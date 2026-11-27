Antrenman raporu
MotoGP Valencia GP
2026 MotoGP Valensiya GP 1. antrenman: Bezzecchi lider, Marc Marquez 2., Fernandez 3. sırada
2026 Valensiya hafta sonunun ilk antrenman seansında en hızlı turu kaydederek zirveye yerleşen isim Marco Bezzecchi oldu.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 27 Kas 2026 10:36
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Seans öncesinde hava 13, pistse 8 derece ölçüldü ve soğuk hava şartları lastiklerin yol tutuşunu önemli ölçüde azalttı. Aynı zamanda 2026 dünya şampiyonu Marc Marquez, garajda otururken elindeki pankartlarda yazan cümleleri sırasıyla kameralara göstererek bu sezonki son yarışına çıkacağını, 2026 sonunda emekli olacağını duyurdu.
Ayrıca okuyun:
Start sinyalinin verilmesiyle sürücüler piste çıkmaya başladı. Raul Fernandez, ilk bölümde 1:30.793 süresini kaydederek erken tempoyu belirledi. Fermin Aldeguer ise 0.008 saniye gerisinde 2. sırada yer alırken sürpriz şekilde Valensiya GP’nin son yarışı olduğunu belirten dünya şampiyonu Marc Marquez 3. sırada yer aldı.
İlk turların ardından soğuk hava koşullarındaki verileri analiz edebilmek adına tüm sürücüler garaja döndü.
Seansın sonlanmasına yaklaşık 26 dakika kala bazı sürücüler tekrardan piste döndü. Pedro Acosta, Marc Marquez ve Fermin Aldeguer, pistin hissiyatını kavramak için turlar tamamladı fakat süresini geliştiren bir isim olmadı.
Marc Marquez, bir sonraki demenesinde 1:30.691 süresini kaydederek zirveye yerleşti fakat Marco Bezzecchi, 1:30.681 ile cevap vererek ilk sıraya yükseldi.
İlerleyen turlarda Alex Marquez, ilk iki sektörde en hızlı zamanı elde etti fakat sonraki sektörlerde tempo kaybederek 1:30.820 süresini elde eti 5. sıraya yerleşti.
Seansın son çeyreğine girilirken Marc Marquez zirve potansiyeli olan bir turla geliyordu fakat virajda tempo kaybettikten sonra turunu sonlandırıp garaja döndü. Jack Miller, 2. virajda yol tutuşunu kaybederek çakıl havuzuna sürüklendi.
Seansın geri kalan bölümünde turunu geliştiren bir isim olmadı ve damalı bayrağın dalgalanmasıyla Marco Bezzecchi zirvede yer aldı. Az farkla 2. sırada yer alan Marc Marquez’in sürpriz şekilde emekliliğini açıklaması seansa damga vurdu. Raul Fernandez ise 3. sırada seansı tamamladı.
1. antrenman seansı
Tüm istatistikler
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası 1
M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
72 Aprilia 19
1'30.681
158.996 2
M. Marquez Ducati Team
93 Ducati 20
+0.010
1'30.691
0.010 158.979 3
R. Fernandez Trackhouse Racing Team
25 Aprilia 20
+0.112
1'30.793
0.102 158.800 4
F. Aldeguer Gresini Racing
54 Ducati 19
+0.120
1'30.801
0.008 158.786 5
A. Marquez Gresini Racing
73 Ducati 18
+0.139
1'30.820
0.019 158.753 6
P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
37 KTM 20
+0.187
1'30.868
0.048 158.669 7
J. Zarco Team LCR
5 Honda 18
+0.329
1'31.010
0.142 158.422 8
F. Di Giannantonio Team VR46
49 Ducati 18
+0.347
1'31.028
0.018 158.390 9
J. Martin Aprilia Racing Team
89 Aprilia 19
+0.504
1'31.185
0.157 158.118 10
A. Ogura Trackhouse Racing Team
79 Aprilia 18
+0.513
1'31.194
0.009 158.102 11
F. Quartararo Yamaha Factory Racing
20 Yamaha 19
+0.604
1'31.285
0.091 157.944 12
P. Espargaro Tech 3
44 KTM 19
+0.606
1'31.287
0.002 157.941 13
L. Marini Repsol Honda Team
10 Honda 20
+0.626
1'31.307
0.020 157.906 14
J. Miller Pramac Racing
43 Yamaha 16
+0.694
1'31.375
0.068 157.789 15
A. Fernandez Pramac Racing
47 Yamaha 22
+0.790
1'31.471
0.096 157.623 16
D. Moreira Team LCR
11 Honda 18
+0.852
1'31.533
0.062 157.516 17
E. Bastianini Tech 3
23 KTM 18
+0.918
1'31.599
0.066 157.403 18
J. Mir Repsol Honda Team
36 Honda 19
+0.983
1'31.664
0.065 157.291 19
B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
33 KTM 20
+1.073
1'31.754
0.090 157.137 20
I. Lecuona Ducati Team
27 Ducati 20
+1.183
1'31.864
0.110 156.949 21
A. Rins Yamaha Factory Racing
42 Yamaha 17
+1.440
1'32.121
0.257 156.511 22
F. Morbidelli Team VR46
21 Ducati 14
+1.588
1'32.269
0.148 156.260 Tüm sonuçları görüntüle
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Resmi: Marc Marquez, 2026 sonunda emekli oluyor!
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
Norris: “Max yeteneğini herkese kanıtladı, George ise bunu henüz yapamadı”
Formula 1
Formula 1
Katar GP
37 dk
Norris: “Max yeteneğini herkese kanıtladı, George ise bunu henüz yapamadı”
Lawson: “Katar’da sıralama turları çok önemli olacak”
Formula 1
Formula 1
Katar GP
1 s
Lawson: “Katar’da sıralama turları çok önemli olacak”
Canlı dereceler: MotoGP Valensiya GP 1. antrenman
MotoGP
MotoGP
Valencia GP
2 s
Canlı dereceler: MotoGP Valensiya GP 1. antrenman
Son Haberler
2026 MotoGP Valensiya GP 1. antrenman: Bezzecchi lider, Marc Marquez 2., Fernandez 3. sırada
MotoGP
MGP MotoGP
Valencia GP
15 dk
2026 MotoGP Valensiya GP 1. antrenman: Bezzecchi lider, Marc Marquez 2., Fernandez 3. sırada
Norris: “Max yeteneğini herkese kanıtladı, George ise bunu henüz yapamadı”
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
37 dk
Norris: “Max yeteneğini herkese kanıtladı, George ise bunu henüz yapamadı”
Resmi: Marc Marquez, 2026 sonunda emekli oluyor!
MotoGP
MGP MotoGP
Valencia GP
56 dk
Resmi: Marc Marquez, 2026 sonunda emekli oluyor!
Antonelli, Verstappen'le Nordschleife'da yarışmak istiyor: "Wolff'ü ikna etmeliyiz!"
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
1 s
Antonelli, Verstappen'le Nordschleife'da yarışmak istiyor: "Wolff'ü ikna etmeliyiz!"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol