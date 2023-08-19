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MotoGP / Avusturya GP Sıralama turları raporu

2023 Avusturya MotoGP: Bagnaia pole'ü son saniyede aldı, Vinales ikinci!

2023 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı olan Avusturya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu fabrika Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia'ya gitti.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Maverick Vinales, Aprilia Racing Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

İki hafta önce Britanya'da gerçekleştirilen yarışlarla yaz arasından geri dönen MotoGP padoğu, sezonun 10. yarışı için Avusturya'nın çetin tepelerine geldi. 

Heyecan verici pist yapısı sayesinde bize geçmişte muazzam yarışlar izleten Red Bull Ring'de sıralama turları bugün gerçekleştirilirken, seansın en hızlı derecesi Franceso Bagnaia'dan geldi. 

İtalyan sürücü, hem bugün gerçekleştirilecek sprint yarışına hem de Grand Prix'ye ilk sıradan başlamaya hak kazandı. 

Gridde onun arkasında Maverick Vinales ile Brad Binder ilk çizgiyi tamamlayacak. 

Sprint yarışı, bugün TSi 16.00'da başlayacak. 

Yarış gridi: 

Güncellenecek...

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q1

Sıralama turları her zaman olduğu gibi 2. antrenman seansından birkaç dakika sonra Q1 seansı ile start aldı ve ilk bölümünde her zamanki gibi ilk iki antrenman seansının kombine derecelerinde ilk 10'a giremeyen 12 isim pistteydi.

Bu 12 sürücüye ek olarak, bu hafta sonu Aprilia'nın özel davetle yarışan Lorenzo Savadori de pistteydi. 

Yani Q1 seansında şu 13 isim mücadele etti: Franco Morbidelli, Luca Marini, Marc Marquez, Iker Lecuona, Fabio di Giannantonio, Joan Mir, Pol Espargaro, Enea Bastianini, Augusto Fernandez, Raul Fernandez, Takaaki Nakagami, Jack Miller, Lorenzo Savadori. 

Bu isimler, 15 dakikalık Q1 seansında ilk 2'ye girerek Q2'ye kalmak için mücadele ettiler. Sadece 2 kişi Q2 biletini kapabilirdi. 

Spielberg'de hava durumu sürüş için çok idealdi ve pit yolunun sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle, tüm sürücüler piste çıktılar. 

İlk denemelerin ardından Jack Miller, 1:29.123 ilk sıradaydı. Zor bir Cuma günü geçiren Miller'ın Q1'den rahat bir şekilde çıkması bekleniyordu ve Miller, ilk denemelerin ardından beklendiği gibi zirvedeydi. 

İkinci sıradaki isim ise daha şaşırtıcıydı: Pol Espargaro. GasGas sürücüsü, Miller'ın sadece 0.1 saniye kadar gerisinde ikinci sıradaydı ve oldukça rekabetçi bir derece kaydetmişti. Luca Marini üçüncü, Morbidelli dördüncüydü. Geçtiğimiz yıl burada pole'ün sahibi olan Bastianini altıncı, Marquez ise yedinciydi. 

Yine de son denemelerde birçok şey değişebilirdi ve sürücüler, bitime 5 dakika kala son denemeleri için piste çıktılar. 

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son denemelerin ardından da zirvenin adı değişmedi ve Miller, derecesini 0.3 saniye kadar geliştirerek ilk sırayı aldı.

Son Q2 bileti ise ikinci sırayı alan Marini'ye gitti. Espargaro ise Q2'ye kalmaya çok yaklaşsa da son saniyelerde Marini'ye geçilmesiyle üçüncü oldu ve Q2'ye kalamadı. Ayrıca Espargaro'nun dün Marquez'i engellediğinden dolayı 3 sıra grid cezası bulunuyor. Dolayısıyla kendisi 16. sıradan start alacak. 

 

Bastianini dördüncü olurken, onu Morbidelli ile Mir takip ettiler. Red Bull Ring'e yeni kanatçıklar getiren Honda'da Marquez ise sekizinciydi. İspanyol sürücü, iki yarışa da 18. sıradan başlayacak. 

