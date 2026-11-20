Antrenman raporu
MotoGP Portekiz GP
2026 MotoGP Portekiz GP ana antrenman: Alex Marquez zirvede, Di Giannantonio 2., Bezzecchi 3. sırada
Portekiz hafta sonunun ana antrenman seansında en hızlı turu kaydederek zirvede yer alan isim Alex Marquez oldu.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 20 Kas 2026 16:09
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Alex Marquez, Gresini Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Ekiplerin garajdaki son kontrollerini tamamlamasının ardından start sinyali verildi ve pit yolu açıldı.
Diogo Moreira, 1:38.593 süresini kaydederek ilk denemesinde 1. antrenman seansındaki tur süresini geliştirmeyi başardı ve erken tempoyu belirleyen isim oldu. Kısa süre sonra Iker Lecuona, 3. virajda dengesini kaybederek kaza yaptı fakat kendi kendine ayağa kalkmayı başardı ve garaja döndü.
İlerleyen turlarda Marco Bezzecchi, 1:38.584 ile zirveye yerleşti. Temposunu artırmaya çalışan Diogo Moreira ise 3. virajda kaza yaptı. Kazanın ardından Moreira’nın sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlendi ve sürücü garaja döndü.
Seansın orta bölümünde lider Bezzecchi, 1:38.316 ile süresini geliştirdi ve zirvedeki konumunu sağlamlaştırdı. Hızlı turunun ardından pite giren Bezzecchi, yumuşak lastikle piste geri döndü.
Marc Marquez, 1:39.071’lik turuyla 10. sıraya yükseldi ve garaja döndü. Fabio Di Giannantonio ise 1:39.001 turunu kaydederek zirveyi ele geçirdi.
Marco Bezzecchi, Aprilia
Fotoğraf: Mahmud Hams / AFP via Getty Images
Birkaç tur sonra yumuşak lastiklerle tempo bulan Bezzecchi, 1:37.752 süresini kaydederek Di Giannantonio’nun turunu geride bıraktı ve tekrardan zirveye yükseldi.
Seansın ilk yarısının geride kaldığında 10. sırada yer alan Marc Marquez piste geri döndü.
Lecuona, 4. virajda çakıl havuzuna savrularak aynı seansta ikinci kez kaza yaptı. Kazanın ardından şaşkına dönen Lecuona’nın hayal kırıklığı ekranlara da yansıdı ve vakit kaybetmeden garaja döndü. Marc Marquez, 1:37.786 süresiyle 2. sıraya yerleşti.
Seansın son çeyreğine girildiğinde Acosta, 1:37.955 süresini kaydetti ve 3. sıraya yerleşti. Pol Espargaró, ilk virajda çakıl havuzuna savrularak kaza yaptı ve kısa süreli sarı bayrakların dalgalanmasına neden oldu.
Fermin Adeguer, 1:37.670 ile zirveye yerleşti fakat Bezzecchi kısa sürede 1:37.528 ile cevap verdi. Fakat Di Giannantonio, 1:37.432 süresini kaydetti ve iki rekabetçi turu da geride bırakarak liderliğe yükseldi.
Alex Marquez, Gresini Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Bezzecchi, son 10 dakikada bir tura daha başladı fakat 3. sektörde vakit kaybetti ve derecesini geliştiremedi. Jorge Martin de güçlü bir turla geldi fakat son sektörde zaman kaybederek derecesini geliştiremeyen bir diğer isim oldu.
Seansın son turlarında Alex Marquez, 1:37.350 süresini kaydederek zirveye yerleşti. Brad Binder da sürpriz bir tura imza atarak 6. sıraya yükseldi.
Bezzecchi, damalı bayrağın ardından güçlü bir turla geldi fakat son sektörde büyük zaman kaybederek süresini geliştiremedi.
Böylece, seansın sonlanmasıyla Alex Marquez zirvede yer aldı. Di Giannantonio 2., Bezzecchi ise 3. sırada seansı noktaladı.
