MotoGP, serinin Asya'daki varlığını daha da genişletmeye çalışması nedeniyle ilk kez 2023 yılında Kazakistan'a gidecekti.

Ancak pistin hazır hale gelmesindeki gecikmeler, Kazakistan yarışının 2023 için iptal edilmesi ve 2024'te yeniden planlanması anlamına geliyordu.

Dorna Sports ilk Kazakistan GP'sini 14-16 Haziran 2024 hafta sonu için planlamıştı.

Ancak bu yılın başlarında bölgede meydana gelen büyük sel felaketi, Grand Prix'nin süresiz olarak ertelenmesine neden oldu.

İkinci Hindistan Grand Prix'sinin düzenlenmesiyle ilgili şüpheler ortaya çıkmaya başlayınca bir fırsat ortaya çıktı.

Hindistan GP'si 29 Mayıs'ta mali nedenlerden dolayı resmen iptal edildi ve organizatör Dorna ile 2024 yılı için yaptığı sözleşmeyi ihlal etti.

Sonuç olarak, Kazakistan GP'si 20-22 Eylül tarihlerinde Hindistan GP'sinin yerini almak üzere yeniden planlandı.

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Kazakistan GP'si, bir hafta sonra gerçekleşecek Endonezya GP'si ve ardından Japonya GP'si ile üçlü bir yarışın ilkini oluşturacak.

Şampiyona, ekim ayının geri kalanı ve kasım ayının başında Avustralya, Tayland ve Malezya'dan oluşan ikinci bir üçlü yarış için Pasifik bölgesinde kalacak.

Hindistan'ın 2024 takviminden çıkarılması, başlangıçta planlanan 22 yarıştan ikisinin iptal edildiği anlamına geliyor.

Diğeri ise nisan ayı başında sezonun üçüncü yarışı olarak planlanan Arjantin GP'siydi, ancak yeni başkan Javier Milei'nin seçilmesinin ardından hükümet harcamalarında yapılan kesintiler nedeniyle iptal edildi.

Arjantin'in yeri doldurulamadı ve gelecekte takvime geri dönüp dönmeyeceği şu anda belirsiz.

Macaristan, MotoGP'nin ihtiyaç duyması halinde yeni Balaton Park'ta yedek bir yarış olarak düşünülmüştü.

Ancak pist şu anda bu ölçekteki etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazır değil ve kısa süre önce pistte yapılması planlanan Dünya Superbike yarışının iptal edilip yerine yenisinin yapılması gerektiği açıklandı.