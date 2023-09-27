2024 MotoGP takvimi açıklandı!

Yeni sezonun Katar'da başlayacağı zaten açıklanmıştı. Bugün itibariyle Losail pistinin yeni sezonun ilk yarışına 10 Mart'ta ev sahipliği yapacağı doğrulandı.

MotoGP daha sonra 7 Nisan'daki Arjantin GP'sinden önce 2022 sezonunun ilk yarışına ev sahipliği yapan Portekiz GP'si için 24 Mart'ta Avrupa'ya gidecek.

Bu sezon olduğu gibi, Arjantin GP'si 14 Nisan'da COTA'da düzenlenecek Amerika GP'si ile arka arkaya gerçekleştirilecek. Sonrasında şampiyona, 28 Nisan'daki İspanya GP'si için Avrupa'ya geri dönecek.

Fransa GP'si 12 Mayıs'ta gerçekleştirilirken, 26 Mayıs'ta Katalonya GP'si yapılacak ve 2 Haziran'da Mugello'da İtalya GP'si düzenlenecek.

Avrupa'daki bir dizi yarışın ardından MotoGP, Sokol pistinde düzenlenecek olan ilk yarış için Kazakistan'a gidecek.

MotoGP bu yıl Temmuz ayında buraya gitmeyi hedefliyordu fakat pist zamanında hazır olmadığı için etkinlik iptal edildi.

Üç haftalık yaz döneminden önce 30 Haziran'da Hollanda GP'si ve ardından 7 Temmuz'da Almanya GP'si yapılacak.

Sezonun ikinci yarısı 4 Ağustos'ta Silverstone'da düzenlenecek Britanya GP'si ile başlayacak ve 18 Ağustos'ta Avusturya GP'si ile devam edecek.

Takvime geri dönen Aragon GP 1 Eylül'de gerçekleştirilirken, 8 Eylül'de San Marino GP yapılacak.

Kazakhstan track for 2023 MotoGP season Photo by: MotoGP

Hindistan GP'sinin Ekim ayına alınacağı yönündeki söylentilere rağmen yarış, 22 Eylül'de yapılacak.

Sonrasında sırasıyla Endonezya (29 Eylül) ve Japonya (6 Ekim) gerçekleştirilecek.

Bir hafta aranın ardından Avustralya (20 Ekim), Tayland (27 Ekim) ve Malezya'dan (3 Kasım) oluşan bir başka üçlü yarış daha düzenlenecek.

Şampiyona 17 Kasım'daki Valencia GP ile sona erecek. 2024 sezon öncesi testleri 6-8 Şubat'ta Malezya'da başlayacak ve ardından 19-20 Şubat'ta Katar'da iki günlük başka bir test yapılacak.

Hayal kırıklığı yaratacak şekilde, gelecek sezon 11 MotoGP yarışı Formula 1 ile çakışacak.

F1 Monaco ve MotoGP Barcelona; F1 Avusturya ve MotoGP Assen ve F1 İtalya ve MotoGP Aragon yarışlarının zaman dilimi de yine çakışacak.

2024 MotoGP takviminin tamamı:

10 Mart - Katar GP

24 Mart - Portekiz GP

07 Nisan - Arjantin GP

14 Nisan - Amerika GP

28 Nisan - İspanya GP

12 Mayıs - Fransa GP

26 Mayıs - Katalonya GP

2 Haziran - İtalya GP

16 Haziran - Kazakistan GP

30 Haziran - Hollanda GP

7 Temmuz - Almanya GP

4 Ağustos - Britanya GP

18 Ağustos - Avusturya GP

1 Eylül - Aragon GP

8 Eylül - San Marino GP

22 Eylül - Hindistan GP

29 Eylül - Endonezya GP

6 Ekim - Japonya GP

20 Ekim - Avustralya GP

27 Ekim - Tayland GP

3 Kasım - Malezya GP

17 Kasım - Valencia GP

2024'te çakışan F1 ve MotoGP yarışları:

9 Mart - F1 Suudi Arabistan (Cumartesi yarışı) ve Katar MotoGP

24 Mart - F1 Avustralya ve MotoGP Portekiz

7 Nisan - F1 Japonya ve MotoGP Arjantin

26 Mayıs - F1 Monako ve MotoGP Katalonya

30 Haziran - F1 Avusturya ve MotoGP Assen

7 Temmuz - F1 İngiltere ve MotoGP Almanya

1 Eylül - F1 İtalya ve MotoGP Aragon

22 Eylül - F1 Singapur ve MotoGP Hindistan

20 Ekim - F1 Austin ve MotoGP Avustralya

27 Ekim - F1 Meksika ve MotoGP Tayland

3 Kasım - F1 Brezilya ve MotoGP Malezya