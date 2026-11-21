Antrenman raporu

MotoGP Portekiz GP

2026 MotoGP Portekiz GP 2. antrenman: Alex Marquez son turuyla zirvede, Marc Marquez 2., Acosta 3. sırada

Portekiz hafta sonunun 2. antrenman seansında en hızlı turu kaydeden isim Alex Marquez oldu.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 21 Kas 2026 10:46

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Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: MOHD RASFAN-AFP via Getty Images

Son kontrollerin ardından start sinyalinin verilmesiyle sürücüler piste çıktı ve yarım saatlik antrenman seansı başladı.

Seansın ilk dakikalarında rekabetçi turlar ardı ardına geldi ve Marc Marquez zirveye yerleşti. Zarco ilk 5’e dahil olmayı başarırken Acosta ve Fernandez de ön sıralarda yer aldı.

Yaklaşık 10 dakika sonra Bezzecchi, 1:51.942’lik turuyla zirveyi ele geçirdi fakat Marc Marquez çok geçmeden 1:51.713 ile cevap verdi. Acosta ise az farkla 3. sırada yer aldı.

Seansın ilk yarısı geride kaldığında Raul Fernandez, sekizinci virajda dengesini kaybederek çakıl havuzuna savruldu. Kazanın ardından hayal kırıklığı ekranlara yansıyan Fernandez, vakit kaybetmeden garaja döndü.

Seansın son 10 dakikasına girildiğinde pistte yalnızca Alex Rinz, Quartararo, Alex Marquez ve Ogura yer aldı ve bu isimler uzun sürüş denemeleri yaptı.

Pedro Acosta 1:51.254 süresini elde ederek zirveye yerleşti. Marc Marquez de seansın son dakikalarında piste döndü ve 1:50.730 süresini kaydederek tekrardan ilk sıraya yükseldi. Alex Marquez ise kardeşine 1:50.519 süresiyle cevap verdi ve zirveyi ele geçirdi.

Pedro Acosta, bir sonraki denemesinde 1:51.141 süresini elde etti fakat üçüncü sıradaki konumunu geliştiremedi.

Damalı bayrağın ardından tur atan bir isim olmadı ve Alex Marquez, son dakikalarda tamamladığı turuyla seansı zirvede tamamladı. Kardeşi Marc Marquez 2. sırada yer alırken Pedro Acosta, 3. oldu.

2. antrenman seansı

Tüm istatistikler

Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası 1

A. Marquez Gresini Racing

73 Ducati 11

1'50.519

152.574 2

M. Marquez Ducati Team

93 Ducati 11

+0.211

1'50.730

0.211 152.283 3

P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing

37 KTM 13

+0.622

1'51.141

0.411 151.720 4

F. Aldeguer Gresini Racing

54 Ducati 12

+0.845

1'51.364

0.223 151.416 5

B. Binder Red Bull KTM Factory Racing

33 KTM 10

+0.970

1'51.489

0.125 151.247 6

M. Bezzecchi Aprilia Racing Team

72 Aprilia 11

+1.275

1'51.794

0.305 150.834 7

J. Zarco Team LCR

5 Honda 7

+1.493

1'52.012

0.218 150.541 8

J. Miller Pramac Racing

43 Yamaha 11

+1.600

1'52.119

0.107 150.397 9

J. Dixon Repsol Honda Team

96 Honda 10

+1.614

1'52.133

0.014 150.378 10

R. Fernandez Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 9

+1.629

1'52.148

0.015 150.358 11

F. Di Giannantonio Team VR46

49 Ducati 11

+1.717

1'52.236

0.088 150.240 12

J. Martin Aprilia Racing Team

89 Aprilia 11

+1.772

1'52.291

0.055 150.166 13

F. Quartararo Yamaha Factory Racing

20 Yamaha 9

+1.844

1'52.363

0.072 150.070 14

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 11

+1.994

1'52.513

0.150 149.870 15

A. Fernandez Pramac Racing

47 Yamaha 12

+2.032

1'52.551

0.038 149.820 16

E. Bastianini Tech 3

23 KTM 12

+2.090

1'52.609

0.058 149.742 17

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati 11

+2.380

1'52.899

0.290 149.358 18

F. Morbidelli Team VR46

21 Ducati 11

+2.685

1'53.204

0.305 148.955 19

P. Espargaro Tech 3

44 KTM 9

+2.690

1'53.209

0.005 148.949 20

A. Rins Yamaha Factory Racing

42 Yamaha 11

+2.741

1'53.260

0.051 148.882 21

D. Moreira Team LCR

11 Honda 10

+3.164

1'53.683

0.423 148.328 22

L. Marini Repsol Honda Team

10 Honda 10

+3.366

1'53.885

0.202 148.065 Tüm sonuçları görüntüle

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