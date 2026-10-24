MotoGP

2026 MotoGP Avustralya GP sıralama: Marc Marquez kaza yapmasına rağmen pole'de, Alex Marquez 2., Zarco 3. sırada

Avustralya GP hafta sonunun sıralama turlarında en hızlı tur zamanını kaydederek yarışa pole pozisyonundan başlamayı hak eden isim Marc Marquez oldu.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 24 Eki 2026 00:35

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Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Philip Island’da, start sinyalinin verilmesiyle sıralama seansının Q1 bölümü başladı ve sürücüler pit yolundan piste çıktı.

Q1

İlk turlarda sürücüler, tur sürelerini etkileyen şiddetli rüzgâra adapte olmaya çalıştılar. Birkaç keşif turunun ardından tempolar yükselmeye başladı.

Erken turlarda Zarco, 1:36.557 süresini kaydederek zirveye yükseldi. Jack Miller ise ikinci sırada yer aldı. Francesco Bagnaia ise 1:37.871 süresini elde ederek 3. sıraya yerleşti.

Quartararo, 1:37.586’lık turuyla Bagnaia’yı geride bıraktı ve ikinci sıradaki Jack Miller’ın arkasına yerleşti.

Bagnaia, kısa bir pit stopun ardından süresini geliştirdi ve 1:37.354’lük turuyla 3. sıraya yükseldi. Zarco ise 1:35.997 süresini kaydetti ve zirveye yerleşti.

Vakit kaybetmeden bir deneme daha yapan Bagnaia, 1:36.759 süresini kaydetti ve Jack Miller’ı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi.

Q1 bölümünün son dakikalarında Brad Binder, 1:35.996 süresini kaydederek 0.001 saniyeyle Zarco’yu geride bıraktı ve zirveye yükseldi fakat Jack Miller, 1:1:35.461 ile cevap verdi ve liderliği ele geçirdi.

Lecuona 1:36.296 süresini kaydederken Zarco, 1:35.919 ile 2. sıraya yükseldi.

Damalı bayrağın dalgalanmasıyla Q2’ye geçen isimler Jack Miller ve Johann Zarco oldu.

Q2

Kısa bir aranın ardından Q2 bölümü için start verildi ve sürücüler tekrardan piste çıktı.

15 dakikalık Q2 bölümünün başlamasıyla yağmurun da gelmesi bir oldu. Zeminin ıslanmasıyla yol tutuşu da azaldı.

Marc Marquez, ilk hızlı tur denemesinde 4. viraja yattığı anda ön taraftaki tutuşu kaybetti ve çakıl havuzuna sürüklendi. Motosikletini çalışır halde tutmayı başaran Marquez, zaman kaybetmeden garaja, ardından piste döndü.

Zarco, 1:36.599 süresini kaydederek zirveye yerleşti ve erken tempoyu belirleyen isim oldu.

Bezzecchi, 1:38.012 süresini kaydetti ve 5. sıraya yerleşti. Zarco ise 1:36.136’lık turuyla zirvedeki rekorunu süresini.

Q2’nin 7 dakikası geride kaldığında Marquez, yedek motosikletiyle hızlı turuna başladı ve 1:36.049 süresini kaydederek zirveyi ele geçirdi.

Son 5. dakikaya girildiğinde Bezzecchi, 1:38.703 süresini kaydetti. Zarco ise 1:35.706 süresini kaydederek Marquez’in turunu geride bıraktı ve liderliğe yükseldi. Bezzecchi bir tur daha denedi fakat aradığı tempoyu bulamadı.

Seansın son dakikasında Jack Miller, 1:35.984 süresini kaydederek 2. sıraya yükseldi. Marc Marquez, damalı bayraktan sonra tamamladığı 1:34.203 süresini kaydetti ve pole pozisyonunun sahibi oldu. Kardeşi Alex Marquez, 1.5 saniye farkla 2. sıraya yerleşirken Zarco 3.’lüğe geriledi.

Damalı bayrağın ardından tamamlanan diğer turlar ilk 3’ün sıralamasını değiştirmedi ve Philip Island’daki mücadeleye pole pozisyonundan başlayacak isim Marc Marquez oldu.

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- Motorsport.com Ekibi

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