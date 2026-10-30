Antrenman raporu

MotoGP Malezya GP

2026 MotoGP Malezya GP ana antrenman: Marquez kazaya rağmen zirvede, Alex Marquez 2. Ogura 3. sırada

2026 sezonunun Malezya’daki ana antrenman seansında en hızlı turu kaydederek zirveye yerleşen isim Marc Marquez oldu.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 30 Eki 2026 08:02

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Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Malezya’da verilen startın ardından sürücüler pit yolundan piste çıktı ve 1 saatlik antrenman seansı başladı.

Sürücüler ilk turları motosiklet ayarlarını anlamak ve virajları keşfetmek için kullandı. Griddeki çoğu isim yumuşak lastiklerle piste çıkarken Maverick Vinales, Brad Binder, Augusto Fernandez, Ai Ogura ve Marc Marquez orta arka lastikleri tercih etti. Starttan yaklaşık 5 dakika sonra ilk hızlı turlar gelmeye başladı.

Zarco, tamamladığı hızlı turla zirveye yerleşirken Marco Bezzecchi, 1:58.174 süresiyle 2. sıraya yükseldi. Takip eden turlarda Alex Marquez kısa süreliğine ilk sıraya yerleşse de Fabio Di Giannantonio, 1:57.982 ile en hızlı turu kaydederek erken tempoyu belirledi.

Jorge Martin, 12. virajın dış çizgisinde biraz hızlı kaldı ve yatık pozisyondayken motosikletinin kontrolünü kaybetme riski yaşadı. Martin, son anda dengesini bulmayı başardı ve kaza riskini atlattı.

Ekranlara yansımasa da 4. virajda Jack Miller’ın kaza yaptığının bilgisi verildi. Sağlık durumu yerinde olan Miller, motosikletini tek başına iterek garaja götürdü.

Seansın ilk çeyreği geride kaldığında Marc Marquez de dahil herkes yumuşak lastiklere geçiş yaptı.

Marc Marquez, yeni yumuşak lastikleriyle güçlü bir turla gelirken son sektörde ön tarafın tutuşunu kaybetti ve çakıl havuzuna sürüklendi. Marquez kendi başına ayağa kalktı ve motorunu da kaldırarak pist görevlilerinin yardımıyla garaja döndü.

Marc Marquez kısa süre sonra piste döndü fakat Martin’in antrenman seansının geri kalanında piste çıkmayacağı söylendi. Aprilia tarafından yapılan açıklamada Martin’in fizyoterapisti Dr. Ángel Charte’nin, sürücünün iyileşmesi için biraz zamana ihtiyacı olduğu söylendi.

Seansın ikinci yarısında en hızlı Yamaha konumundaki Quartararo, süresini geliştirmeyi denedi fakat rekabetçi bir tur kaydedemedi. Marquez ise 1:58.731 süresini elde etti fakat 8. sıradaki konumunu geliştiremedi.

Diego Moreira, 1:57.913 süresini elde ederek Fabio Di Giannantonio’nun turunu geride bırakarak zirveye yerleşti fakat kısa süre sonra Marc Marquez tempo bularak 1:57.000 süresini elde etti. Pedro Acosta, 1:57.380’lik turuyla 2. sıraya yerleşti. Enea Bastianini ise 1:57.545 ile 3.’lüğe yerleşti.

Son 10. dakikaya girildiğinde Bezzecchi, 1:57.475 süresini kaydederek 3. sıraya yükseldi. Alex Marquez 1:57.584 ile 6. sıraya yükseldi. Fabio Di Giannantonio ise 1:57.506’lık turuyla 4.’lüğe yerleşti.

Alex Marquez, bir sonraki denemesinde 1:57.109 süresini elde ederek kardeşinin arkasında 2. sıraya yerleşti.

Bastianini, seansın son 5. dakikasında viraja girdiği esnada düşerek kaza yaptı. Kazanın sonucunda çakıl havuzuna sürüklenmeyen Bastianini, virajın dış çizgisinde, tehlikeli bir konumda kaldı fakat kısa süre içinde ayağa kalkmayı başardı.

10. sıradaki Ogura, 1:57.167 süresini kaydederek 3. sıraya yükseldi. Kısa süre sonra Zarco 7. virajda kaza yaptı ve bacağı motosikletinin altında kaldı. Bagnaia ise ilk virajda kaza yaptı ve garaja döndü.

Damalı bayrağın ardından derecesini geliştiren bir isim olmadı ve seans Marc Marquez'in liderliğiyle tamamlandı.

Sonuçlar birazdan eklenecek...

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- Motorsport.com Ekibi

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