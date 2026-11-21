Antrenman raporu
MotoGP Portekiz GP
2026 MotoGP Portekiz GP 2. antrenman: Alex Marquez son turuyla zirvede, Marc Marquez 2., Acosta 3. sırada
Portekiz hafta sonunun 2. antrenman seansında en hızlı turu kaydeden isim Alex Marquez oldu.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 21 Kas 2026 10:46
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Alex Marquez, Gresini Racing
Fotoğraf: MOHD RASFAN-AFP via Getty Images
Son kontrollerin ardından start sinyalinin verilmesiyle sürücüler piste çıktı ve yarım saatlik antrenman seansı başladı.
Seansın ilk dakikalarında rekabetçi turlar ardı ardına geldi ve Marc Marquez zirveye yerleşti. Zarco ilk 5’e dahil olmayı başarırken Acosta ve Fernandez de ön sıralarda yer aldı.
Yaklaşık 10 dakika sonra Bezzecchi, 1:51.942’lik turuyla zirveyi ele geçirdi fakat Marc Marquez çok geçmeden 1:51.713 ile cevap verdi. Acosta ise az farkla 3. sırada yer aldı.
Seansın ilk yarısı geride kaldığında Raul Fernandez, sekizinci virajda dengesini kaybederek çakıl havuzuna savruldu. Kazanın ardından hayal kırıklığı ekranlara yansıyan Fernandez, vakit kaybetmeden garaja döndü.
Seansın son 10 dakikasına girildiğinde pistte yalnızca Alex Rinz, Quartararo, Alex Marquez ve Ogura yer aldı ve bu isimler uzun sürüş denemeleri yaptı.
Pedro Acosta 1:51.254 süresini elde ederek zirveye yerleşti. Marc Marquez de seansın son dakikalarında piste döndü ve 1:50.730 süresini kaydederek tekrardan ilk sıraya yükseldi. Alex Marquez ise kardeşine 1:50.519 süresiyle cevap verdi ve zirveyi ele geçirdi.
Pedro Acosta, bir sonraki denemesinde 1:51.141 süresini elde etti fakat üçüncü sıradaki konumunu geliştiremedi.
Damalı bayrağın ardından tur atan bir isim olmadı ve Alex Marquez, son dakikalarda tamamladığı turuyla seansı zirvede tamamladı. Kardeşi Marc Marquez 2. sırada yer alırken Pedro Acosta, 3. oldu.
2. antrenman seansı
Tüm istatistikler
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası 1
A. Marquez Gresini Racing
73 Ducati 11
1'50.519
152.574 2
M. Marquez Ducati Team
93 Ducati 11
+0.211
1'50.730
0.211 152.283 3
P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
37 KTM 13
+0.622
1'51.141
0.411 151.720 4
F. Aldeguer Gresini Racing
54 Ducati 12
+0.845
1'51.364
0.223 151.416 5
B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
33 KTM 10
+0.970
1'51.489
0.125 151.247 6
M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
72 Aprilia 11
+1.275
1'51.794
0.305 150.834 7
J. Zarco Team LCR
5 Honda 7
+1.493
1'52.012
0.218 150.541 8
J. Miller Pramac Racing
43 Yamaha 11
+1.600
1'52.119
0.107 150.397 9
J. Dixon Repsol Honda Team
96 Honda 10
+1.614
1'52.133
0.014 150.378 10
R. Fernandez Trackhouse Racing Team
25 Aprilia 9
+1.629
1'52.148
0.015 150.358 11
F. Di Giannantonio Team VR46
49 Ducati 11
+1.717
1'52.236
0.088 150.240 12
J. Martin Aprilia Racing Team
89 Aprilia 11
+1.772
1'52.291
0.055 150.166 13
F. Quartararo Yamaha Factory Racing
20 Yamaha 9
+1.844
1'52.363
0.072 150.070 14
A. Ogura Trackhouse Racing Team
79 Aprilia 11
+1.994
1'52.513
0.150 149.870 15
A. Fernandez Pramac Racing
47 Yamaha 12
+2.032
1'52.551
0.038 149.820 16
E. Bastianini Tech 3
23 KTM 12
+2.090
1'52.609
0.058 149.742 17
I. Lecuona Ducati Team
27 Ducati 11
+2.380
1'52.899
0.290 149.358 18
F. Morbidelli Team VR46
21 Ducati 11
+2.685
1'53.204
0.305 148.955 19
P. Espargaro Tech 3
44 KTM 9
+2.690
1'53.209
0.005 148.949 20
A. Rins Yamaha Factory Racing
42 Yamaha 11
+2.741
1'53.260
0.051 148.882 21
D. Moreira Team LCR
11 Honda 10
+3.164
1'53.683
0.423 148.328 22
L. Marini Repsol Honda Team
10 Honda 10
+3.366
1'53.885
0.202 148.065 Tüm sonuçları görüntüle
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