kez daha güçlendirdi.
Damalı bayrağın dalgalanmasıyla seans sona erdi ve Bezzecchi, sezonun son antrenman seansında zirvede yer aldı. Pedro Acosta 2., Fermin Aldeguer ise 3. sırada seansı tamamladı.
2. antrenman seansı
Tüm istatistikler
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası 1
M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
72 Aprilia 14
1'29.596
160.922 2
P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
37 KTM 15
+0.136
1'29.732
0.136 160.678 3
F. Aldeguer Gresini Racing
54 Ducati 14
+0.191
1'29.787
0.055 160.580 4
A. Marquez Gresini Racing
73 Ducati 13
+0.304
1'29.900
0.113 160.378 5
P. Espargaro Tech 3
44 KTM 15
+0.373
1'29.969
0.069 160.255 6
R. Fernandez Trackhouse Racing Team
25 Aprilia 11
+0.380
1'29.976
0.007 160.242 7
M. Marquez Ducati Team
93 Ducati 14
+0.462
1'30.058
0.082 160.096 8
F. Di Giannantonio Team VR46
49 Ducati 12
+0.472
1'30.068
0.010 160.079 9
A. Ogura Trackhouse Racing Team
79 Aprilia 15
+0.472
1'30.068
0.000 160.079 10
E. Bastianini Tech 3
23 KTM 14
+0.564
1'30.160
0.092 159.915 11
B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
33 KTM 15
+0.690
1'30.286
0.126 159.692 12
J. Zarco Team LCR
5 Honda 15
+0.776
1'30.372
0.086 159.540 13
J. Mir Repsol Honda Team
36 Honda 13
+0.836
1'30.432
0.060 159.434 14
J. Martin Aprilia Racing Team
89 Aprilia 13
+0.849
1'30.445
0.013 159.411 15
F. Morbidelli Team VR46
21 Ducati 11
+0.898
1'30.494
0.049 159.325 16
I. Lecuona Ducati Team
27 Ducati 16
+0.941
1'30.537
0.043 159.249 17
F. Quartararo Yamaha Factory Racing
20 Yamaha 12
+0.994
1'30.590
0.053 159.156 18
D. Moreira Team LCR
11 Honda 13
+1.041
1'30.637
0.047 159.074 19
L. Marini Repsol Honda Team
10 Honda 12
+1.192
1'30.788
0.151 158.809 20
J. Miller Pramac Racing
43 Yamaha 15
+1.251
1'30.847
0.059 158.706 21
A. Fernandez Pramac Racing
47 Yamaha 16
+1.403
1'30.999
0.152 158.441 22
A. Rins Yamaha Factory Racing
42 Yamaha 12
+1.592
1'31.188
0.189 158.112 Tüm sonuçları görüntüle
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Canlı dereceler: MotoGP Valensiya GP sıralama turları
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
Stroll, sağlık sorunu yaşıyor: Aston Martin’in hafta sonu nasıl etkilenecek?
Formula 1
Formula 1
Katar GP
13 dk
Stroll, sağlık sorunu yaşıyor: Aston Martin’in hafta sonu nasıl etkilenecek?
Brundle: “Artık Ferrari içinde tamamen yeni kurallar var”
Formula 1
Formula 1
Katar GP
1 s
Brundle: “Artık Ferrari içinde tamamen yeni kurallar var”
Canlı dereceler: MotoGP Valensiya GP 2. antrenman
MotoGP
MotoGP
Valencia GP
2 s
Canlı dereceler: MotoGP Valensiya GP 2. antrenman
Son Haberler
MotoGP Valensiya GP sıralama turları: Bezzecchi, inanılmaz bir turla pole pozisyonunda!
MotoGP
MGP MotoGP
Valencia GP
1 dk
MotoGP Valensiya GP sıralama turları: Bezzecchi, inanılmaz bir turla pole pozisyonunda!
Stroll, sağlık sorunu yaşıyor: Aston Martin’in hafta sonu nasıl etkilenecek?
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
13 dk
Stroll, sağlık sorunu yaşıyor: Aston Martin’in hafta sonu nasıl etkilenecek?
2026 MotoGP Valensiya GP 2. antrenman: Sezonun son seansında Bezzecchi zirvede, Acosta takipte
MotoGP
MGP MotoGP
Valencia GP
50 dk
2026 MotoGP Valensiya GP 2. antrenman: Sezonun son seansında Bezzecchi zirvede, Acosta takipte
Piastri: "Mercedes'i yakalamak istiyorsak hızlanmalıyız"
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
53 dk
Piastri: "Mercedes'i yakalamak istiyorsak hızlanmalıyız"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol