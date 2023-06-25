2023 MotoGP Hollanda: Bagnaia yaz arasına kazanarak girdi, Bezzecchi ikinci, Espargaro podyumda!

MotoGP padoğu, Mugello ve Sachsenring'de arka arkaya gerçekleştirilen yarışların ardından yine ara vermedi ve sezonun 8. ayağı için AssenTT'ye geldi.

Arka arkaya gerçekleştirilecek 3. yarışın son parçası olan AssenTT yarışı, aynı zamanda yaz arasından önceki son yarış konumunda.

"Motosiklet dünyasının katedrali" olarak da bilinen, takvimdeki en ikonik pistlerden biri olan AssenTT'de Pazar günü harika 2 yarışla başlamıştı: Moto3 ve Moto2 yarışları oldukça heyecanlı geçti.

Bu iki yarışın ardından sıra premier sınıfa geldi. Yaz arasından evvelki son start öncesinde Marco Bezzecchi pole pozisyonundaydı, sprint yarışını kazanmış olan Bezzecchi bu hafta sonu rakiplerine kıyasla fempo anlamında farklı bir seviyede gibi durdu ve yarış öncesinde en büyük favori konumundaydı.

Şampiyona lideri Bagnaia yakın arkadaşı Bezzecchi'nin hemen arkasında ikinci cepteydi. Luca Marini ise ilk çizgiyi tamamlıyordu.

Ayak başparmağında kırıkla yarışan Fabio Quartararo sürpriz bir şekilde dördüncü cepteydi. Brad Binder ile Aleix Espargaro ise ikinci çizgiyi tamamlıyordu. Üçüncü çizgide Maveric Vinales, Johann Zarco ve Alex Marquez vardı.

Yarış öncesindeki en büyük gelişmelerden biri Marc Marquez'in yarıştan çekilmesi oldu. Özellikle de kaburgasındaki kırık nedeniyle büyük acı çeken Marquez, dün gece acıdan dolayı uyuyamamasının ardından yarıştan çekilme kararı aldı. İspanyol sürücü 1.5 aylık yaz arasında en iyi şekilde dinlenip geri dönecektir.

Honda'da Joan Mir ile Alex Rins de yarışamıyordu. Mir yerine Iker Lecuona motosikletteydi. LCR Honda'da ise Rins'in yerini Stefan Bradl aldı.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış raporu

Formasyon turunun tamamlanmasıyla tüm sürücüler gride yerleştiler ve 26 turluk yarış başladı. Startta bu sezonun hikayesi devam etti: KTM motosikleti roket gibi çizgiden fırladı ve Binder, ilk virajı lider döndü.

Pole pozisyonundan kalkan Bezzecchi istediği startı alamadı ve Bagnaia'ya da geçildi. Böylelikle ilk turu Binder, Bagnaia, Bezzecchi, Aleix Espargaro, Luca Marini ilk 5'i ile tamamladık.

İkinci tura girdiğimizde ilk virajda Jack Miller düştü. Yarışa yumuşak arka lastikle başlayan Miller, belki de arka lastiğini istediği kadar ısıtmamıştı ve ilk virajda kendini yerde buldu.

İkinci turda Bagnaia, Binder'a oldukça yaklaştı. Üçüncü turda ise Bagnaia geçişi tamamladı ve zirveye yükseldi. Aynı turda Fransızlar arasında kaza gördük. Zarco ile Quartararo çarpışarak kaza yaptılar.

Quartararo viraj girişinde ön lastiğini kaybederek düştü ve sonrasında kayarak Zarco'yu da düşürdü. İki sürücü de yarışa devam edemedi ve Quartararo biraz sarsılmıştı.

Kırık ayak başparmağıyla yarışan ve kazaya kadar iyi bir hafta sonu geçiren Quartararo böylelikle hafta sonuna acı dolu bir final yapmış oldu.

Dördüncü turda ise Maverick Vinales kendini yerde buldu. Aprilia ve Vinales, aslında bu hızlı ve aero gerektiren pistte yarışa çok iyi başlamıştı ve Vinales 5. sıraya kadar çıkmıştı ancak İspanyol sürücü 5. turda düşerek belki de potansiyel bir podyumu çöpe atmış oldu.

Vinales'in kazası:

Yedinci tura geldiğimizde ise Ducati sürücüsü Enea Bastianini'nin düştüğünü gördük. 10. tura geldiğimizde Bagnaia, Binder, Bezzecchi üçlüsü yakın bir şekilde devam ediyorlardı. Espargaro ile Martin ilk 5'i tamamlıyordu.

Bastianini'nin kazası:

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

17. tura geldiğimizde Bezzecchi, Binder'ı geçerek ikinci sıra için geçişini yaptı. Binder geri atak yapmaya çalışınca Bezzecchi savunma yapmak zorunda kaldı ve lider Bagnaia arkasındaki ikilinin mücadelesini avantajına kullanarak farkı 1.3 saniyeye kadar çıkardı.

Bezzecchi, ikinci sıraya çıkmasının ardından Bagnaia'ya odaklanmaktan ziyade arkasına bakmak zorunda kaldı zira artık Espargaro da mücadeleye katılmıştı.

Son 5 tura girdiğimizde Bagnaia 1 saniyelik farkla liderdi. Onun arkasında Bezzecchi, Binder, Espargaro ve Martin ilk 5'i tamamlıyordu.

Bagnaia ön tarafta rahattı, onun arkasındaki dörtlü ise oldukça yakındı ve mücadele son şikana kadar gidecek gibi duruyordu.

Bagnaia damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sezonki 4. zaferini aldı ve en yakın rakibi Martin ile arasındaki puan farkını 35'e çıkardı.

Hafta sonu boyunca tüm seansları lider tamamlayan Bezzecchi ise bu seansta zirvede yer alamadı ve ikinci oldu.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Üçüncü sıra mücadelesinde ise yarış sonrası drama vardı ve deja vu yaşadık. Binder, tıpkı dün yaptığı gibi son turda 8. virajda yeşil bölgeye temas etti. Yani yine son turda pist limitlerini ihlal etmiş oldu ve yarışın ardından bir sıra düşürüldü. Böylelikle çizgiyi üçüncü sırada geçen Binder dördüncü sıraya geriledi, Espargaro ise 3. sıraya ve podyuma çıkmış oldu!

İlk virajda Marini ile temas yaşayarak ön kanadını kıran Espargaro, motosikletindeki hasara rağmen Aprilia ile çok iyi bir performans sergiledi ve podyuma çıktı.

Bahsettiğimiz gibi üst üste ikinci yarışta son turda pist limitlerini ihlal eden Binder dördüncü sıraya gerilemiş oldu.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia'nın şampiyonadaki en yakın takipçisi konumunda olan Martin ise ilk 5'i tamamladı. Alex Marquez ve Luca Marini onu takip ettiler.

Oldukça zor bir hafta sonu geçiren Honda için tek teselli belki de LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami'nin yarışı 8. sırada bitirmesi oldu.

Franco Morbidelli ise 9. olarak takım arkadaşının kaza yaptığı bu yarışta Yamaha'ya önemli puanlar getirmiş oldu.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Augusto Fernandez ilk 10'u tamamlarken; günün son puanları Lorenzo Savadori, Raul Fernandez, Stefan Bradl ve Jonas Folger'e gitti.

Böylelikle damalı bayrağı gören tüm sürücüler puan almış oldu.

Bu yarışla birlikte MotoGP'de 1.5 aylık yaz arasına girdik. 2023 MotoGP sezonu, 6 Ağustos'taki Britanya GP ile devam edecek.

Yarış sonucu: