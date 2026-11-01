Yarış raporu
MotoGP Malezya GP
2026 MotoGP Malezya GP: Marc Marquez rahat farkla zirvede, Acosta 2., Alex Marquez 3. sırada
2026 Malezya GP’de damalı bayrağı ilk sırada görerek zafere adını yazdıran sürücü Marc Marquez oldu.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 1 Kas 2026 07:46
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Marc Marquez, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Griddeki son kontrollerin ardından ışıkların sönmesiyle 20 turluk Malezya GP mücadelesi başladı.
İlk viraja ilerlerken Marquez kardeşler arasında temiz bir mücadele başladı. İlk virajda liderliği ele geçiren Marc Marquez, sonraki düzlükte bir anlığında ikinciliğe geriledi fakat tekrardan pozisyonunu geri aldı.
Enea Bastianini de güçlü bir start alarak 4. sıraya kadar yükseldi fakat 2. turda 6.’lığa kadar geriledi.
Pramac’da temsilcimiz Toprak’ın yerine mücadele eden Augusto Fernandez, ilk turlarda hafif bir kaza yaşadı ve kısa süreli sıra bayraklara neden oldu.
Ogura, 4. sıraya 2 tur boyunca tutunmayı başardı fakat son düzlükte Bezzecchi’nin geçişini savunamadı.
3. turda Acosta, Alex Marquez üzerinde baskı kurmaya başladı. İlk düzlükte Alex’in kuyruğuna kadar yaklaşsa da geçiş fırsatı bulamadı. Alex Marquez de lider Marc Marquez’i yaklaşık 0.340 saniyelik farkla takip etti.
6. turda Marc Marquez, 2. sıradaki kardeşiyle arasındaki farkı yaklaşık yarım saniyeye kadar çıkardı. Acosta ise az farkla Alex Marquez’i takibe devam etti.
7. turda Acosta, Alex Marquez’e iyice yaklaştı fakat ilk düzlükte tekrardan tempo kaybetti ve geçiş fırsatı yakalayamadı.
9. turda Marquez kardeşler arasındaki fark 1.5 saniyeye kadar açıldı. Mir, kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle yarıştan çekildi.
10. turda Perdo Acosta aradığı fırsatı buldu ve Alex Marquez’i geride bırakarak 2. sıraya yükseldi. Sıra kaybettikten sonra Marco Bezzecchi’nin baskısıyla karşılaşan Alex Marquez, podyumun son basamağındaki yerini korumak için mücadele etti.
14. turda Diogo Moreira, çakıl havuzuna çıkarak ufak bir kaza yaşadı fakat motosikletinden düşmedi ve kısa sürede piste geri döndü.
15. turda Ogura, Bezzecchi’ye baskı kurmaya başladı. Bezzecchi pozisyonunu etkili şekilde savundu ve Alex Marquez’i yaklaşık yarım saniye farkla takip etmeye devam etti.
Yarışın son turlarında Ogura ve Bezzecchi arasında sert bir mücadele yaşandı. Ogura, ilk geçiş denemesinde dengesini korumaya çalışırken tehlikeli bir kaza atlattı. Sonrasında ikilinin arası biraz açılsa da Ogura temposunu artırdı ve 17. turda viraj içinden atak yaptı. Atağı esnasında iki sürücünün motosikleti de yatıkken ön tekeri Bezzecchi’nin sağ tarafına çarptı ve ikili temas yaşadı.
Mücadelenin ardından Ogura, viraj içinden yaptığı atakla Bezzecchi’yi geride bıraktı ve 4. sıraya yükseldi.
Marc Marquez, arkasındaki Pedro Acosta ile arasındaki farkı 4.5 saniyeye kadar açarak rahat bir galibiyete ulaştı. Pedro Acosta 2. sırada yarışı sonlandırırken Alex Marquez, podyumun son basamağını tamamlayan isim oldu.
YARIŞ
Tüm istatistikler
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan 1 M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 20
40'14.236
25 2 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 20
+4.172
40'18.408
4.172 20 3 A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 20
+5.955
40'20.191
1.783 16 4 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 20
+6.759
40'20.995
0.804 13 5 E. Bastianini Tech 3 23 KTM 20
+10.896
40'25.132
4.137 11 6 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 20
+11.259
40'25.495
0.363 10 7 L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 20
+17.724
40'31.960
6.465 9 8 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 20
+17.790
40'32.026
0.066 8 9 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 20
+23.729
40'37.965
5.939 7 10 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 20
+25.097
40'39.333
1.368 6 11 F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 20
+25.826
40'40.062
0.729 5 12 A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 20
+27.063
40'41.299
1.237 4 13 F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 20
+32.960
40'47.196
5.897 3 14 M. Viñales Tech 3 12 KTM 20
+34.597
40'48.833
1.637 2 15 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 20
+38.446
40'52.682
3.849 1 16 J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 20
+43.327
40'57.563
4.881 dnf J. Zarco Team LCR 5 Honda 17
+3 Tur
35'17.309
3 Tur Yarış dışı dnf D. Moreira Team LCR 11 Honda 14
+6 Tur
29'46.196
3 Tur Yarış dışı dnf J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 9
+11 Tur
18'42.571
5 Tur Yarış dışı dnf A. Fernandez Pramac Racing 47 Yamaha 1
+19 Tur
3'40.908
8 Tur Yarış dışı Tüm sonuçları görüntüle
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