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MotoGP Katar GP
Yarış raporu

2024 MotoGP Katar GP: İlk yarışı Bagnaia kazandı, Binder 2. oldu, Martin podyumu tamamladı

2024 MotoGP Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Katar GP'de kazanan son iki sezonun şampiyonu Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia oldu.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışa 5. sıradan başlayan Bagnaia, daha ilk turda liderliğe yükselmesinin ardından yarışın kalan bölümünü kontrol altında götürerek çok fazla baskı altına girmeden kazanmayı başardı.

Sezonun ilk yarışında Bagnaia'nın arkasında ikincilik için Jorge Martin ve Brad Binder arasında çok yakın mücadele oldu. Bu iki isim birçok kez pozisyon değiştirse de günün sonunda ikinci olan isim KTM ile Binder oldu.

Martin, son turlarda zorlasa da geçmeyi başaramadı ve üçüncü olarak podyumu tamamlayan isim oldu.

Ducati'ye geçiş yapan Marc Marquez dördüncü olarak podyumu kıl payı kaçırırken yarışın ilk yarısında öne çıkan çaylak Pedro Acosta damalı bayrağı 9. sırada gördü.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 21

-

       25
2 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 21

+1.329

1.329

 1.329     20
3 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 21

+1.933

1.933

 0.604     16
4 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 21

+3.429

3.429

 1.496     13
5 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 21

+5.153

5.153

 1.724     11
6 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 21

+6.791

6.791

 1.638     10
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 21

+9.161

9.161

 2.370     9
8 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 21

+11.242

11.242

 2.081     8
9 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 21

+11.595

11.595

 0.353     7
10 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 21

+13.197

13.197

 1.602     6
11 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 21

+17.701

17.701

 4.504     5
12 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 21

+18.075

18.075

 0.374     4
13 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 21

+18.437

18.437

 0.362     3
14 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 21

+19.194

19.194

 0.757     2
15 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 21

+20.717

20.717

 1.523     1
16 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 21

+24.093

24.093

 3.376      
17 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 21

+24.106

24.106

 0.013      
18 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 21

+24.641

24.641

 0.535      
19 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 21

+25.556

25.556

 0.915      
20 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 21

+42.422

42.422

 16.866      
21 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 21

+42.761

42.761

 0.339      
dnf Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 17

 

     Yarış dışı  
Tüm sonuçları görüntüle  

Yarış Raporu

Sprint'te zafere ulaşan Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin'in ilk sıradan başlayacağı 22 turluk yarışın startı, Trackhouse Racing'den Raul Fernandez'in tam ışıklar sönmeden önce ellerini kaldırmasıyla ertelenmek zorunda kaldı.

Işıklar sönmeden önce Fernandez ilk başta ellerini kaldırdı, bunun üzerine yetkililer start prosedürünü iptal ettiler. Fernandez motorunu yeniden çalıştırdığını söylese de, görevliler bunu kabul etmedi ve Fernandez'in motosikleti pit yoluna çekildi. Aynı süreçte Marc Marquez'in de sorun yaşadığı görüldü.

Bu olay nedeniyle start prosedürleri yeniden başlatıldı ve yarış mesafesi 21 tura düşürüldü. Fernandez de motosikletinde yaşanan sorunun devam etmesi üzerine yedek motosikletine geçerek gridin sonundan başlamak için yeniden piste çıktı.

Yarışın başlamasıyla Martin liderliğini korurken Francesco Bagnaia çok iyi kalkışla önce Brad Binder'ı geçti, ardından Martin'i geçerek ilk turda liderliğe yükseldi. İlk turun sonunda sıralama Bagnaia, Martin, Binder, Marc Marquez, Enea Bastianini, Jack Miller, F. Di Giannantonio, Alex Marquez, Aleix Espargaro şeklindeydi. Espargaro, 2. sıradan başlasa da kötü bir kalkışla çok geriledi.

İlk turlarda mücadele oldukça yakındı. Miller, ikinci turun başında düşerek yarışa veda ederken Binder, Martin'i geçerek ikinci sıraya yükseldi. Ancak Martin, 4. turda yeniden 2. sırayı ele geçirdi.

İlk birkaç turda önlerde mücadele sakinleşse de çaylak Acosta önce Giannantonio, ardından Bastianini'yi geçerek 6. sıraya yükseldi. Acosta'nın yükselişi yarışın 5. turunda Alex Marquez'i geçerek 5. sırayı ele geçirmesiyle devam etti.

Acosta, ilk turdaki ataklarıyla birbirinden kopmayan lider gruba tutunarak henüz ilk yarışında podyum ve hatta galibiyet mücadelesine ortak oldu. 

