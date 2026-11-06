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MotoGP Katar GP

2026 MotoGP Katar GP 1. antrenman: Hafta sonunun ilk seansında Marc Marquez zirvede, Bezzecchi takipte

2026 MotoGP Katar Grand Prix'si ilk antrenman seansını Marc Marquez zirvede tamamladı.

Zeynep Taş

Düzenlendi: 6 Kas 2026 12:34

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Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Losail'de pit yolunun açılmasıyla hafta sonunun ilk antrenman seansı için sürücüler piste çıkmaya başladılar.

Seansın ilk dakikalarında Jake Dixon, 15. virajda kaza yaptı ve garaja döndü.

10 dakikanın geride kalmasıyla Marco Bezzecchi, 1:52.665 ile zaman tablosunun zirvesine yerleşti. İkinci sırada ise Marc Marquez yer alıyordu. Bu esnada Brad Binder da kaza yaparak Dixon'ı takip etmiş oldu.

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Daha sonrasında Marc Marquez, 1:52.379'luk turuyla Bezzecchi'yi geride bıraktı.

Kalan dakikalar sakin geçse de son saniyelerde Pedro Acosta teknik problemle motosikletini kenara çekerek garaja döndü.

45 dakikalık seansın ardından Marc Marquez, 1:52.278 ile turunu biraz daha geliştirerek ilk sırayı aldı. Marco Bezzecchi ikinci sıraya yerleşirken, Fabio Di Giannantonio üçüncü oldu.

Dördüncü ve beşinci sıralara Pedro Acosta ve Jorge Martin yerleştiler.

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- Motorsport.com Ekibi

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