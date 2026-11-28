Antrenman raporu

MotoGP Valencia GP

2026 MotoGP Valensiya GP 2. antrenman: Sezonun son seansında Bezzecchi zirvede, Acosta takipte

Valensiya GP’nin 2. antrenman seansında en hızlı tur zamanını kaydederek zirveye yerleşen isim Marco Bezzecchi oldu.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 28 Kas 2026 09:45

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Start sinyalinin verilmesiyle pit yolu açıldı ve sürücülerin piste çıkmasıyla final mücadelesinin yarım saatlik 2. antrenman seansı başladı.

Sürücüler lastiklerini hazırladıktan sonra hızlı turlar gelmeye başladı ve Bezzecchi, 1:30.439 ile erken tempoyu belirledi. Pedro Aosta güçlü temposuyla az farkla ikinciliğe yükseldi.

Bir sonraki denemesinde Bezzecchi, 1:30.340 süresini elde ederek zirvedeki konumunu geliştirdi. Pedro Acosta, Bezzecchi’yi geride bıraktı fakat kısa süre içinde Marc Marquez’den cevap geldi ve ikinci sektörde çok güçlü bir tempo yakalayarak 1:30.068 ile ilk sıraya yükseldi.

Marquez, ilerleyen dakikalarda 1:29.646 turunu kaydederek zamanını geliştirdi. Raul Fernandez ise 1:29:976 ile 2. sıraya yerleşti.

Marc Marquez, Ducati

Fotoğraf: Icon Sportswire via Getty Images

Seansın son 10 dakikasına girildiğinde Bezzecchi, temposunu artırarak 1:29.646 süresini kaydetti ve zirveye yükseldi.

Lecuona, 1:30.537 ile 15. sıraya yükseldi. Fermin Aldeguer 1:29.778 ile Acosta’yı geride bırakarak 2. sıraya yerleşti. Alex Marquez ise turunu geliştiremedi ve 9. sırada yer almaya devam etti.

Jorge Martin, ilk 10 içine girmek için temposunu artırdı, 1:30.449 ile turunu da geliştirdi fakat 14. sırada kaldı.

Seansın son turlarında Bezzecchi, 1:29.596 süresini kaydederek turunu geliştirdi zirvedeki konumunu bir kez daha güçlendirdi.

Damalı bayrağın dalgalanmasıyla seans sona erdi ve Bezzecchi, sezonun son antrenman seansında zirvede yer aldı. Pedro Acosta 2., Fermin Aldeguer ise 3. sırada seansı tamamladı.

2. antrenman seansı

Tüm istatistikler

Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası 1

M. Bezzecchi Aprilia Racing Team

72 Aprilia 14

1'29.596

160.922 2

P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing

37 KTM 15

+0.136

1'29.732

0.136 160.678 3

F. Aldeguer Gresini Racing

54 Ducati 14

+0.191

1'29.787

0.055 160.580 4

A. Marquez Gresini Racing

73 Ducati 13

+0.304

1'29.900

0.113 160.378 5

P. Espargaro Tech 3

44 KTM 15

+0.373

1'29.969

0.069 160.255 6

R. Fernandez Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 11

+0.380

1'29.976

0.007 160.242 7

M. Marquez Ducati Team

93 Ducati 14

+0.462

1'30.058

0.082 160.096 8

F. Di Giannantonio Team VR46

49 Ducati 12

+0.472

1'30.068

0.010 160.079 9

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 15

+0.472

1'30.068

0.000 160.079 10

E. Bastianini Tech 3

23 KTM 14

+0.564

1'30.160

0.092 159.915 11

B. Binder Red Bull KTM Factory Racing

33 KTM 15

+0.690

1'30.286

0.126 159.692 12

J. Zarco Team LCR

5 Honda 15

+0.776

1'30.372

0.086 159.540 13

J. Mir Repsol Honda Team

36 Honda 13

+0.836

1'30.432

0.060 159.434 14

J. Martin Aprilia Racing Team

89 Aprilia 13

+0.849

1'30.445

0.013 159.411 15

F. Morbidelli Team VR46

21 Ducati 11

+0.898

1'30.494

0.049 159.325 16

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati 16

+0.941

1'30.537

0.043 159.249 17

F. Quartararo Yamaha Factory Racing

20 Yamaha 12

+0.994

1'30.590

0.053 159.156 18

D. Moreira Team LCR

11 Honda 13

+1.041

1'30.637

0.047 159.074 19

L. Marini Repsol Honda Team

10 Honda 12

+1.192

1'30.788

0.151 158.809 20

J. Miller Pramac Racing

43 Yamaha 15

+1.251

1'30.847

0.059 158.706 21

A. Fernandez Pramac Racing

47 Yamaha 16

+1.403

1'30.999

0.152 158.441 22

A. Rins Yamaha Factory Racing

42 Yamaha 12

+1.592

1'31.188

0.189 158.112 Tüm sonuçları görüntüle

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