Yarışın 8. turu başlarken ilk virajda KTM'den Binder, ikinci sıradaki Martin'i geçerek yeniden ikinciliğe yükseldi. Bu bölümde Bagnaia hafif fark açsa da ilk 5 sürücü birbirini oldukça yakın takip ediyordu.

Lastikleri çok iyi koruması sayesinde galibiyete ortak olması beklenen Aleix Espargaro, ilk turda çok gerilemesinin ardından uzun süre dokuzunculuktan öteye gidemedi.

Yarışın bitmesine 12 tur varken lider Bagnaia farkı 1 saniye üzerine taşırken arkasındaki grup birbirleriyle mücadeleye tutuştu ve Martin, Binder'ı geçerek yeniden ikinciliği aldı. Ancak bu sadece bir tur sürdü ve Binder karşı atakla yeniden öne geçti. Bu iki isim mücadele ederken önde Bagnaia farkı 1.2 sn'ye çıkardı.

Çaylak Acosta, birkaç tur boyunca Marquez'i izleyerek gereken dersi almasının ardından yarışın bitmesine 10 tur varken şampiyon sürücüyü geçerek 4. sıraya yükseldi.

Acosta, yarışın bitmesine 8 tur varken birkaç virajda sendelemesinin ardından hafif dışarı çıktı ve o esnada Marc Marquez yeniden 4. sıraya yükseldi. Acosta ise geçilmesinin ardından arkasındaki sürücülerin baskısı altına girdi ve bir sonraki turda Alex Marquez ve Enea Bastianini'ye aynı anda geçildi.

Son 5 tura girerken lider Bagnaia ile arkasındaki Binder arasında 1 sn varken Martin ve Marquez üçüncülük için mücadele edecek gibi görünüyordu. 

Son turlarda Bagnaia'yı zorlayabilen olmadı ve Ducati ile Bagnaia, 2024'ü galibiyetle açmış oldu.

Sezona çok iyi başlangıç yapan KTM'de Binder, son turlarda lastikleri bittiği için sorun yaşasa da Martin'e karşı yerini korumuş oldu.

Martin, sprint galibiyetinin ardından ana yarışı 3. sırada bitirdi ve podyumu tamamlayan isim oldu.

Gresini ile Ducati motosikletine geçen Marc Marquez, yarış boyunca podyum mücadelesinin içinde olsa da podyuma çıkabilecek son birkaç ondalığa sahip değildi ve dördüncü sırada yarışı tamamladı.

Bastianini yarışı 5. sırada tamamlarken onu Alex Marquez ve Di Giannantonio takip ettiler. Böylece ilk 7 sıranın 6'sını Ducati sürücüleri oluşturmuş oldu.

Sprint yarışını 3. sırada tamamlayan ve lastik korumasıyla ön plana çıkan Aprilia'dan Espargaro, 2. sıradan başlamasının ardından çok kötü kalkışla 9. sıraya kadar geriledi. Espargaro, yarış içerisinde beklenen yükselişi gerçekleştiremedi ve 8. sırada yarışı tamamladı.

Yarışın ilk yarısının flaş ismi çaylak Acosta, lastiklerini erken bitirmesinin ardından son bölümde gerilemekten kurtulamadı ve MotoGP'deki ilk yarışını 9. sırada tamamlamış oldu. İlk 10'u tamamlayan isim Maverick Vinales oldu.

Sprint yarışının ardından lastiklerinden şikayet eden Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, 11. sırada yarışı tamamlarken onu Johann Zarco ve Joan Mir takip ettiler. Honda sürücüleri içerisinde en yukarıda yer alan isim böylece Zarco olmuş oldu.

Puan alan son isimler Bezzecchi ve Oliveira oldular.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 21

-

       25
2 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 21

+1.329

1.329

 1.329     20
3 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 21

+1.933

1.933

 0.604     16
4 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 21

+3.429

3.429

 1.496     13
5 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 21

+5.153

5.153

 1.724     11
6 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 21

+6.791

6.791

 1.638     10
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 21

+9.161

9.161

 2.370     9
8 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 21

+11.242

11.242

 2.081     8
9 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 21

+11.595

11.595

 0.353     7
10 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 21

+13.197

13.197

 1.602     6
11 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 21

+17.701

17.701

 4.504     5
12 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 21

+18.075

18.075

 0.374     4
13 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 21

+18.437

18.437

 0.362     3
14 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 21

+19.194

19.194

 0.757     2
15 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 21

+20.717

20.717

 1.523     1
16 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 21

+24.093

24.093

 3.376      
17 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 21

+24.106

24.106

 0.013      
18 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 21

+24.641

24.641

 0.535      
19 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 21

+25.556

25.556

 0.915      
20 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 21

+42.422

42.422

 16.866      
21 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 21

+42.761

42.761

 0.339      
dnf Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 17

 

     Yarış dışı  
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