Ana antrenman sonuçları
Tüm istatistikler
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası 1
A. Marquez Gresini Racing
73 Ducati 18
1'37.350
173.214 2
F. Di Giannantonio Team VR46
49 Ducati 18
+0.082
1'37.432
0.082 173.068 3
M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
72 Aprilia 23
+0.172
1'37.522
0.090 172.908 4
P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
37 KTM 21
+0.255
1'37.605
0.083 172.761 5
J. Zarco Team LCR
5 Honda 19
+0.258
1'37.608
0.003 172.756 6
M. Marquez Ducati Team
93 Ducati 20
+0.278
1'37.628
0.020 172.720 7
B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
33 KTM 22
+0.297
1'37.647
0.019 172.687 8
F. Aldeguer Gresini Racing
54 Ducati 23
+0.320
1'37.670
0.023 172.646 9
R. Fernandez Trackhouse Racing Team
25 Aprilia 22
+0.351
1'37.701
0.031 172.591 10
J. Martin Aprilia Racing Team
89 Aprilia 26
+0.408
1'37.758
0.057 172.491 11
A. Ogura Trackhouse Racing Team
79 Aprilia 24
+0.509
1'37.859
0.101 172.313 12
E. Bastianini Tech 3
23 KTM 21
+0.653
1'38.003
0.144 172.060 13
D. Moreira Team LCR
11 Honda 17
+0.756
1'38.106
0.103 171.879 14
J. Miller Pramac Racing
43 Yamaha 22
+0.790
1'38.140
0.034 171.819 15
F. Quartararo Yamaha Factory Racing
20 Yamaha 25
+0.912
1'38.262
0.122 171.606 16
J. Dixon Repsol Honda Team
96 Honda 25
+1.041
1'38.391
0.129 171.381 17
L. Marini Repsol Honda Team
10 Honda 21
+1.325
1'38.675
0.284 170.888 18
A. Rins Yamaha Factory Racing
42 Yamaha 20
+1.342
1'38.692
0.017 170.858 19
F. Morbidelli Team VR46
21 Ducati 23
+1.602
1'38.952
0.260 170.409 20
P. Espargaro Tech 3
44 KTM 22
+1.746
1'39.096
0.144 170.162 21
A. Fernandez Pramac Racing
47 Yamaha 18
+1.942
1'39.292
0.196 169.826 22
I. Lecuona Ducati Team
27 Ducati 20
+2.016
1'39.366
0.074 169.699 Tüm sonuçları görüntüle
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Canlı dereceler: MotoGP Portekiz GP ana antrenman
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
Cadillac, Herta’nın geleceğini planlıyor: “Görüşmelerimizi sürdürüyoruz”
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
2 s
Cadillac, Herta’nın geleceğini planlıyor: “Görüşmelerimizi sürdürüyoruz”
Piastri: "Islak zemin koşulları, hafta sonunun geri kalanında belirleyici olmayacak"
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
6 s
Piastri: "Islak zemin koşulları, hafta sonunun geri kalanında belirleyici olmayacak"
Canlı dereceler: MotoGP Portekiz GP ana antrenman
MotoGP
MotoGP
Portekiz GP
2 s
Canlı dereceler: MotoGP Portekiz GP ana antrenman
Son Haberler
2026 MotoGP Portekiz GP ana antrenman: Alex Marquez zirvede, Di Giannantonio 2., Bezzecchi 3. sırada
MotoGP
MGP MotoGP
Portekiz GP
47 dk
2026 MotoGP Portekiz GP ana antrenman: Alex Marquez zirvede, Di Giannantonio 2., Bezzecchi 3. sırada
Cadillac, motor planını erteledi: 2029 sonuna kadar Ferrari'nin müşterisi olmaya devam edecek
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas GP
52 dk
Cadillac, motor planını erteledi: 2029 sonuna kadar Ferrari'nin müşterisi olmaya devam edecek
Hamilton: "Bugünden çıkarabileceğimiz bazı olumlu noktalar var"
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas GP
1 s
Hamilton: "Bugünden çıkarabileceğimiz bazı olumlu noktalar var"
Cadillac, Herta’nın geleceğini planlıyor: “Görüşmelerimizi sürdürüyoruz”
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas GP
2 s
Cadillac, Herta’nın geleceğini planlıyor: “Görüşmelerimizi sürdürüyoruz”
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol