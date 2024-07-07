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MotoGP Almanya GP

2024 Almanya MotoGP: Martin bitime iki tur kala düştü, Bagnaia arka arkaya dördüncü kez kazandı!

2024 MotoGP sezonunun Almanya'da gerçekleştirilen dokuzuncu yarışını Ducati fabrika takımı sürücüsü Francesco Bagnaia kazandı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sachsenring'de gerçekleştirilen yarış bulutlu ama kuru şartlarda başladı ve Jorge Martin ilk virajları lider döndü. Çok geçmeden Ducati fabrika sürücüsü Francesco Bagnaia, Martin'i geçerek liderliği eline geçirdi.

Fakat Martin, Bagnaia'nın arayı açıp gitmesine izin vermedi ve İtalyan sürücüyü geçerek tekrar liderliğe oturdu.

İyi bir ilk bölüm geçiren Franco Morbidelli, peş peşe ataklarla Bagnaia'nın ardına geldi ve ikincilik için İtalyan sürücüyü geçti.

Bu noktada sıralama Martin, Morbidelli, Bagnaia ve Alex Marquez şeklindeydi. Turlar ilerledikçe Martin, arkasındaki grupla arayı açmaya başladı.

Bagnaia ikincilik için Morbidelli'yi baskı altına aldı ve vatandaşını geçerek yeniden ikinciliği aldı. Sonrasında Morbidelli'yi Alex Marquez de geçti.

Arkalarda Marc Marquez iyi bir yükseliş gerçekleştirdi ve beşinci sıraya kadar çıktı. Bitime 10 tur kala sıralama Martin, Bagnaia, Alex Marquez, Morbidelli ve Marc Marquez oldu.

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia, ikinciliği almasının ardından Martin'in arayı bir saniyenin üzerine çıkarmasına izin vermedi ve yavaş yavaş aradaki farkı kapatmaya başladı.

Dördüncülük için Morbidelli'yi sıkıştıran Marc Marquez, rakibinin hatasından faydalanarak içeri daldı fakat İtalyan sürücünün kapıyı kapatmasıyla ikili temas yaşadı. Temasın ardından Marquez zaman kaybetti ve Enea Bastianini'nin baskısı altına girdi.

Bitime iki tur kala ön tarafta büyük bir drama yaşandı; Martin lider giderken motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kendisini yerde buldu.

Martin yarışa veda ederken, liderlik Bagnaia'ya geçti.

Son anlarda hata yapmayan İtalyan sürücü, damalı bayrağı ilk sırada görerek arka arkaya dördüncü galibiyetini aldı.

Martin'in hatası sonrası ikincilik için Marquez kardeşler mücadele etti ve yarışa 13. başlayan Marc Marquez, önce Morbidelli sonra da kardeşi Alex'i geçerek damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Alex Marquez ise güçlü bir yarış çıkararak üçüncü oldu ve bu yılki ilk podyumunu aldı.

Enea Bastianini'nin dördüncü olduğu yarışta Morbidelli iyi bir yarış çıkarmasına rağmen beşinci, yarışın ilk bölümünde liderlik için çekişen Miguel Oliveira altıncı oldu.

KTM sürücüleri arasında en iyisi olan Pedro Acosta yedinci olurken, ilk onu Marco Bezzecchi,  Brad Binder ve Raulf Fernandez tamamladı.

Hafta sonunu puanla kapatan son isimler Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Jack Miller, Augusto Fernandez ve Takaaki Nakagami oldu.

Joan Mir 19. olurken, bu hafta sonu sakatlığı yüzünden yarışamayan Alex Rins'in yerini alan Remy Garnder sonuncu oldu.

Bagnaia bu sonuçla puanını 222 yapıp şampiyona liderliğini alırken, Martin 212 puanla ikinci, Marc Marquez 166 puanla üçüncü sırada.

Böylelikle MotoGP dünyası 4 Ağustos'a kadar ara vermiş olacak; bir sonraki yarışın 4 Ağustos'ta Silverstone'da yapılması planlanıyor.

Yarış sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 30

-

       25
2 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 30

+3.804

3.804

 3.804     20
3 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 30

+4.334

4.334

 0.530     16
4 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 30

+5.317

5.317

 0.983     13
5 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 30

+5.557

5.557

 0.240     11
6 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 30

+10.481

10.481

 4.924     10
7 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 30

+14.746

14.746

 4.265     9
8 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 30

+14.930

14.930

 0.184     8
9 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 30

+15.084

15.084

 0.154     7
10 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 30

+16.384

16.384

 1.300     6
11 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 30

+17.235

17.235

 0.851     5
12 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 30

+18.865

18.865

 1.630     4
13 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 30

+25.425

25.425

 6.560     3
14 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 30

+25.495

25.495

 0.070     2
15 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 30

+25.817

25.817

 0.322     1
16 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 30

+25.854

25.854

 0.037      
17 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 30

+25.952

25.952

 0.098      
18 Germany S. Bradl HRC Test Team 6 Honda 30

+43.047

43.047

 17.095      
19 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 30

+43.145

43.145

 0.098      
20 Australia R. Gardner Yamaha Factory Racing 87 Yamaha 30

+50.115

50.115

 6.970      
dnf Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 28

2 laps

     Yarış dışı  
dnf Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 9

21 laps

     Yarış dışı  
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