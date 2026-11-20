Antrenman raporu

MotoGP Portekiz GP

2026 MotoGP Portekiz GP 1. antrenman: Portimao'da seans lideri Bezzecchi, Martin 2. sırada

2026 MotoGP Portekiz Grand Prix'si 1. antrenman seansını zirvede tamamlayan sürücü Marco Bezzecchi oldu.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 20 Kas 2026 11:33

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Portekiz'de pit yolunun açılmasıyla 45 dakikalık ilk antrenman seansı başladı. İlk dakikaların ardından Marco Bezzecchi, 1:39.421 ile zirveye yerleşti.

Art arda hızlı turlar gelmeye devam etti ve ilk sıradaki isim pist hızlandıkça değişti. Herkesin motosikletinde orta hamur lastikler takılıydı.

15 dakikanın ardından, Alex Marquez zaman tablosunun zirvesine otursa da daha sonrasında Marco Bezzecchi, 1:39.002 ile zirveyi devraldı. Marc Marquez ise üçüncülüğe yükseldi.

Sakin geçen seansta damalı bayrak sallandığında seansı Bezzecchi zirvede tamamladı. Jorge Martin ikinci olurken, sağ omzundan ameliyat olup Portimao'da piste çıkan Alex Marquez'in üçüncülüğü ise hızlı iyileşmesinin göstergesi oldu.

Bu hafta sonu şampiyonluğu garantileme şansı olan Marc Marquez, seansı kardeşinin arkasında dördüncü sırada tamamladı.

Onları Raul Fernandez takip ederken, altıncı sıraya ise Fabio Di Giannantonio yerleşti. Jack Miller yedinciliği aldı.

İlk 10'u sırasıyla Fermin Aldeguer, Pedro Acosta ve Luca Marini tamamladılar.

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- Motorsport.com Ekibi

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