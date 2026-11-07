Antrenman raporu

MotoGP Katar GP

2026 MotoGP Katar GP 2. antrenman: Bezzecchi zirvede, Fernandez 2., Ogura 3. sırada

Katar’daki 2. antrenman seansında en hızlı turu kaydeden isim Marco Bezzecchi oldu.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 7 Kas 2026 11:36

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Start sinyalinin ardından sürücüler piste çıktı ve yarım saatlik ikinci antrenman seansı başladı.

İlk bölümde sürücüler piste alışmaya ve ayarları optimize etmeye odaklandılar. Sonrasında hızlı turlar atıldı.

Marc Marquez, ilk denemesinde 1:52.226 süresinin kaydederek zirveye yerleşti. Vakit kaybetmeden başladığı bir diğer turundaysa 1:52.034 süresinin kaydetti ve konumunu sağlamlaştırdı. Marquez, hemen bir tur daha tamamladı fakat bu sefer süresini geliştiremedi.

Bezzecchi, 2. sırada yer alırken Raul Fernandez 3.’lüğe yerleşti. Bezzecchi, bir süre sonra 1:52.307 turunu kaydederek zamanını geliştirdi fakat Marquez’in gerisinde yer almaya devam etti.

Sürücüler piste geri döndüğünde Moreira, ikinci sıraya yükseldi fakat Fermin Aldeguer, 1:52.035 süresiyle Marquez’in 0.001 gerisinde kalarak Moreira’nın 3. sıraya gerilemesini sağladı.

Kısa süre sonra Bezzecchi, 1:51.571’lik turuyla Marquez’i geride bıraktı ve zirveye yerleşti. Raul Fernandez, 1:51.692 süresiyle Bezzecchi’nin arkasında, ikinci sırada yer aldı.

Ogura da güçlü bir tempo bularak 3. sıraya yükseldi.

Seansın son turlarında Raul Fernandez, 1:51.684 süresiyle 2.’liğe yükseldi.

Damalı bayrağın ardından zirvedeki Bezzecchi, bir tur daha tamamladı fakat ilk iki sektörde tempo kaybı yaşadığı için süresini geliştiremedi. Ogura, ilk iki sektörde güçlü bir tempo yakaladı fakat son sektörde virajda yavaş kaldı ve 1:51.837’lik süresiyle turunu geliştirse de 2. sıradaki takım arkadaşını geçemedi.

Seansın sonlanmasıyla Bezzechi, 1:51.571’lik turuyla zirvede yer alırken Fernandez 2., Ogura 3. sırada yer aldı.

2. antrenman seansı

Tüm istatistikler

Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası 1 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 11

1'51.571

173.593 2 R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 12

+0.113

1'51.684

0.113 173.417 3 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 13

+0.266

1'51.837

0.153 173.180 4 J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 9

+0.412

1'51.983

0.146 172.954 5 M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 11

+0.427

1'51.998

0.015 172.931 6 F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 11

+0.464

1'52.035

0.037 172.874 7 D. Moreira Team LCR 11 Honda 10

+0.642

1'52.213

0.178 172.600 8 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 11

+0.651

1'52.222

0.009 172.586 9 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 12

+0.664

1'52.235

0.013 172.566 10 L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 9

+0.766

1'52.337

0.102 172.409 11 F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 10

+0.915

1'52.486

0.149 172.181 12 J. Zarco Team LCR 5 Honda 11

+0.939

1'52.510

0.024 172.144 13 E. Bastianini Tech 3 23 KTM 11

+1.009

1'52.580

0.070 172.037 14 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 12

+1.299

1'52.870

0.290 171.595 15 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13

+1.404

1'52.975

0.105 171.436 16 M. Viñales Tech 3 12 KTM 11

+1.797

1'53.368

0.393 170.841 17 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 12

+1.825

1'53.396

0.028 170.799 18 J. Dixon Repsol Honda Team 96 Honda 12

+2.264

1'53.835

0.439 170.140 Tüm sonuçları görüntüle

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