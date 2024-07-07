2024 Almanya MotoGP: Martin bitime iki tur kala düştü, Bagnaia arka arkaya dördüncü kez kazandı!
2024 MotoGP sezonunun Almanya'da gerçekleştirilen dokuzuncu yarışını Ducati fabrika takımı sürücüsü Francesco Bagnaia kazandı.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Sachsenring'de gerçekleştirilen yarış bulutlu ama kuru şartlarda başladı ve Jorge Martin ilk virajları lider döndü. Çok geçmeden Ducati fabrika sürücüsü Francesco Bagnaia, Martin'i geçerek liderliği eline geçirdi.
Fakat Martin, Bagnaia'nın arayı açıp gitmesine izin vermedi ve İtalyan sürücüyü geçerek tekrar liderliğe oturdu.
İyi bir ilk bölüm geçiren Franco Morbidelli, peş peşe ataklarla Bagnaia'nın ardına geldi ve ikincilik için İtalyan sürücüyü geçti.
Bu noktada sıralama Martin, Morbidelli, Bagnaia ve Alex Marquez şeklindeydi. Turlar ilerledikçe Martin, arkasındaki grupla arayı açmaya başladı.
Bagnaia ikincilik için Morbidelli'yi baskı altına aldı ve vatandaşını geçerek yeniden ikinciliği aldı. Sonrasında Morbidelli'yi Alex Marquez de geçti.
Arkalarda Marc Marquez iyi bir yükseliş gerçekleştirdi ve beşinci sıraya kadar çıktı. Bitime 10 tur kala sıralama Martin, Bagnaia, Alex Marquez, Morbidelli ve Marc Marquez oldu.
Jorge Martin, Pramac Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Bagnaia, ikinciliği almasının ardından Martin'in arayı bir saniyenin üzerine çıkarmasına izin vermedi ve yavaş yavaş aradaki farkı kapatmaya başladı.
Dördüncülük için Morbidelli'yi sıkıştıran Marc Marquez, rakibinin hatasından faydalanarak içeri daldı fakat İtalyan sürücünün kapıyı kapatmasıyla ikili temas yaşadı. Temasın ardından Marquez zaman kaybetti ve Enea Bastianini'nin baskısı altına girdi.
Bitime iki tur kala ön tarafta büyük bir drama yaşandı; Martin lider giderken motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kendisini yerde buldu.
Martin yarışa veda ederken, liderlik Bagnaia'ya geçti.
Son anlarda hata yapmayan İtalyan sürücü, damalı bayrağı ilk sırada görerek arka arkaya dördüncü galibiyetini aldı.
Martin'in hatası sonrası ikincilik için Marquez kardeşler mücadele etti ve yarışa 13. başlayan Marc Marquez, önce Morbidelli sonra da kardeşi Alex'i geçerek damalı bayrağı ikinci sırada gördü.
Alex Marquez ise güçlü bir yarış çıkararak üçüncü oldu ve bu yılki ilk podyumunu aldı.
Enea Bastianini'nin dördüncü olduğu yarışta Morbidelli iyi bir yarış çıkarmasına rağmen beşinci, yarışın ilk bölümünde liderlik için çekişen Miguel Oliveira altıncı oldu.
KTM sürücüleri arasında en iyisi olan Pedro Acosta yedinci olurken, ilk onu Marco Bezzecchi, Brad Binder ve Raulf Fernandez tamamladı.
Hafta sonunu puanla kapatan son isimler Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Jack Miller, Augusto Fernandez ve Takaaki Nakagami oldu.
Joan Mir 19. olurken, bu hafta sonu sakatlığı yüzünden yarışamayan Alex Rins'in yerini alan Remy Garnder sonuncu oldu.
Bagnaia bu sonuçla puanını 222 yapıp şampiyona liderliğini alırken, Martin 212 puanla ikinci, Marc Marquez 166 puanla üçüncü sırada.
Böylelikle MotoGP dünyası 4 Ağustos'a kadar ara vermiş olacak; bir sonraki yarışın 4 Ağustos'ta Silverstone'da yapılması planlanıyor.
Yarış sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|30
|
-
|25
|2
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|30
|
+3.804
3.804
|3.804
|20
|3
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|30
|
+4.334
4.334
|0.530
|16
|4
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|30
|
+5.317
5.317
|0.983
|13
|5
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|30
|
+5.557
5.557
|0.240
|11
|6
|M. Oliveira Trackhouse Racing Team
|88
|Aprilia
|30
|
+10.481
10.481
|4.924
|10
|7
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|30
|
+14.746
14.746
|4.265
|9
|8
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|30
|
+14.930
14.930
|0.184
|8
|9
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|30
|
+15.084
15.084
|0.154
|7
|10
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|30
|
+16.384
16.384
|1.300
|6
|11
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|30
|
+17.235
17.235
|0.851
|5
|12
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|30
|
+18.865
18.865
|1.630
|4
|13
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|30
|
+25.425
25.425
|6.560
|3
|14
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|30
|
+25.495
25.495
|0.070
|2
|15
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|30
|
+25.817
25.817
|0.322
|1
|16
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|30
|
+25.854
25.854
|0.037
|17
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|30
|
+25.952
25.952
|0.098
|18
|S. Bradl HRC Test Team
|6
|Honda
|30
|
+43.047
43.047
|17.095
|19
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|30
|
+43.145
43.145
|0.098
|20
|R. Gardner Yamaha Factory Racing
|87
|Yamaha
|30
|
+50.115
50.115
|6.970
|dnf
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|28
|
2 laps
|Yarış dışı
|dnf
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|9
|
21 laps
|Yarış dışı
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