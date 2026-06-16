2026 MotoGP Çekya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 MotoGP sezonunun 9. ayağı olan Çekya GP, 19-21 Haziran tarihleri arasında Brno'da gerçekleşecek.
Track action
Fotoğraf: Dorna
2026 MotoGP sezonu, Haziran ayının başında gerçekleşen Macaristan Grand Prix'sinin ardından bu hafta sonu Çekya GP ile hız kesmeden devam ediyor.
Balaton Park'ta gerçekleşen hafta sonunda Marc Marquez, öne çıkan isim oldu ve sıralama, sprint ve ana yarışta tablonun zirvesine ismini yazdırdı. Marquez'e podyumda eşlik eden isimler Pedro Acosta ve Francesco Bagnaia oldular.
Pazar günkü ana yarışın startında gerçekleşen 'zincirleme kaza' ise çok konuşuldu. Bu kazanın ardından şampiyona lideri Marco Bezzecchi de olmak üzere Jorge Martin, Fermin Aldeguer ve Raul Fernandez yarış dışı kaldılar.
Kazanın dışında kalmayı başaran temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı 11. sırada noktalayarak hanesine 5 puan kazandırdı.
Kazaya rağmen Macaristan'ın ardından Bezzecchi, 180 puanla hâlâ şampiyonanın zirvesinde yer alıyor. Onu 20 puan gerideki Jorge Martin takip ediyor. Toprak ise 9 puanla 22. sırada yer alıyor.
Peki bu hafta sonu Çekya GP ile MotoGP'de dengeler nasıl değişecek? Brno'da gerçekleşecek hafta sonunda seanslar ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Bunun için aşağıdaki programa göz atabilirsiniz.
MotoGP Çekya GP hafta sonu programı:
19 Haziran Cuma
- 1. antrenman seansı: 11:45
- Ana antrenman seansı: 16:00
20 Haziran Cumartesi
- 2. antrenman seansı: 11:10
- Sıralama turları seansı: 11:50
- Sprint seansı: 16:00
21 Haziran Pazar
- Yarış: 15:00
Bütün seansları S Sport Plus'tan canlı olarak takip edebilirsiniz.
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