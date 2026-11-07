Sıralama turları raporu

MotoGP Katar GP

2026 MotoGP Katar GP sıralama turları: Bezzecchi rekor turla pole'de, Marquez ikinci sırada

2026 MotoGP Katar Grand Prix'si sıralama turları seansında pole pozisyonunu kazanan isim Marco Bezzecchi oldu.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 7 Kas 2026 12:23

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Q1

Yeşil bayrakların sallanmasıyla Losail'de 15 dakikalık Q1 seansına start verildi.

İlk turların ardından Pedro Acosta, 1:51.454 ile Fermin Aldeguer'in 0.3 saniye önünde ilk sıraya yerleşti.

Birkaç dakika sonra Acosta, turunu geliştirerek 1:51.143 elde etti ve ilk sıradaki yerini pekiştirdi.

Q1'in son bölümünde Aldeguer, 1:50.876 ile zirveyi Acosta'dan devraldı.

Böylece Q2'ye geçmeye hak kazanan iki isim Fermin Aldeguer ve Pedro Acosta oldular.

Q1 sonucu

Tüm istatistikler

Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası 1 F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 7

1'50.876

174.681 348 2 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 7

+0.211

1'51.087

0.211 174.349 351 3 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 7

+0.395

1'51.271

0.184 174.061 351 4 L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 7

+0.474

1'51.350

0.079 173.938 352 5 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 6

+0.511

1'51.387

0.037 173.880 356 6 D. Moreira Team LCR 11 Honda 7

+0.628

1'51.504

0.117 173.697 356 7 J. Dixon Repsol Honda Team 96 Honda 7

+0.745

1'51.621

0.117 173.515 354 8 M. Viñales Tech 3 12 KTM 7

+1.115

1'51.991

0.370 172.942 347 Tüm sonuçları görüntüle

Q2

Q2 için geri sayım başladığında sürücüler bu kez pole pozisyonu mücadelesi için piste çıktılar. Seansın ilk dakikalarında Brad Binder kaza yaparken, zirveye yerleşen ilk isim 1:50.361 ile Marc Marquez oldu ve tur rekorunu kırdı.

Sonrasında Marco Bezzecchi, 1:50.065 ile zirveyi devraldı.

Son denemelerde Bezzecchi adeta uçtuğu bir tur attı ve ve 1:50.028 ile pole pozisyonuna ulaşan isim oldu.

Marc Marquez ikinci olurken, damalı bayrak sallandığında Fabio Di Giannantonio üçüncü sıraya yerleşti.

Raul Fernandez dördüncü, Francesco Bagnaia ise beşinci oldu. Onları Ai Ogura takip etti.

Sonuç tablosu geliyor...

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Wolff'ten MotoGP sürücülerine sert tepki: "Katar'ın güvenliği konusunda hiçbir şey bilmiyorlar!"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





Wolff'ten MotoGP sürücülerine sert tepki: "Katar'ın güvenliği konusunda hiçbir şey bilmiyorlar!"



Formula 1



Formula 1 4 dk



Wolff'ten MotoGP sürücülerine sert tepki: "Katar'ın güvenliği konusunda hiçbir şey bilmiyorlar!"





Hamilton: "Zor bir gündü, ikinci antrenman sorunlu geçti"



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



2 s



Hamilton: "Zor bir gündü, ikinci antrenman sorunlu geçti"





Canlı dereceler: MotoGP Katar GP sıralama turları



MotoGP



MotoGP



Katar GP



2 s



Canlı dereceler: MotoGP Katar GP sıralama turları

Son Haberler





2026 MotoGP Katar GP sıralama turları: Bezzecchi rekor turla pole'de, Marquez ikinci sırada



MotoGP



MGP MotoGP



Katar GP



1 dk



2026 MotoGP Katar GP sıralama turları: Bezzecchi rekor turla pole'de, Marquez ikinci sırada





Wolff'ten MotoGP sürücülerine sert tepki: "Katar'ın güvenliği konusunda hiçbir şey bilmiyorlar!"



Formula 1



F1 Formula 1 4 dk



Wolff'ten MotoGP sürücülerine sert tepki: "Katar'ın güvenliği konusunda hiçbir şey bilmiyorlar!"





FIA açıkladı: Camara, ilk yarışı öncesinde kınama cezası aldı



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



44 dk



FIA açıkladı: Camara, ilk yarışı öncesinde kınama cezası aldı





2026 MotoGP Katar GP 2. antrenman: Bezzecchi zirvede, Fernandez 2., Ogura 3. sırada



MotoGP



MGP MotoGP



Katar GP



48 dk



2026 MotoGP Katar GP 2. antrenman: Bezzecchi zirvede, Fernandez 2., Ogura 3. sırada

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol