Antrenman raporu

MotoGP Portekiz GP

2026 MotoGP Portekiz GP ana antrenman: Alex Marquez zirvede, Di Giannantonio 2., Bezzecchi 3. sırada

Portekiz hafta sonunun ana antrenman seansında en hızlı turu kaydederek zirvede yer alan isim Alex Marquez oldu.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 20 Kas 2026 16:09

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Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ekiplerin garajdaki son kontrollerini tamamlamasının ardından start sinyali verildi ve pit yolu açıldı.

Diogo Moreira, 1:38.593 süresini kaydederek ilk denemesinde 1. antrenman seansındaki tur süresini geliştirmeyi başardı ve erken tempoyu belirleyen isim oldu. Kısa süre sonra Iker Lecuona, 3. virajda dengesini kaybederek kaza yaptı fakat kendi kendine ayağa kalkmayı başardı ve garaja döndü.

İlerleyen turlarda Marco Bezzecchi, 1:38.584 ile zirveye yerleşti. Temposunu artırmaya çalışan Diogo Moreira ise 3. virajda kaza yaptı. Kazanın ardından Moreira’nın sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlendi ve sürücü garaja döndü.

Seansın orta bölümünde lider Bezzecchi, 1:38.316 ile süresini geliştirdi ve zirvedeki konumunu sağlamlaştırdı. Hızlı turunun ardından pite giren Bezzecchi, yumuşak lastikle piste geri döndü.

Marc Marquez, 1:39.071’lik turuyla 10. sıraya yükseldi ve garaja döndü. Fabio Di Giannantonio ise 1:39.001 turunu kaydederek zirveyi ele geçirdi.

Marco Bezzecchi, Aprilia

Fotoğraf: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

Birkaç tur sonra yumuşak lastiklerle tempo bulan Bezzecchi, 1:37.752 süresini kaydederek Di Giannantonio’nun turunu geride bıraktı ve tekrardan zirveye yükseldi.

Seansın ilk yarısının geride kaldığında 10. sırada yer alan Marc Marquez piste geri döndü.

Lecuona, 4. virajda çakıl havuzuna savrularak aynı seansta ikinci kez kaza yaptı. Kazanın ardından şaşkına dönen Lecuona’nın hayal kırıklığı ekranlara da yansıdı ve vakit kaybetmeden garaja döndü. Marc Marquez, 1:37.786 süresiyle 2. sıraya yerleşti.

Seansın son çeyreğine girildiğinde Acosta, 1:37.955 süresini kaydetti ve 3. sıraya yerleşti. Pol Espargaró, ilk virajda çakıl havuzuna savrularak kaza yaptı ve kısa süreli sarı bayrakların dalgalanmasına neden oldu.

Fermin Adeguer, 1:37.670 ile zirveye yerleşti fakat Bezzecchi kısa sürede 1:37.528 ile cevap verdi. Fakat Di Giannantonio, 1:37.432 süresini kaydetti ve iki rekabetçi turu da geride bırakarak liderliğe yükseldi.

Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bezzecchi, son 10 dakikada bir tura daha başladı fakat 3. sektörde vakit kaybetti ve derecesini geliştiremedi. Jorge Martin de güçlü bir turla geldi fakat son sektörde zaman kaybederek derecesini geliştiremeyen bir diğer isim oldu.

Seansın son turlarında Alex Marquez, 1:37.350 süresini kaydederek zirveye yerleşti. Brad Binder da sürpriz bir tura imza atarak 6. sıraya yükseldi.

Bezzecchi, damalı bayrağın ardından güçlü bir turla geldi fakat son sektörde büyük zaman kaybederek süresini geliştiremedi.

Böylece, seansın sonlanmasıyla Alex Marquez zirvede yer aldı. Di Giannantonio 2., Bezzecchi ise 3. sırada seansı noktaladı.

Ana antrenman sonuçları

Tüm istatistikler

Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası 1

A. Marquez Gresini Racing

73 Ducati 18

1'37.350

173.214 2

F. Di Giannantonio Team VR46

49 Ducati 18

+0.082

1'37.432

0.082 173.068 3

M. Bezzecchi Aprilia Racing Team

72 Aprilia 23

+0.172

1'37.522

0.090 172.908 4

P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing

37 KTM 21

+0.255

1'37.605

0.083 172.761 5

J. Zarco Team LCR

5 Honda 19

+0.258

1'37.608

0.003 172.756 6

M. Marquez Ducati Team

93 Ducati 20

+0.278

1'37.628

0.020 172.720 7

B. Binder Red Bull KTM Factory Racing

33 KTM 22

+0.297

1'37.647

0.019 172.687 8

F. Aldeguer Gresini Racing

54 Ducati 23

+0.320

1'37.670

0.023 172.646 9

R. Fernandez Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 22

+0.351

1'37.701

0.031 172.591 10

J. Martin Aprilia Racing Team

89 Aprilia 26

+0.408

1'37.758

0.057 172.491 11

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 24

+0.509

1'37.859

0.101 172.313 12

E. Bastianini Tech 3

23 KTM 21

+0.653

1'38.003

0.144 172.060 13

D. Moreira Team LCR

11 Honda 17

+0.756

1'38.106

0.103 171.879 14

J. Miller Pramac Racing

43 Yamaha 22

+0.790

1'38.140

0.034 171.819 15

F. Quartararo Yamaha Factory Racing

20 Yamaha 25

+0.912

1'38.262

0.122 171.606 16

J. Dixon Repsol Honda Team

96 Honda 25

+1.041

1'38.391

0.129 171.381 17

L. Marini Repsol Honda Team

10 Honda 21

+1.325

1'38.675

0.284 170.888 18

A. Rins Yamaha Factory Racing

42 Yamaha 20

+1.342

1'38.692

0.017 170.858 19

F. Morbidelli Team VR46

21 Ducati 23

+1.602

1'38.952

0.260 170.409 20

P. Espargaro Tech 3

44 KTM 22

+1.746

1'39.096

0.144 170.162 21

A. Fernandez Pramac Racing

47 Yamaha 18

+1.942

1'39.292

0.196 169.826 22

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati 20

+2.016

1'39.366

0.074 169.699 Tüm sonuçları görüntüle

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