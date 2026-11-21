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MotoGP Portekiz GP
2026 MotoGP Portekiz GP sprint: Bezzecchi kazandı, Marquez şampiyonluğa giderken kaza yaptı!
2026 MotoGP Portekiz Grand Prix'si sprint seansının kazananı Marco Bezzecchi oldu.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 21 Kas 2026 14:54
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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Portekiz'deki sprint yarışı, olası kötü hava koşulları nedeniyle yarım saat erkene alındı ve seans öncesinde Portimao'da hava yağışlı olmasa da hava, yağışın geleceğini simgeleyen bulutlarla kaplıydı. Hava sıcaklığı 20°C, pist sıcaklığı ise 22°C olarak ölçüldü.
Sürücülerin tamamı ön tarafta orta, arka tarafta ise yumuşak hamur lastik kombinasyonunu tercih etmişlerdi.
12 turluk sprint yarışı için beş kırmızı ışığın sönmesinin ardından Marco Bezzecchi, pozisyonunu koruyarak ilk viraja lider girdi. Marc Marquez ise Raul Fernandez'e geçilerek üçüncü sıraya düştü.
2. turda yağmur ihtimalinin gittikçe artması sebebiyle beyaz bayraklar sallanarak sürücülerin motosiklet değişimi yapmalarına izin verildi.
Fermin Aldeguer ve Diego Moreira'nın yavaşlayarak pite gelip yarışa veda ettikleri ekranlara geldi.
Ön tarafta Marco Bezzecchi, ikinci sıradaki Raul Fernandez ile farkı 1 saniyenin üzerine çıkardı.
Johann Zarco, 10-11. virajların olduğu bölümde kaza yaparak sprinte veda etti.
Üçüncü sırada ilerleyen ve sprint sonunda şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaşan Marc Marquez, yalnızca iki tur kala kaza yaptı. Bu kazanın ardından Marquez'in şampiyonluk umutları pazar gününe kaldı.
Damalı bayrak sallandığında Marco Bezzecchi sprint galibiyetine ulaşırken, Raul Fernandez ikinci ve Alex Marquez üçüncü oldu.
Pedro Acosta damalı bayrağı dördüncü sırada görürken, ilk 5'i Jorge Martin tamamladı.
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- Motorsport.com Ekibi
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