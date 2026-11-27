Antrenman raporu

MotoGP Valencia GP

2026 MotoGP Valensiya GP 1. antrenman: Bezzecchi lider, Marc Marquez 2., Fernandez 3. sırada

2026 Valensiya hafta sonunun ilk antrenman seansında en hızlı turu kaydederek zirveye yerleşen isim Marco Bezzecchi oldu.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 27 Kas 2026 10:36

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Seans öncesinde hava 13, pistse 8 derece ölçüldü ve soğuk hava şartları lastiklerin yol tutuşunu önemli ölçüde azalttı. Aynı zamanda 2026 dünya şampiyonu Marc Marquez, garajda otururken elindeki pankartlarda yazan cümleleri sırasıyla kameralara göstererek bu sezonki son yarışına çıkacağını, 2026 sonunda emekli olacağını duyurdu.

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Start sinyalinin verilmesiyle sürücüler piste çıkmaya başladı. Raul Fernandez, ilk bölümde 1:30.793 süresini kaydederek erken tempoyu belirledi. Fermin Aldeguer ise 0.008 saniye gerisinde 2. sırada yer alırken sürpriz şekilde Valensiya GP’nin son yarışı olduğunu belirten dünya şampiyonu Marc Marquez 3. sırada yer aldı.

İlk turların ardından soğuk hava koşullarındaki verileri analiz edebilmek adına tüm sürücüler garaja döndü.

Seansın sonlanmasına yaklaşık 26 dakika kala bazı sürücüler tekrardan piste döndü. Pedro Acosta, Marc Marquez ve Fermin Aldeguer, pistin hissiyatını kavramak için turlar tamamladı fakat süresini geliştiren bir isim olmadı.

Marc Marquez, bir sonraki demenesinde 1:30.691 süresini kaydederek zirveye yerleşti fakat Marco Bezzecchi, 1:30.681 ile cevap vererek ilk sıraya yükseldi.

İlerleyen turlarda Alex Marquez, ilk iki sektörde en hızlı zamanı elde etti fakat sonraki sektörlerde tempo kaybederek 1:30.820 süresini elde eti 5. sıraya yerleşti.

Seansın son çeyreğine girilirken Marc Marquez zirve potansiyeli olan bir turla geliyordu fakat virajda tempo kaybettikten sonra turunu sonlandırıp garaja döndü. Jack Miller, 2. virajda yol tutuşunu kaybederek çakıl havuzuna sürüklendi.

Seansın geri kalan bölümünde turunu geliştiren bir isim olmadı ve damalı bayrağın dalgalanmasıyla Marco Bezzecchi zirvede yer aldı. Az farkla 2. sırada yer alan Marc Marquez’in sürpriz şekilde emekliliğini açıklaması seansa damga vurdu. Raul Fernandez ise 3. sırada seansı tamamladı.

1. antrenman seansı

Tüm istatistikler

Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası 1

M. Bezzecchi Aprilia Racing Team

72 Aprilia 19

1'30.681

158.996 2

M. Marquez Ducati Team

93 Ducati 20

+0.010

1'30.691

0.010 158.979 3

R. Fernandez Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 20

+0.112

1'30.793

0.102 158.800 4

F. Aldeguer Gresini Racing

54 Ducati 19

+0.120

1'30.801

0.008 158.786 5

A. Marquez Gresini Racing

73 Ducati 18

+0.139

1'30.820

0.019 158.753 6

P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing

37 KTM 20

+0.187

1'30.868

0.048 158.669 7

J. Zarco Team LCR

5 Honda 18

+0.329

1'31.010

0.142 158.422 8

F. Di Giannantonio Team VR46

49 Ducati 18

+0.347

1'31.028

0.018 158.390 9

J. Martin Aprilia Racing Team

89 Aprilia 19

+0.504

1'31.185

0.157 158.118 10

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 18

+0.513

1'31.194

0.009 158.102 11

F. Quartararo Yamaha Factory Racing

20 Yamaha 19

+0.604

1'31.285

0.091 157.944 12

P. Espargaro Tech 3

44 KTM 19

+0.606

1'31.287

0.002 157.941 13

L. Marini Repsol Honda Team

10 Honda 20

+0.626

1'31.307

0.020 157.906 14

J. Miller Pramac Racing

43 Yamaha 16

+0.694

1'31.375

0.068 157.789 15

A. Fernandez Pramac Racing

47 Yamaha 22

+0.790

1'31.471

0.096 157.623 16

D. Moreira Team LCR

11 Honda 18

+0.852

1'31.533

0.062 157.516 17

E. Bastianini Tech 3

23 KTM 18

+0.918

1'31.599

0.066 157.403 18

J. Mir Repsol Honda Team

36 Honda 19

+0.983

1'31.664

0.065 157.291 19

B. Binder Red Bull KTM Factory Racing

33 KTM 20

+1.073

1'31.754

0.090 157.137 20

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati 20

+1.183

1'31.864

0.110 156.949 21

A. Rins Yamaha Factory Racing

42 Yamaha 17

+1.440

1'32.121

0.257 156.511 22

F. Morbidelli Team VR46

21 Ducati 14

+1.588

1'32.269

0.148 156.260 Tüm sonuçları görüntüle

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