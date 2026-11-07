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MotoGP Katar GP
2026 MotoGP Katar GP sprint: Olaylı yarışı Marc Marquez kazandı, Bezzecchi ve Bagnaia yarış dışı!
2026 MotoGP Katar Grand Prix'si sprint yarışının kazananı Marc Marquez oldu. Francesco Bagnaia ciddi bir kaza yaparak yarışa veda ederken Marco Bezzecchi de Marquez ile teması sonrasında yarış dışı kaldı.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 7 Kas 2026 16:41
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Marc Marquez, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Losail'de gerçekleşecek sprint öncesinde gride bakıldığında ilk 15 içindeki sürücüler arasında yumuşak hamur lastiği tercih eden sadece Marc Marquez ve Di Giannantonio bulunuyordu.
11 turluk sprint yarışına pole pozisyonundan başlayan Marco Bezzecchi, iyi bir startla ilk virajı lider dönmeyi başardı.
Raul Fernandez, Francesco Bagnaia'yı geride bırakarak dördüncü sıraya yükseldi.
İlk turda 16. virajda Bagnaia ve Aldeguer arasında ciddi bir temas yaşandı ve Bagnaia oldukça sert bir düşüş yaşayarak yarışa veda etti. Olayın ardından kırmızı bayrak çıktı ve ikili arasındaki kaza not edildi. Bagnaia'nın ambulansa alındığı bildirildi.
Fermin Aldeguer, kazaya sebebiyet verdiği için çifte uzun tur cezası aldı ve yaklaşık 5 dakikalık duraksamanın ardından seans yeniden başladı.
Şu ana kadar henüz iki tur koşulduğu için kırmızı bayrakların ardından sprint yarışına ilk starttaki grid ile başlandı. Yumuşak lastiklere geçen Jorge Martin ve orta lastiğe geçen Fabio Di Giannantonio hariç lastik seçimlerinde bir değişiklik olmadı.
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Fotoğraf: Mahmud Hams / AFP via Getty Images
Yeniden startta Marc Marquez, Marco Bezzecchi'den daha iyi bir start alarak liderliğe yükseldi. Bezzecchi ikinciliğe geriledi. İyi bir start alan Jorge Martin ise 3. turda dördüncülüğe yükselmişti.
Marco Bezzecchi, liderlik atağı yapsa da Marc Marquez önde kalmayı başardı. Birkaç dakika sonra Bezzecchi ve Marquez temas yaşadılar ve Bezzecchi düşerek yarış dışı kaldı.
İkili arasındaki bu olay inceleme altına alınsa da herhangi bir ceza çıkmadı.
Bu esnada kısa bir süreliğine Jorge Martin liderliğe yükselse de Marc Marquez yerini geri aldı.
10 turun ardından damalı bayrak sallandığında zafere ulaşan isim Marc Marquez oldu.
Adeta son viraja kadar devam eden ikincilik mücadelesinin kazananı Fabio Di Giannantonio olurken, Jorge Martin üçüncü sırayı aldı.
Martin'in yaklaşık 1 saniye gerisinde Raul Fernandez yer alırken, onları Johann Zarco takip etti. Pedro Acosta ile Ai Ogura sırasıyla altıncı ve yedinci sıraları aldılar.
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
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- Motorsport.com Ekibi
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