MotoGP Malezya GP
2026 MotoGP Malezya GP sprint: Acosta kazandı, lider giden Alex Marquez kaza yaptı!
2026 MotoGP Malezya Grand Prix'sinde sprint yarışının kazananı Pedro Acosta oldu.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 31 Eki 2026 07:24
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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Sepang'daki sprint yarışı için tüm sürücüler, hem ön hem de arka tarafta yumuşak lastikleri tercih ettiler.
Seans öncesinde hava sıcaklığı 35°C, pist sıcaklığı ise 51°C olarak ölçüldü.
Beş kırmızı ışığın sönmesiyle yarış heyecanı başladı ve pole pozisyonundan başlayan Alex Marquez, yerini korumayı başardı.
İkinci sıradaki kardeşi Marc Marquez iyi bir start alsa da Pedro Acosta ona yetişti ve ikili pist üzerinde tekerlek tekerleğe mücadele ettiler. Bu mücadelenin ardından Marquez dördüncülüğe geriledi. Ai Ogura ise ikinciliğe yükseldi.
Arka tarafta Brad Binder, startta altı sıra kazanarak dokuzunculuğu aldı.
2. turda havanın kapanmasıyla beyaz bayraklar sallandı ve sürücülerin motosiklet değiştirmelerine izin çıktı. Bir tur sonra Alex Marquez, lider giderken 14. virajda kaza yaptı. Böylece sprint liderliğine Ai Ogura yükseldi.
Marc Marquez, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Iker Lecuona, Joan Mir ve Franco Morbidelli, sprintin orta noktasında motosiklet değişimi için pite giren ilk isimler oldular.
Damalı bayrağa 3 tur kala Pedro Acosta, Ai Ogura'ya yaptığı atakla sprint liderliğine yükseldi. Ogura'nın momentum kaybetmesiyle Marc Marquez de başarılı bir atakla ikinciliği aldı.
10 turluk sprintin ardından yarışın galibi Pedro Acosta oldu. Marc Marquez ikinci sıraya yerleşirken, ikiliye podyumda Marco Bezzecchi eşlik etti.
Ai Ogura dördüncü, Fabio Di Giannantonio beşinci ve Francesco Bagnaia altıncı oldu. İlk 8'i Brad Binder ve Enea Bastianini tamamladılar.
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