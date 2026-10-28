MotoGP Avustralya GP

2026 MotoGP Malezya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 MotoGP sezonunun 19. ayağı Malezya GP, 30 Ekim- 1 Kasım tarihleri arasında Sepang’da düzenlenecek.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 28 Eki 2026 18:50

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MotoGP’de sezonun sonuna doğru yaklaşılırken şampiyonluk mücadelesi kızışıyor. Marc Marquez, Avustralya sprint yarışını kazanarak Jorge Martin’in önüne geçti ve Malezya GP öncesinde 10 puan farkla şampiyona liderliğini elde etti. Marco Bezzecchi ise liderin 50 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Avustralya GP’nin ana yarışı, kötü hava koşulları ve görüş mesafesinin yetersizliği nedeniyle iptal edilmişti.

Şampiyonluk mücadelesinin önemli isimlerinden Jorge Martin’in sprint yarışında yaşadığı kaza sonucu bileği kırılmıştı. İspanyol sürücünün Sepang’da yarışıp yarışmayacağı ise perşembe yapılacak sağlık kontrollerinin ardından açıklanacak.

MotoGP Malezya GP hafta sonu programı

30 Ekim Cuma

1.antrenman seansı: 05:45

ana antrenman seansı: 10:00

31 Ekim Cumartesi

2. antrenman seansı: 05:10

Sıralama turları: 05:50

Sprint yarışı: 10:00

1 Kasım Pazar

Yarış: 10:00

Bütün seansları S Sport Plus'tan canlı olarak takip edebilirsiniz.

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- Motorsport.com Ekibi

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