2023 MotoGP sezonu, 2006'dan sonra ilk kez Avrupa'da başlayacak

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Dorna, bu yılın başında yaptığı açıklama ile 2023 MotoGP sezonunun ilk yarışına Katar'ın ev sahipliği yapmayacağını duyurmuştu.

Pist şu anda kapsamlı bir tadilattan geçiyor ve bundan ötürü yarış, sezonun ilerleyen kısmında gerçekleşecek. Losail yarışı 2007'den beri MotoGP sezonunun ilk yarışına ev sahipliği yapıyor.

2023 yılında ise ilk yarış Portekiz'de gerçekleşecek. Portimao'nun ev sahipliği yapacağı yarışın 24-26 Mart tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

Son sezon öncesi testi de yine Portimao pistinde gerçekleştirilecek. Bu testlerin tarihleri ve 2023 sezonuna dair takvimin tamamı, ilerleyen süreçte açıklanacak.

Böylelikle yeni sezon öncesinde beş günlük bir test yapılacak ve bunların iki günü Portimao'da, diğer üç günü ise başka bir pistte yapılmış olunacak.

Dorna'dan yapılan açıklamada, "Portekiz Grand Prix'si, FIM MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ilk yarışı olacak."

"Harika Autodromo Internacional do Algarve, 2023 sezonunun açılış yarışına ev sahipliği yapacak."

"2023 MotoGP takviminin tamamı başka bir tarihte açıklanacak." denildi.

MotoGP böylelikle 2006'dan beri ilk kez Avrupa'da başlayacak. Bu, 30 yıllık süreçte sadece üçüncü kez böyle bir şey olduğu anlamına geliyor.