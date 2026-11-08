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MotoGP Katar GP

2026 MotoGP Katar GP: Bezzecchi farkla zirvede, Marquez 2., Fernandez 3. sırada

MotoGP’nin Katar mücadelesinde damalı bayrağı ilk sırada geçerek galibiyete ulaşan isim Marco Bezzecchi oldu.

Neşe Akkoyun

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 8 Kas 2026 16:46

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotoğraf: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

Formasyon turunun ardından sürücüler griddeki yerlerini aldı ve ışıkların sönmesiyle 22 turluk mücadele başladı.

Start anında Bezzecchi güçlü bir kalkış yaparak ilk viraja lider girdi. Marc Marquez, ikinci Raul Fernandez ise 3. sırada yer aldı. Jorge Martin de 8. sıraya yükseldi.

Bir sonraki virajda Raul Fernandez, Marc Marquez’i geride bırakarak 2. sıraya yükseldi. İlk turun sonuna yaklaşırken Bezzecchi ile arasındaki farkın bir kısmını da eritmeyi başardı.

İkinci turda Marquez, Pedro Acosta tarafından da geçilerek 4. sıraya geriledi.

6. turda Acosta, lastik basıncıyla ilgili bir sorun yaşadı ve tempo kaybetti. Bunun üzerine Marquez’in hamlesine savunma yapmayan Acosta, 4. sıraya geriledi.

Yarışın 9. turunda Raul Fernandez’i takibe devam eden Marquez, aradaki üç saniyelik farkı eritmeye çalıştı. Fernandez ise lider Bezzecchi’yi yaklaşık bir saniyeyle takip etti.

10. turda Bezzecchi, 1:52.691 turunu kaydederek en hızlı isim oldu. Bir yandan lastiklerini yönetirken bir yandan da farkı artırmaya çalıştı.

11. turda Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio’yu geride bırakarak 8. sıraya yükseldi.

15. turda Ogura, Bastianini’yi geride bırakarak 5. sıraya yükseldi. Bir sonraki turda Moreira, garaja döndü ve yarışını erken sonlandırdı. Moreira’nın motosikletinde mekanik bir problem yaşandığı aktarıldı. Hemen ardından Binder de yarışı sonlandırdı.

17. turda Acosta, lastik basıncı sorunu yüzünden tekrardan tempo kaybetti ve Ogura’ya kendisini geçebilmesi için boşluk bıraktı.

19. turda Bezzecchi, 3.566 sürelik farkla rahat bir şekilde liderliğini korudu.

Marquez, Fernandez ile arasındaki 0.367’lik farkı kapatmak için motosikletinin tüm limitlerini zorladı. Damalı bayrağa son 3 tur kala ilk düzlükte Fernandez’i geçen Marquez, ikinciliğe yükseldi.

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- Motorsport.com Ekibi

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