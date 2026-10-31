Sıralama turları raporu

MotoGP Malezya GP

2026 MotoGP Malezya GP sıralama: Son turlarda Alex Marquez pole’de, Marc Marquez 2., Acosta 3. sırada

Malezya’daki pole mücadelesinde en hızlı turu kaydederek yarışa ilk sıradan başlama hakkını kazanan isim Alex Marquez oldu.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 31 Eki 2026 03:36

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Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Start sinyalinin verilmesiyle sürücüler piste çıktı ve Q1 mücadelesi başladı.

Q1

Zarco, ilk turlarda 1:57.341 süresini elde ederek erken tempoyu belirledi. Seansın son dakikalarına kadar sıralama değilmedi. Bagnaia 1:57.561 ile 2. sırada yer alırken Luca Marini 3. sırada kaldı.

Q1’in sonlanmasına 2 dakika kala Bagnaia 1:57.552 ile süresini geliştirdi fakat sıralaması değişmedi. Moreira, Bagnaia’nın 0.181 saniye arkasında 3. sıraya yerleşti. Luca Marini son turlarda 3. sıradaki yerini geri almayı başardı.

Damalı bayrağın ardından Luca Marini hızlı tur girişiminde bulundu fakat tempo kaybından sonra turunu yarıda sonlandırdı.

Böylece Q2’ye geçen isimler Zarco ve Bagnaia oldu.

Şampiyonluğun güçlü adaylarından Jorge Martin’in, yaşadığı bilek sakatlığından dolayı Malezya GP den çekildiği açıklandı.

Q2

Kısa bir aranın ardından start sinyali verildi ve pole mücadelesi başladı.

İlk turların ardından Alex Marquez, 1:56.697 süresini kaydederek erken tempoyu belirledi. Marc Marquez, 0.267 saniye farkla 2. sıraya yerleşirken 3. sırada yaklaşık yarım saniyelik farkla Acosta yer aldı.

İlk hızlı turların ardından ilk sıralardaki tüm sürücüler analizleri için garaja döndü.

Yaklaşık 2 dakika sonra mücadele kaldığı yerden devam etti.

Bagnaia, 1:57.287 süresini elde ederek 6. sıraya yükseldi.

Seansın son turlarında zirve çoğu kez el değiştirdi.

İlk önce Marco Bezzecchi, 1:56.668 süresiyle ilk sıraya yükseldi fakat kısa süre sonra Ogura, 1:56.617 yaparak zirveyi ele geçirdi.

Marc Marquez, 1:56.563 ile sınırları zorladı fakat son sözü söyleyen isim kardeşi Alex Marquez oldu ve 1:56.493’lük turuyla pole pozisyonuna adını yazdırdı.

Damalı bayrağın ardından Alex Marquez en hızlı isim olurken Marc Marquez 2. sırada, Acosta ise 3. sırada yer aldı.

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- Motorsport.com Ekibi

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