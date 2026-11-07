Sıralama turları raporu
MotoGP Katar GP
2026 MotoGP Katar GP sıralama turları: Bezzecchi rekor turla pole'de, Marquez ikinci sırada
2026 MotoGP Katar Grand Prix'si sıralama turları seansında pole pozisyonunu kazanan isim Marco Bezzecchi oldu.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 7 Kas 2026 12:23
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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Q1
Yeşil bayrakların sallanmasıyla Losail'de 15 dakikalık Q1 seansına start verildi.
İlk turların ardından Pedro Acosta, 1:51.454 ile Fermin Aldeguer'in 0.3 saniye önünde ilk sıraya yerleşti.
Birkaç dakika sonra Acosta, turunu geliştirerek 1:51.143 elde etti ve ilk sıradaki yerini pekiştirdi.
Q1'in son bölümünde Aldeguer, 1:50.876 ile zirveyi Acosta'dan devraldı.
Böylece Q2'ye geçmeye hak kazanan iki isim Fermin Aldeguer ve Pedro Acosta oldular.
Q1 sonucu
Tüm istatistikler
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası 1 F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 7
1'50.876
174.681 348 2 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 7
+0.211
1'51.087
0.211 174.349 351 3 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 7
+0.395
1'51.271
0.184 174.061 351 4 L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 7
+0.474
1'51.350
0.079 173.938 352 5 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 6
+0.511
1'51.387
0.037 173.880 356 6 D. Moreira Team LCR 11 Honda 7
+0.628
1'51.504
0.117 173.697 356 7 J. Dixon Repsol Honda Team 96 Honda 7
+0.745
1'51.621
0.117 173.515 354 8 M. Viñales Tech 3 12 KTM 7
+1.115
1'51.991
0.370 172.942 347 Tüm sonuçları görüntüle
Q2
Q2 için geri sayım başladığında sürücüler bu kez pole pozisyonu mücadelesi için piste çıktılar. Seansın ilk dakikalarında Brad Binder kaza yaparken, zirveye yerleşen ilk isim 1:50.361 ile Marc Marquez oldu ve tur rekorunu kırdı.
Sonrasında Marco Bezzecchi, 1:50.065 ile zirveyi devraldı.
Son denemelerde Bezzecchi adeta uçtuğu bir tur attı ve ve 1:50.028 ile pole pozisyonuna ulaşan isim oldu.
Marc Marquez ikinci olurken, damalı bayrak sallandığında Fabio Di Giannantonio üçüncü sıraya yerleşti.
Raul Fernandez dördüncü, Francesco Bagnaia ise beşinci oldu. Onları Ai Ogura takip etti.
Sonuç tablosu geliyor...
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- Motorsport.com Ekibi
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