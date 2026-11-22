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MotoGP Portekiz GP

2026 MotoGP Portekiz GP: Bezzecchi kazandı, Marc Marquez 10. kez dünya şampiyonu!

2026 MotoGP Portekiz Grand Prix'sinin galibi Marco Bezzecchi oldu. Marc Marquez, çizgiyi sekizinci sırada geçerek 2026 MotoGP Dünya Şampiyonluğu'na ulaştı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 22 Kas 2026 13:45

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Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Yarış öncesinde pist genel olarak kuruydu, bu sebeple sürücüler orta hamur kuru zemin lastiklerini tercih ettiler.

Güneşin etkisiyle pist sıcaklığı 26°C'ye ulaşarak hafta sonunun en yüksek seviyesine çıktı. Hava sıcaklığı ise 18°C olarak ölçüldü.

Marc Marquez ideal bir startla ilk virajda Marco Bezzecchi'ye atak yaparak liderliğe yükseldi.

Bezzecchi, ilk tur bitmeden beşinciliğe kadar geriledi. Raul Fernandez ise ikinciliği aldı. Arka tarafta Johann Zarco ve Alex Marquez kaza yaptılar.

2. turda Raul Fernandez liderliğe yükseldi. Jorge Martin de fırsat kollayarak Marc Marquez'i geçti ve ikinciliği aldı. Böylece Marquez üçüncü sıraya geriledi. Bu esnada dördüncü olan Bezzecchi, birkaç viraj sonra Marquez'e atak yaptı.

Bu turda Marc Marquez, rakiplerinden yaklaşık 1 saniye geride kalarak yedinciliğe kadar geriledi.

Pedro Acosta, 15. virajda kaza yaptıktan sonra piste geri döndü. Böylece Marquez altıncılığa yükseldi. 10. turda Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez'e başarılı bir atak yaparak altıncı sırayı aldı.

Yarışın orta noktasında ilk 3'te Aprilia rahat bir şekilde yer alırken, Ai Ogura da Marquez'i geride bıraktı. Böylece Marquez sekizinciliğe geriledi.

15. turda Marco Bezzecchi, Raul Fernandez'e atak yaparak yarış liderliğini yeniden ele geçirdi.

Alex Marquez, sağ kolundaki sakatlık sebebiyle pite dönerek yarışa veda etti.

Yarış bitimine 5 tur kala Brad Binder, Marc Marquez'i geçerek sekizinci sırayı aldı. Son turda Diego Moreira kaza yaptı.

Damalı bayrak sallandığında yarış galibi Marco Bezzecchi olurken, çizgiyi 8. sırada geçen Marc Marquez şampiyon oldu. Marquez bu sonuçla MotoGP kariyerinin 8. toplamda ise 10. şampiyonluğuna imza attı.

Jorge Martin ikinci olurken, Raul Fernandez yarışı üçüncü sırada tamamladı. Onları sırasıyla Fabio Di Giannantonio ve Ai Ogura takip ettiler.

Yarış sonucu geliyor...

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- Motorsport.com Ekibi

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