2024 MotoGP lansman tarihleri netleşti

MotoGP'de 2024 sezonunun ilk testi 1-3 Şubat tarihleri arasında Sepang'da gerçekleştirilecek ve bu teste tüm grid olmasa bile çoğu sürücü katılacak.

Bunun öncesinde beş takım yeni motosikletlerin örtüsünü kaldıracak. Bu takımlar daha önce açıklandığı üzere 20 Ocak'ta Gresini, 22 Ocak'ta Ducati fabrika takımı, 24 Ocak'ta VR46, 26 Ocak'ta Trackhouse Racing ve 29 Ocak'ta GasGas Tech3 olacak.

5 Şubat, Yamaha fabrika takımının yeni motosikletini tanıtacağı tarih olarak belirlendi.

6-8 Şubat'ta sezon öncesi testi gerçekleştirilirken, 12 Şubat'ta KTM, 13 Şubat'ta Repsol Honda, 15 Şubat'ta LCR Honda ve 18 Şubat'ta Aprilia Racing yeni motosikletini tanıtacak.

Pramac Racing ise yeni motosikletini 19 ve 20 Şubat tarihleri arasında yapılacak Katar testinden sonra, yani 28 Şubat'ta tanıtacak.

2024 MotoGP lansman tarihleri:

20 Ocak: Gresini Racing

22 Ocak: Ducati Lenovo

24 Ocak: Pertamina Enduro VR46 Yarışı

26 Ocak: Trackhouse Racing

29 Ocak: GASGAS Factory Racing Tech3

05 Şubat: Monster Energy Yamaha,

12 Şubat: Red Bull KTM Factory Racing

13 Şubat: Repsol Honda

15 Şubat: LCR Honda

18 Şubat: Aprilia Racing

28 Şubat: Prima Pramac Racin