Q1 sonucu: 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Australia J. Miller Jack Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 9 1'28.831   175.317 311
2 Italy L. Marini Luca Marini Team VR46 10 Ducati 9 +0.289 0.289 174.748 311
3 Spain P. Espargaro Pol Espargaro Tech 3 44 KTM 8 +0.464 0.175 174.406 314
4 Italy E. Bastianini Enea Bastianini Ducati Team 23 Ducati 8 +0.534 0.070 174.269 313
5 Italy F. Morbidelli Franco Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 8 +0.615 0.081 174.111 315
6 Spain J. Mir Joan Mir Repsol Honda Team 36 Honda 9 +0.623 0.008 174.096 309
7 Spain R. Fernandez Raul Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 8 +0.645 0.022 174.053 310
8 Spain M. Marquez Marc Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 8 +0.648 0.003 174.047 310
9 Japan T. Nakagami Takaaki Nakagami Team LCR 30 Honda 8 +0.677 0.029 173.991 313
10 Italy F. Di Giannantonio Fabio Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 7 +0.850 0.173 173.655 309
11 Spain I. Lecuona Iker Lecuona Team LCR 27 Honda 8 +0.920 0.070 173.520 310
12 Spain A. Fernandez Augusto Fernandez Tech 3 37 KTM 9 +0.938 0.018 173.485 310
13 Italy L. Savadori Lorenzo Savadori Aprilia Racing Team 32 Aprilia 8 +1.131 0.193 173.113 313
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Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q2

Q1'den gelecek iki sürücünün de belli olmasıyla beraber, gözler pole pozisyonu mücadelesine çevrildi. 

Q2 seansında şu isimler mücadele etti: Franceso Bagnaia, Jack Miller, Brad Binder, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Johann Zarco, Jorge Martin, Aleix Espargaro, Maverick Vinales, Alex Marquez, Miguel Oliveira, Fabio Quartararo. 

İlk denemelerin ardından Maverick Vinales, 1:28.907 ile ilk sıradaydı. Vinales oldukça iyi bir tur atmıştı. Onun takım arkadaşı Espargaro ise ikinci denemesinde 3. virajda kaza yaptı. 

Şampiyona lideri Bagnaia, Vinales'in 0.250 saniye kadar gerisinde ikinciydi. Quartararo, sürpriz bir şekilde kendisini 3. sıraya atarken, onun arkasında Binder ile Bezzecchi ilk 5'i tamamlıyordu. 

Bitime 5 dakika kala sürücüler son denemeleri için piste çıktılar. Herkes derecesini geliştirerek geliyordu ve son sözü, son şampiyon söyledi. 

Bagnaia, son saniyelerde kaydettiği harika derecesiyle pole pozisyonuna uzandı. Hafta sonu boyunca ilk 3'e girmekte zorlanan Bagnaia, en önemli anda harika bir tur attı ve MotoGP'deki 16. pole pozisyonunu almış oldu. 

 

Son turunda hata yapan Vinales, 0.037 saniye geride ikinci sırayla yetinmek zorunda kaldı. Aprilia sürücüsü belki de 4. virajda frenlemeyi kaçırdığı o hatayı yapmasa pole pozisyonunda olacaktı. 

Kendi evinde yarışan KTM iyi bir seansı geride bıraktı. KTM ile kontratını 2 yıl uzatan Binder üçüncü olarak ilk çizgiyi tamamlarken, Jack Miller dördüncüydü. Alex Marquez ise ilk 5'i tamamladı. 

Onu VR46 sürücüleri takip etti: Marini altıncı, Bezzecchi yedinciydi. RNF Aprilia'da Oliveira sekizinci olarak iyi bir performans ortaya koyarken, Quartararo dokuzuncu sırayı aldı. 

Adı LCR Honda ile anılan Johann Zarco ilk 10'u tamamlarken, son iki sıra Aleix Espargaro ile turu silinen Jorge Martin'e gitti. 

Espargaro ikinci denemesinde kaza yapmasının ardından 11. sırada kalırken, Martin ise pist limitleri nedeniyle turunu kaybetti ve ardından da son denemesinde engellendi. 2021'de burada pole'ü alan İspanyol sürücü şanssız bir seansı arkasında bırakmış oldu. 

Q2 sonucu: 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy F. Bagnaia Francesco Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 8 1'28.539   175.895  
2 Spain M. Viñales Maverick Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 8 +0.037 0.037 175.821  
3 South Africa B. Binder Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8 +0.114 0.077 175.669  
4 Australia J. Miller Jack Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 8 +0.230 0.116 175.439  
5 Spain A. Marquez Alex Marquez Gresini Racing 73 Ducati 8 +0.289 0.059 175.323  
6 Italy L. Marini Luca Marini Team VR46 10 Ducati 8 +0.300 0.011 175.301  
7 Italy M. Bezzecchi Marco Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 9 +0.369 0.069 175.165  
8 Portugal M. Oliveira Miguel Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 8 +0.427 0.058 175.051  
9 France F. Quartararo Fabio Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 8 +0.495 0.068 174.917  
10 France J. Zarco Johann Zarco Pramac Racing 5 Ducati 8 +0.574 0.079 174.762  
11 Spain A. Espargaro Aleix Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 8 +0.706 0.132 174.503  
12 Spain J. Martin Jorge Martin Pramac Racing 89 Ducati 8 +1.828 1.122 172.337  
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