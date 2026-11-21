Sıralama turları raporu
MotoGP Portekiz GP
2026 MotoGP Portekiz GP sıralama: Pole'ün sahibi Bezzecchi, Marquez ikinci sırada
2026 MotoGP Portekiz Grand Prix'si sıralama turlarını zirvede tamamlayan sürücü Marco Bezzecchi oldu.
Zeynep Taş
Düzenlendi: 21 Kas 2026 11:44
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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Q1
Portimao'da sıralama turları öncesinde sıcaklık yaklaşık 18°C olarak ölçüldü.
Pit yolu sonundaki ışıkların yeşile dönmesiyle sürücüler piste çıktılar ve ilk en hızlı tur 1:45.940 elde eden Ai Ogura'dan geldi.
Birkaç dakika sonra Ai Ogura ile Diego Moreira arasında bir temas yaşandı. Temasın ardından Moreira, turunu 1:40.612 ile tamamlayarak zirveye yerleşti. Onu Iker Lecuona takip ederek ikinci sırayı aldı.
Q1'in sonlanmasına 1 dakika kala Moreira, 15. virajda çok ciddi bir kaza yaptı ancak ayağa kalkarak garaja dönmeyi başardı. Bu kazanın ardından kırmızı bayraklar sallandı.
Kırmızı bayrağın ardından Q1 yeniden başlamadı ve Q2'ye geçmeye hak kazanan isimler Diego Moreira ile Iker Lecuona oldular.
Q1 sonucu
Tüm istatistikler
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası 1
D. Moreira Team LCR
11 Honda 5
1'40.612
167.598 341 2
I. Lecuona Ducati Team
27 Ducati 7
+0.358
1'40.970
0.358 167.004 343 3
J. Miller Pramac Racing
43 Yamaha 7
+1.238
1'41.850
0.880 165.561 337 4
L. Marini Repsol Honda Team
10 Honda 8
+1.274
1'41.886
0.036 165.502 341 5
A. Ogura Trackhouse Racing Team
79 Aprilia 7
+1.322
1'41.934
0.048 165.424 342 6
A. Fernandez Pramac Racing
47 Yamaha 7
+1.707
1'42.319
0.385 164.802 337 7
J. Dixon Repsol Honda Team
96 Honda 8
+1.773
1'42.385
0.066 164.696 337 8
P. Espargaro Tech 3
44 KTM 8
+1.987
1'42.599
0.214 164.352 341 9
A. Rins Yamaha Factory Racing
42 Yamaha 8
+2.184
1'42.796
0.197 164.037 337 10
F. Quartararo Yamaha Factory Racing
20 Yamaha 7
+2.354
1'42.966
0.170 163.766 335 11
F. Morbidelli Team VR46
21 Ducati 7
+8.155
1'48.767
5.801 155.032 338 12
E. Bastianini Tech 3
23 KTM 5
+10.621
1'51.233
2.466 151.595 343 Tüm sonuçları görüntüle
Q2
Q2'nin başlamasıyla sürücüler vakit kaybetmeden pole mücadelesi için piste çıktılar.
Marc Marquez, 1:38.013 ile zaman tablosunun zirvesine yerleşti. Marco Bezzecchi 0.060 geride ikinci oldu.
İlk denemelerin ardından garaja çekilen sürücüler, birkaç dakika sonra pole pozisyonu için son kez zorlamak adına piste çıktılar.
Atılan turların ardından Marco Bezzecchi, 1:37.201 elde ederek Marquez'i 0.5 saniye geride bıraktı.
Damalı bayrak sallandığında pole pozisyonunu elde eden isim Marco Bezzecchi oldu. İkinci sıraya Marc Marquez yerleşirken, Fabio Di Giannantonio üçüncü sırayı aldı. Onları Raul Fernandez ve Alex Marquez takip ettiler.
Q2 sonucu
Tüm istatistikler
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası 1
D. Moreira Team LCR
11 Honda 5
1'40.612
167.598 341 2
I. Lecuona Ducati Team
27 Ducati 7
+0.358
1'40.970
0.358 167.004 343 3
J. Miller Pramac Racing
43 Yamaha 7
+1.238
1'41.850
0.880 165.561 337 4
L. Marini Repsol Honda Team
10 Honda 8
+1.274
1'41.886
0.036 165.502 341 5
A. Ogura Trackhouse Racing Team
79 Aprilia 7
+1.322
1'41.934
0.048 165.424 342 6
A. Fernandez Pramac Racing
47 Yamaha 7
+1.707
1'42.319
0.385 164.802 337 7
J. Dixon Repsol Honda Team
96 Honda 8
+1.773
1'42.385
0.066 164.696 337 8
P. Espargaro Tech 3
44 KTM 8
+1.987
1'42.599
0.214 164.352 341 9
A. Rins Yamaha Factory Racing
42 Yamaha 8
+2.184
1'42.796
0.197 164.037 337 10
F. Quartararo Yamaha Factory Racing
20 Yamaha 7
+2.354
1'42.966
0.170 163.766 335 11
F. Morbidelli Team VR46
21 Ducati 7
+8.155
1'48.767
5.801 155.032 338 12
E. Bastianini Tech 3
23 KTM 5
+10.621
1'51.233
2.466 151.595 343 Tüm sonuçları görüntüle
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- Motorsport.com Ekibi
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