2024 MotoGP lansman tarihleri netleşti
55 gün sonra, 2024 MotoGP sezonunun ilk yarışı Pazar günü Doha'da gerçekleştirilecek ve taraftarlar bu hafta itibariyle yeni motosikletleri görmeye başlayacaklar.
MotoGP'de 2024 sezonunun ilk testi 1-3 Şubat tarihleri arasında Sepang'da gerçekleştirilecek ve bu teste tüm grid olmasa bile çoğu sürücü katılacak.
Bunun öncesinde beş takım yeni motosikletlerin örtüsünü kaldıracak. Bu takımlar daha önce açıklandığı üzere 20 Ocak'ta Gresini, 22 Ocak'ta Ducati fabrika takımı, 24 Ocak'ta VR46, 26 Ocak'ta Trackhouse Racing ve 29 Ocak'ta GasGas Tech3 olacak.
5 Şubat, Yamaha fabrika takımının yeni motosikletini tanıtacağı tarih olarak belirlendi.
6-8 Şubat'ta sezon öncesi testi gerçekleştirilirken, 12 Şubat'ta KTM, 13 Şubat'ta Repsol Honda, 15 Şubat'ta LCR Honda ve 18 Şubat'ta Aprilia Racing yeni motosikletini tanıtacak.
Pramac Racing ise yeni motosikletini 19 ve 20 Şubat tarihleri arasında yapılacak Katar testinden sonra, yani 28 Şubat'ta tanıtacak.
2024 MotoGP lansman tarihleri:
20 Ocak: Gresini Racing
22 Ocak: Ducati Lenovo
24 Ocak: Pertamina Enduro VR46 Yarışı
26 Ocak: Trackhouse Racing
29 Ocak: GASGAS Factory Racing Tech3
05 Şubat: Monster Energy Yamaha,
12 Şubat: Red Bull KTM Factory Racing
13 Şubat: Repsol Honda
15 Şubat: LCR Honda
18 Şubat: Aprilia Racing
28 Şubat: Prima Pramac Racin
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