2024 MotoGP Arjantin Grand Prix'si neden iptal edildi?

Termas de Rio Honda'daki Arjantin GP'si 2024 MotoGP sezonunun üçüncü ayağı olacaktı. Ancak yarış, 31 Ocak'ta serinin organizatörü Dorna Sports tarafından resmi olarak iptal edildi.



Arjantin'in yeni başkanı Javier Milei tarafından dayatılan sert hükümet harcamaları kesintileri nedeniyle, önemli miktarda kamu fonu alan grand prix düzenlenemedi.

Arjantin GP'si daha önce iptal edildi mi?

Arjantin GP son yıllarda üçüncü kez MotoGP programından çıkarıldı.

Yarış 2020 yılında COVID-19 salgını nedeniyle takvimden çıkarılmış ve 2021 yılında da virüs nedeniyle devam eden seyahat kısıtlamaları nedeniyle yapılamamıştı.

2021'de Avrupa dışında düzenlenen tek yarış, o yılın Ekim ayında Teksas'ta düzenlenen Amerika Grand Prix'si oldu.

Ancak o yılın başlarında pit kompleksi binasında çıkan büyük bir yangın nedeniyle 2021 Arjantin GP'si COVID salgını olmasaydı bile muhtemelen sorunlarla karşılaşacaktı.

Arjantin GP'si en son ne zaman düzenlendi?

Marco Bezzecchi, VR46 Yarış Takımı Fotoğraf: Media VR46

MotoGP 2023 yılında Arjantin'de yarıştı ve VR46 Ducati sürücüsü Marco Bezzecchi ilk zaferini kazandı.

Etkinlik 2022 yılında da düzenlenmiş, ancak Endonezya'dan gelen kargolardaki gecikmeler nedeniyle Cuma günü antrenman yapılamadığı için iki güne indirilmişti. Aprilia ve Aleix Espargaro o yıl Pazar günkü grand prix'de tarihi bir ilk MotoGP zaferine imza atmıştı.

2020 ve 2021 iptallerinin yanı sıra, Termas de Rio Honda'daki Arjantin GP'si, etkinliğin 15 yıllık bir aranın ardından takvime geri döndüğü 2014'ten bu yana her yıl düzenleniyordu.

2014'ten önce Arjantin GP, serinin ülkeye ilk ziyareti olan 1961 ile 1999 yılları arasında 10 kez düzenlenmişti.

Bu yarışlar ülkenin başkenti Buenos Aires'teki Autodromo Oscar y Juan Galves'te yapılmıştı.

Arjantin GP'de en çok galibiyeti kim aldı?

Etkinliğin 2014'te kalıcı hale gelmeden önce MotoGP takviminde ara sıra yer alması nedeniyle, hiçbir sürücü tamamen baskın bir dönem geçirmedi.

Tom Phillis, Hugh Anderson, Mick Doohan ve Marc Marquez üçer kez kazanarak ülkedeki en fazla grand prix birinciliğine sahipler, ancak sadece beş kez 500cc dünya şampiyonu olan Doohan ve altı kez MotoGP şampiyonu olan Marquez'in birincilikleri birinci sınıfta oldu.

Valentino Rossi, Yamaha Fabrika Yarışı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP efsanesi Valentino Rossi'nin Arjantin'de iki grand prix galibiyeti bulunuyor; ilki 1998'de GP kariyerinin henüz iki yılındayken 250cc sınıfında, ikincisi ise 2015'te MotoGP sınıfında.

MotoGP 2014 yılında Arjantin'e döndüğünde, Rossi gridde daha önce ülkede yarışmış olan tek sürücüydü.

Arjantinli Jorge Kissling 1961 yılında Matchless ile Arjantin GP'sinin ilk premier sınıf galibi olmuş, vatandaşı Benedictor Caldarella ise ertesi yıl yine Matchless ile bu onuru kazanmıştı.

Mike Hailwood 1963'te MV Agusta ile kazandı ve bu 1981'e kadar son Arjantin GP'si oldu - ancak o sezon 500cc (bugün bilinen adıyla MotoGP) yarışı yapılmadı.

1982'de Kenny Roberts bir Yamaha ile en üst sınıfta zafere ulaştı. Bir sonraki Arjantin GP'si 1987'de Yamaha'dan Eddie Lawson tarafından kazanıldı. Ardından 1994 yılına kadar bir boşluk daha yaşandı ve Doohan Honda ile o yılın şampiyonluğunu kazandı.

Ertesi yıl da aynısını yaptı ve 1999'daki bir sonraki Arjantin GP'sini Suzuki ile Kenny Roberts Jr kazandı.

2014'teki dönüşünden bu yana MotoGP zaferleri Marquez (2014, 2016, 2019), Rossi (2015), Maverick Vinales (2017), Cal Crutchlow (2018), Espargaro (2022) ve Bezzecchi (2023) arasında paylaşıldı.

Honda, MotoGP/500cc, 250cc ve Moto3/125cc sınıflarında toplam 20 grands prix kazanarak Arjantin'deki en başarılı üretici konumunda. Bir sonraki en iyi üretici, şasileri Termas de Rio Hondo'da düzenlenen her bir Moto2 grand prix'sini toplam sekiz kez kazanan Kalex'tir.

Aleix Espargaro, Aprilia Yarış Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP Arjantin'de ne kadar süreyle yarışacak?

Arjantin'in MotoGP organizatörü Dorna Sports ile mevcut anlaşması 2025'in sonuna kadar devam ediyor.

Ancak ülkedeki hükümet durumu nedeniyle MotoGP'nin gelecek yıl Arjantin'e dönüp dönemeyeceği belirsiz.

2024 MotoGP Arjantin GP'si değiştirilecek mi?

31 Ocak 2024'te Dorna Sports Arjantin'in takvimden çıkarılacağını ve yerine yenisinin konulmayacağını açıkladı.

Başlangıçta 22 tur olarak planlanan 2024 sezonu artık 21 yarışı içerecek - ancak bu, başka bir değişiklik yapılmadığı takdirde seri için yine de bir rekor olacak.