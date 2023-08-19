2023 Avusturya MotoGP: Bagnaia pole'ü son saniyede aldı, Vinales ikinci!

İki hafta önce Britanya'da gerçekleştirilen yarışlarla yaz arasından geri dönen MotoGP padoğu, sezonun 10. yarışı için Avusturya'nın çetin tepelerine geldi.

Heyecan verici pist yapısı sayesinde bize geçmişte muazzam yarışlar izleten Red Bull Ring'de sıralama turları bugün gerçekleştirilirken, seansın en hızlı derecesi Franceso Bagnaia'dan geldi.

İtalyan sürücü, hem bugün gerçekleştirilecek sprint yarışına hem de Grand Prix'ye ilk sıradan başlamaya hak kazandı.

Gridde onun arkasında Maverick Vinales ile Brad Binder ilk çizgiyi tamamlayacak.

Sprint yarışı, bugün TSi 16.00'da başlayacak.

Yarış gridi:

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q1

Sıralama turları her zaman olduğu gibi 2. antrenman seansından birkaç dakika sonra Q1 seansı ile start aldı ve ilk bölümünde her zamanki gibi ilk iki antrenman seansının kombine derecelerinde ilk 10'a giremeyen 12 isim pistteydi.

Bu 12 sürücüye ek olarak, bu hafta sonu Aprilia'nın özel davetle yarışan Lorenzo Savadori de pistteydi.

Yani Q1 seansında şu 13 isim mücadele etti: Franco Morbidelli, Luca Marini, Marc Marquez, Iker Lecuona, Fabio di Giannantonio, Joan Mir, Pol Espargaro, Enea Bastianini, Augusto Fernandez, Raul Fernandez, Takaaki Nakagami, Jack Miller, Lorenzo Savadori.

Bu isimler, 15 dakikalık Q1 seansında ilk 2'ye girerek Q2'ye kalmak için mücadele ettiler. Sadece 2 kişi Q2 biletini kapabilirdi.

Spielberg'de hava durumu sürüş için çok idealdi ve pit yolunun sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle, tüm sürücüler piste çıktılar.

İlk denemelerin ardından Jack Miller, 1:29.123 ilk sıradaydı. Zor bir Cuma günü geçiren Miller'ın Q1'den rahat bir şekilde çıkması bekleniyordu ve Miller, ilk denemelerin ardından beklendiği gibi zirvedeydi.

İkinci sıradaki isim ise daha şaşırtıcıydı: Pol Espargaro. GasGas sürücüsü, Miller'ın sadece 0.1 saniye kadar gerisinde ikinci sıradaydı ve oldukça rekabetçi bir derece kaydetmişti. Luca Marini üçüncü, Morbidelli dördüncüydü. Geçtiğimiz yıl burada pole'ün sahibi olan Bastianini altıncı, Marquez ise yedinciydi.

Yine de son denemelerde birçok şey değişebilirdi ve sürücüler, bitime 5 dakika kala son denemeleri için piste çıktılar.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son denemelerin ardından da zirvenin adı değişmedi ve Miller, derecesini 0.3 saniye kadar geliştirerek ilk sırayı aldı.

Son Q2 bileti ise ikinci sırayı alan Marini'ye gitti. Espargaro ise Q2'ye kalmaya çok yaklaşsa da son saniyelerde Marini'ye geçilmesiyle üçüncü oldu ve Q2'ye kalamadı. Ayrıca Espargaro'nun dün Marquez'i engellediğinden dolayı 3 sıra grid cezası bulunuyor. Dolayısıyla kendisi 16. sıradan start alacak.

Bastianini dördüncü olurken, onu Morbidelli ile Mir takip ettiler. Red Bull Ring'e yeni kanatçıklar getiren Honda'da Marquez ise sekizinciydi. İspanyol sürücü, iki yarışa da 18. sıradan başlayacak.

Q1 sonucu:

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q2

Q1'den gelecek iki sürücünün de belli olmasıyla beraber, gözler pole pozisyonu mücadelesine çevrildi.

Q2 seansında şu isimler mücadele etti: Franceso Bagnaia, Jack Miller, Brad Binder, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Johann Zarco, Jorge Martin, Aleix Espargaro, Maverick Vinales, Alex Marquez, Miguel Oliveira, Fabio Quartararo.

İlk denemelerin ardından Maverick Vinales, 1:28.907 ile ilk sıradaydı. Vinales oldukça iyi bir tur atmıştı. Onun takım arkadaşı Espargaro ise ikinci denemesinde 3. virajda kaza yaptı.

Şampiyona lideri Bagnaia, Vinales'in 0.250 saniye kadar gerisinde ikinciydi. Quartararo, sürpriz bir şekilde kendisini 3. sıraya atarken, onun arkasında Binder ile Bezzecchi ilk 5'i tamamlıyordu.

Bitime 5 dakika kala sürücüler son denemeleri için piste çıktılar. Herkes derecesini geliştirerek geliyordu ve son sözü, son şampiyon söyledi.

Bagnaia, son saniyelerde kaydettiği harika derecesiyle pole pozisyonuna uzandı. Hafta sonu boyunca ilk 3'e girmekte zorlanan Bagnaia, en önemli anda harika bir tur attı ve MotoGP'deki 16. pole pozisyonunu almış oldu.

Son turunda hata yapan Vinales, 0.037 saniye geride ikinci sırayla yetinmek zorunda kaldı. Aprilia sürücüsü belki de 4. virajda frenlemeyi kaçırdığı o hatayı yapmasa pole pozisyonunda olacaktı.

Kendi evinde yarışan KTM iyi bir seansı geride bıraktı. KTM ile kontratını 2 yıl uzatan Binder üçüncü olarak ilk çizgiyi tamamlarken, Jack Miller dördüncüydü. Alex Marquez ise ilk 5'i tamamladı.

Onu VR46 sürücüleri takip etti: Marini altıncı, Bezzecchi yedinciydi. RNF Aprilia'da Oliveira sekizinci olarak iyi bir performans ortaya koyarken, Quartararo dokuzuncu sırayı aldı.

Adı LCR Honda ile anılan Johann Zarco ilk 10'u tamamlarken, son iki sıra Aleix Espargaro ile turu silinen Jorge Martin'e gitti.

Espargaro ikinci denemesinde kaza yapmasının ardından 11. sırada kalırken, Martin ise pist limitleri nedeniyle turunu kaybetti ve ardından da son denemesinde engellendi. 2021'de burada pole'ü alan İspanyol sürücü şanssız bir seansı arkasında bırakmış oldu.

Q2 sonucu: